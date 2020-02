Pourquoi croire que ce Betis peut aller en Europe?

Les comptes sont là et maintenant le seul remède possible est d’en ajouter trois par trois. Barcelone et le retour de Setién, motivation suffisante.

A huit points de la sixième place et six de la septième, le lobby qui donne accès à l’Europe se rapproche d’un Betis qui veut faire de Villamarín une forteresse face à ses rivaux. Des équipes comme Valence ou l’Athletic sont déjà tombées et il n’y a pas longtemps, le Real… vient maintenant d’un grand coup: Barça.

Et avec eux sur le banc un Quique Setién qui retrouvera ce qui était son hobby et ses joueurs, Rubi a une bonne expérience face aux équipes de Santander. Ajouter les trois points serait un sommet moral qui ferait de l’Europe un jet de pierre.