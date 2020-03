MANCHESTER, ANGLETERRE – 07 DÉCEMBRE: Gabriel Jesus de Manchester City et Aaron Wan Bissaka de Manchester United lors du match de Premier League entre Manchester City et Manchester United au stade Etihad le 07 décembre 2019 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo de Matt McNulty – Manchester City / Manchester City FC via .)

Aaron Wan-Bissaka a connu une excellente première saison avec Manchester United. L’arrière droit a été transféré de Crystal Palace l’été dernier pour un montant de 49 millions de livres sterling.

Le joueur de 22 ans a été un arrière droit défensif solide, mais beaucoup ont examiné Wan-Bissaka pour sa puissance offensive tout au long de la saison. Cela a été injuste pour le jeune.

Pourquoi critiquer la sortie offensive d’Aaron Wan-Bissaka est dur

Manque de soutien à droite

Wan-Bissaka a souvent dû opérer seul sur le flanc droit sans ailier droit naturel sur le côté. Daniel James y a souvent joué, mais a été médiocre pendant la plus grande partie de la saison, et le Gallois ne vient pas de la droite. Cela limite la capacité de Wan Bissaka à faire des chevauchements et à placer le ballon dans des positions dangereuses.

Faire venir un ailier supérieur droit comme Jadon Sancho permettrait à Wan-Bissaka de se connecter avec quelqu’un à l’avenir. Cela signifierait qu’il serait en mesure d’améliorer son rendement offensif car il ne sera pas en infériorité numérique sur le flanc droit lorsqu’il est sur le ballon ou qu’il court.

Ses qualités offensives sont différentes de Trent Alexander-Arnold



L’arrière droit de Manchester United est toujours comparé à Trent Alexander-Arnold de Liverpool. Les deux sont très différents, Wan-Bissaka étant généralement solide comme un roc sur la défensive, mais Alexander-Arnold a des attributs de classe mondiale pour sa traversée. Les deux joueurs sont complètement différents et jouent dans des systèmes différents, ce qui rend parfois les comparaisons étranges.

Le croisement de Wan-Bissaka n’est pas son trait le plus fort, mais il a de grandes capacités de dribble. Il a en moyenne 1,7 dribbles par match. Cependant, une fois que le défenseur a dribblé devant son homme, il a du mal à traverser au bon moment et dépasse souvent. Mais dans les dernières étapes de la saison, nous pouvons voir une amélioration dans ce département dans le jeu de Wan-Bissaka. Il a créé 11 chances pour United en 2020.

Pourtant, la traversée de l’ancien Palace Palace n’est pas mauvaise. Cela est démontré par sa grande aide à Anthony Martial dans la victoire sur Chelsea. Sa technique est quelque peu étrange car il est généralement déséquilibré lors de la traversée du ballon, mais il place le ballon dans de bonnes zones. S’il travaille sur son équilibre, il peut améliorer sa sortie de croisement.

Le joueur United a également une bonne capacité de passe, cherchant souvent à jouer des passes de champ intérieur aux milieux de terrain dans l’espace. Ceci est utile, car il peut jouer des passes aux milieux de terrain entre les lignes du milieu de terrain et de la défense de l’adversaire. Il a trouvé en janvier la signature de Bruno Fernandes à quatre reprises sur le terrain contre Manchester City. Avec United lié à Jack Grealish, qui est également connu pour son positionnement entre les lignes, Wan-Bissaka en bénéficiera certainement.

La production défensive de Wan-Bissaka est de classe mondiale

Les problèmes auxquels Wan-Bissaka doit faire face à l’avenir ne sont pas si importants en raison de son incroyable rendement défensif. Il est sans doute le meilleur défenseur individuel d’Europe. Avec ses longues jambes, Wan Bissaka affiche en moyenne 3,8 plaqués et deux interceptions par match. Contre Manchester City dimanche dernier, l’arrière droit a «empoché» Raheem Sterling pour la deuxième fois de la ligue cette saison, car il a trop d’ailiers de gauche cette saison.

Le fait que Wan-Bissaka puisse fermer son flanc par lui-même est formidable. Cela signifie qu’un nouvel ailier droit pourrait compter sur le défenseur et limiter ses contributions défensives tout en augmentant sa puissance offensive en raison de sa position plus élevée lors de la réception du ballon.

Wan-Bissaka continue d’impressionner

La signature estivale a été l’un des artistes les plus réguliers de Manchester United cette saison.

Il continue d’impressionner sur la défensive et d’aller de l’avant. Ce n’est pas une surprise car l’arrière droit a travaillé sur son intention d’attaquer lors de l’entraînement avec Michael Carrick et Kieran McKenna. Contre les Citizens, il a réalisé quatre prises de contrôle, ce qui était le deuxième plus grand du match, derrière Joao Cancelo avec cinq. Cela montre que Wan-Bissaka améliore son jeu.

En tout, oui, Aaron Wan-Bissaka a des carences en attaque, mais il a aussi des forces et a clairement amélioré les domaines dont il a besoin. Il offre une stabilité défensive de la droite et a connu une excellente première saison à Manchester United.

