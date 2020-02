Pourquoi la situation de Matteo Guendouzi d’Arsenal est bonne pour le club

ST ALBANS, ANGLETERRE – 15 FÉVRIER: L’entraîneur-chef d’Arsenal Mikel Arteta regarde un (2ndL) Matteo Guendouzi est mis au défi par (R) Granit Xhaka lors d’une session de formation à London Colney le 15 février 2020 à St Albans, en Angleterre. (Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .)

Le Telegraph a rapporté lundi un rapport quelque peu inquiétant qui détaille la véritable raison pour laquelle l’entraîneur-chef d’Arsenal, Mikel Arteta, a laissé tomber Matteo Guendouzi avant la victoire 4-0 de son équipe sur Newcastle United la veille. Le rapport affirme que Guendouzi a été abandonné en raison d’une dispute entre lui et le manager.

Cependant, dans le grand schéma, c’est une bonne nouvelle pour le club. Voici pourquoi.

Coach exigeant

Mikel Arteta s’est tailladé les dents aux côtés de l’un des meilleurs de Pep Guardiola. L’espagnol aîné est connu pour sa philosophie exigeante qui requiert un engagement total de chaque joueur. Le jeune espagnol semble avoir pris cet attribut et se l’approprier.

Arteta indique clairement qu’il incombe aux joueurs de se conformer à sa façon de jouer. Cela contraste fortement avec le manager de longue date, Arsene Wenger, qui est connu pour avoir parfois fait plaisir aux joueurs.

C’est aussi un changement par rapport à Unai Emery. L’ancien entraîneur-chef était à l’origine ferme sur Mesut Ozil, le gardant hors de l’équipe mais de l’équipe entièrement pendant des semaines à la fois. Cependant, une fois les résultats aigris, Emery est revenu sur sa décision et a réintroduit Ozil.

C’était probablement un facteur majeur pour lui de perdre le vestiaire pour ses derniers jours en charge. Autrement dit, les joueurs savaient qu’il n’allait pas nécessairement s’en tenir à ses armes proverbiales. Cela n’a fait qu’affaiblir l’autorité d’Emery au club.

Pour l’instant au moins, Mikel Arteta ne fait aucune de ces mêmes erreurs que le patron d’Arsenal. Demandez simplement à Matteo Guendouzi.

Ruthless Streak

Bien que personne ne sache vraiment de quoi il s’agissait, nous savons que l’entraîneur a pris des mesures décisives. Et le Matteo Guendouzi n’est pas le premier [or last] fois que nous l’avons vu cette saison.

Par exemple, regardez le XI de départ de dimanche. Arteta a non seulement remplacé Guendouzi par Dani Ceballos, mais a également laissé tomber le hors-forme Alexandre Lacazette pour Eddie Nketiah.

Cette dernière décision n’a certainement pas été causée par un incident survenu sur le terrain d’entraînement, mais elle montre que, lorsque la décision difficile doit être prise, Arteta ne se dérobera pas.

Souvenez-vous également du match nul 0-0 avec Burnley juste avant les vacances d’hiver. Avec les scores verrouillés et 63 minutes passées, quelle substitution Mikel Arteta fait-il? Il enlève Ozil pour un Joe Willock pour essayer de forcer un résultat.

Autrement dit, le plan A n’a pas fonctionné, donc Arteta a fait un changement pour essayer de faire bouger les choses. Il y a beaucoup d’entraîneurs dans le football mondial qui n’auraient pas le courage de le faire, surtout en tant que manager nouvellement nommé sans expérience préalable.

Le bien peut venir

Le bien peut venir de la situation de Matteo Guendouzi. Contrairement aux entraîneurs précédents, Arteta ne semble pas vouloir choyer ou punir excessivement ses joueurs, de sorte que les sanctions imposées à Guendouzi ne dureront probablement pas longtemps.

Après cela, il se retrouvera à juste titre restauré dans la première équipe d’Arsenal. C’est le scénario idéal pour toutes les parties concernées. Matteo Guendouzi apprendra une bonne leçon; les joueurs ne sont pas au-dessus de l’entraîneur [at least most players not named Lionel Messi].

Mikel Arteta montrera sa discipline en tant qu’entraîneur et, espérons-le, gagnera encore plus de respect de ses joueurs. Espérons que cela signifie qu’ils continueront de se battre pour Arteta, comme cela semble être le cas maintenant.

Enfin, Arsenal aura la tête froide dans l’abri et un joueur fougueux de retour sur le terrain. Tant qu’aucune des parties ne fait quoi que ce soit pour aggraver la situation, la question d’Arsenal Matteo Guendouzi n’est pas vraiment un problème.

