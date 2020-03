Pourquoi Bale et James n’ont-ils pas célébré avec le Real Madrid après le classique? | Ligue d’Espagne

Le Real Madrid a célébré en grande partie la victoire contre le FC Barcelone, ce week-end, qui l’a laissé à la tête de la Liga espagnole.

Les joueurs et le club lui-même ont partagé des images de la célébration dans le Vestaurio, où il y avait de la jubilation et des hommages à Isco, Lucas Vázquez et Benzema posés avec des maillots commémoratifs pour leur 200e, 300e et 500e match respectivement en tant que joueurs de l’équipe blanche.

Sur la photo, partagée par Sergio Ramos, il y a aussi Kroos, Mariano, Militao, Casemiro, Areola, Marcelo, Varane, Sergio Ramos, Modric et Mendy, ainsi que d’autres qui n’étaient pas sur le terrain comme Rodrygo sanctionné et Hazard blessé, Asensio, Jovic et Brahim.

Ce qui a attiré l’attention, c’est l’absence d’autres joueurs qui étaient censés être avec le groupe comme James et Gareth Bale.

Le premier n’apparaissait pas sur les images et dans ses réseaux sociaux il n’a pas commenté, bien qu’il soit dit qu’il est effectivement passé par le vestiaire pour féliciter ses collègues. C’était différent pour le Gallois, qui était sur le banc sans pouvoir jouer et a rapidement quitté le stade dans son luxueux camion, loin de la célébration.