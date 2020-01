Crédit photo: .

Il a été confirmé plus tôt dans la journée que Marcus Rashford avait subi une double fracture de stress dans le dos et pouvait faire face à plus de six semaines en marge. Voici pourquoi la blessure de Rashford pourrait ruiner la saison de United.

Pourquoi les blessures de Rashford vont ruiner la saison de United

Dans une saison qui n’a jusqu’à présent donné que peu de succès à United, Rashford a brillé. Il a quatorze buts en championnat cette saison, ce qui le place au deuxième rang des meilleurs buteurs lors de son dernier match. Il a fait preuve de maturité cette saison en battant bon nombre de ses records personnels. Cependant, cela a pris fin suite à une blessure grave subie lors de la reprise de la FA Cup contre les Wolves.

La blessure

Déjà un doute pour le match de United contre les Wolves suite à des problèmes de forme, Rashford a commencé sur le banc. Après 60 minutes, le manager Ole Gunnar Solskjaer n’a pas réussi à marquer. Rashford, cependant, n’a réussi à rester sur le terrain que 16 minutes. Il est sorti après une blessure subie dans un tacle de Matt Doherty et une tentative infructueuse de continuer à jouer. On ne s’attendait pas à ce que ce soit grave au début, cependant, après un examen plus approfondi, il a été révélé que Rashford avait détecté une double fracture de contrainte dans le dos et avait également un os flottant dans la cheville qui devait être retiré. Il jouait dans une immense douleur pour aider l’équipe. Cela prendra six semaines pour guérir, et avec la réadaptation incluse, Marcus Rashford envisage deux à trois mois.

Autres problèmes pour United cette saison

Cette blessure n’aurait pas pu arriver à un pire moment pour les Red Devils. Non seulement ils ont déjà une multitude de blessures à traiter, mais ils ont une quantité incroyable de congestion des appareils à venir. Ces jeux ne sont pas faciles non plus. Deux matchs contre ses rivaux de Manchester City semblent les plus difficiles. Ils en font un, à l’extérieur, dans l’espoir de sauver leur campagne de la Coupe Carabao. L’autre est à domicile en championnat. United a également des matches de championnat à Spurs et Chelsea, et doit affronter le Club de Bruges en huitièmes de finale de la Ligue Europa, ainsi que les matchs ultérieurs de cette compétition, à condition qu’ils réussissent. United a clairement raté la finition clinique de Rashford lors de son dernier match à Anfield contre les leaders de la ligue Liverpool, United, qui semble avoir une saison difficile à venir.

Plus de blessures de haut niveau

La saison de Manchester United n’a pas été légère sur les blessures, et ce n’est toujours pas le cas, avec sans doute leurs trois meilleurs joueurs éliminés. Avec Marcus Rashford, le duo de milieu de terrain Paul Pogba et Scott McTominay se joignent à quelques joueurs suppléants.

Scott McTominay

L’un des jeunes talents les plus excitants de la scène actuelle de Manchester United, Scott McTominay, est sorti jusqu’à la pause de février. Il est devenu vital dans l’équipe United lorsqu’il n’est pas exclu pour cause de blessure et a intensifié ses matchs. Le Scott a fait preuve de qualités de leadership et pourrait être un futur capitaine, tout en assurant une présence physique de premier plan au milieu du milieu de terrain. C’est un joueur de vraie qualité et un gros coup manqué pour Manchester United.

Paul Pogba

Paul Pogba a été l’un des plus grands absents de l’équipe des États-Unis cette saison. Il n’est apparu que sept fois, commençant seulement cinq de ces matchs. En tant que joueur vital de l’équipe de Manchester United, l’indisponibilité de Pogba les a durement touchés. Il est le milieu de terrain central le plus créatif dont ils disposent, et la créativité est quelque chose que United a certainement manqué cette saison. Le couple central actuel de Fred et Nemanja Matic semble dépourvu de créativité. Ce n’est là qu’une des nombreuses qualités qui manquent actuellement au milieu de terrain de Manchester United par rapport à Pogba.

Fred apporte de l’énergie et de la détermination, ainsi que de la qualité, tandis que Matic apporte de l’expérience. Bien qu’ils soient importants, ils ne compensent pas le manque des deux meilleurs milieux de terrain de United. Fred a été assez constant cette saison, mais Pogba et McTominay sont un formidable partenariat. C’est dommage pour United qu’ils n’aient joué ensemble en Premier League que cinq fois cette saison, mais ils semblent tous les deux en forme d’ici fin février.

La blessure de Rashford aggrave les problèmes

Rashford, ajoutant aux malheurs des blessures de United, non seulement réduit la créativité de United, mais cela les laisse également sans menace de but. Depuis la blessure de Pogba et McTominay, les chances sont venues à prime pour United. Sans Rashford, les Reds auront du mal à terminer les quelques opportunités qu’ils créent. Avec le calibre de leurs prochains matchs si élevé, la blessure de Rashford pourrait ruiner la saison de Manchester United.

Fermer la table

Non seulement United n’est nullement garanti une place en Ligue des champions, mais ils se battent également pour un dans une ligue où l’écart de la cinquième à la 14e place n’est que de sept points. Une forme extrêmement pauvre que cette blessure pourrait causer pourrait entraîner une chute importante de United cette saison, et la blessure de Marcus Rashford ne fait rien pour les aider.

Misères personnelles

Cette blessure verra Rashford rater la majeure partie du reste de la campagne de United League. Non seulement il ne pourra pas terminer complètement ce qu’il a commencé cette saison, mais si sa récupération ne se déroule pas comme prévu, Rashford pourrait manquer tout le reste de la saison 2019/20 et potentiellement devenir Euro 2020.

Pourtant, une autre blessure de haut niveau s’est produite en raison de la grande congestion des appareils pendant la période festive de la saison anglaise, et malgré sa popularité auprès des fans, il semble que cela ne soit pas sans danger pour les joueurs.

Photo principale:

Intégrer à partir de .