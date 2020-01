Pourquoi la fenêtre de janvier pourrait être critique dans la bataille pour les quatre premiers

Londres, ANGLETERRE – 22 JANVIER: Tottenham gérer José Mourinho regarde pendant le match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Norwich City au Tottenham Hotspur Stadium le 22 janvier 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Richard Heathcote / .)

Leicester City a finalement gagné après deux défaites, Chelsea n’a récolté qu’un point en deux matchs et Manchester United s’est écrasé ces derniers temps, ce qui rend la course au sommet encore plus excitante et difficile à prévoir. Cependant, les équipes ayant jusqu’à la fin du mois pour évoluer sur le marché des transferts, janvier pourrait bien avoir un impact significatif sur le classement en fin de saison. Avec la qualification pour la Ligue des Champions de la saison prochaine étant maintenant l’objectif pour un certain nombre d’équipes dans les mois restants de la campagne, nous pourrions bien voir quelques accords de transfert majeurs au cours des prochaines semaines.

La fenêtre de janvier pourrait être critique dans la bataille pour les quatre premiers

Cibles

Alors que la fenêtre de janvier est notoirement difficile à faire des affaires, les clubs à travers l’Europe étant souvent peu disposés à se séparer de leurs actifs précieux à mi-chemin de la saison, nous avons déjà vu que des accords peuvent être conclus. Les champions élus de Liverpool ont ajouté à leur équipe avec l’arrivée de Takumi Minamino du RB Salzburg, tandis que de nombreux accords de prêt ont été conclus, y compris le passage de Gedson Fernandes de Benfica à Tottenham Hotspur et le déménagement de Pepe Reina à Aston Villa.

Chelsea occupe actuellement la quatrième place dans l’élite anglaise, six points d’avance sur Manchester United et Wolves. Frank Lampard n’a pas pu recruter de nouveaux joueurs au cours de l’été en raison de l’interdiction de transfert de clubs, l’ancien favori des fans ayant clairement indiqué qu’il espérait apporter de nouveaux visages ce mois-ci. Les goûts de Moussa Dembele, Nathan Ake et Boubakary Soumare ont tous été liés à des déménagements à Stamford Bridge, des joueurs qui donneraient sans aucun doute à Lampard des options supplémentaires lorsqu’il s’agit de choisir son départ 11. Les Blues sont à 2/5 avec de nombreux nouveaux sports Cependant, avec des matchs contre Manchester United, Leicester City et Tottenham à venir, il ne serait pas surprenant que Chelsea soit actif dans la fenêtre de transfert le plus tôt possible.

Ailleurs, Ole Gunnar Solskjaer a vu son équipe de Manchester United perdre pour la huitième fois en Premier League cette saison, les blessures de Paul Pogba, Scott McTominay et maintenant Marcus Rashford ayant gravement affecté leurs chances de terminer dans le top quatre. Le milieu de terrain sportif Bruno Fernandes reste une option viable pour le club, cependant, le club portugais demande apparemment des frais énormes pour le joueur de 25 ans. Solskjaer a déclaré que United pourrait envisager des accords à court terme après sa défaite à Liverpool, Edison Cavani, l’homme oublié du PSG, étant apparemment une option. Les Red Devils sont au prix d’environ 5/2 pour vaincre leurs rivaux et terminer dans le top quatre ou au moins prendre quelques bons points de cette saison.

Dépenses potentielles

Pendant ce temps, certains des plus grands noms ont connu une saison fragile depuis presque le début et pourraient partir, notamment Christian Eriksen et Pedro de Chelsea. Le premier devrait être le dernier grand nom à rejoindre l’Inter Milan, une décision qui le verrait faire équipe avec d’anciens joueurs de Premier League, notamment Romelu Lukaku, Alexis Sanchez et Ashley Young. Les Spurs doivent travailler rapidement et aimeraient encaisser le Danois avant l’expiration de son contrat cet été, l’arrivée de Gedson Fernandes rendant le déménagement encore plus probable.

Il reste à voir combien de transactions sont conclues au cours des semaines restantes de la fenêtre de transfert, mais les managers des meilleurs clubs vont probablement faire des efforts pour tenter d’atteindre leurs objectifs.

Photo principale

