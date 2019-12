Pourquoi l'Atlético devrait-il signer Cavani?

Hier, la presse nationale et internationale a fait écho à un principe d'accord entre l'Atlético et Cavani pour ce marché d'hiver.

Cavani est peut-être le cadeau des rois que Simeone a demandé à la directive rouge et blanche. De France et d'Italie, ils soulignent que le transfert est proche et c'est pourquoi nous voulons analyser ce que «El Matador» peut apporter au matelas.

Surtout: les objectifs

L'Uruguayen a dépassé 15 buts en compétition locale depuis le début de la décennie année après année. De 18 à 9 saisons en France -comme la dernière ou à l'ombre d'Ibrahimovic-, jusqu'à des années de chiffres dépassant la trentaine.

S'il est vrai que la saison dernière et que ce joueur commence à baisser, il continue de garantir des objectifs et c'est quelque chose que l'Atlético revendique toute la saison.

Concours pour Morata

Avec Diego Costa parmi les cotons, un attaquant qui peut mettre en difficulté le titre d'Álvaro Morata pourrait augmenter le nombre de l'attaquant madrilène. En outre, Simeone a clairement indiqué qu'il aime l'option de deux attaquants nés et l'arrivée de Cavani augmenterait ces options.

L'Uruguay, un cheval gagnant comme Rojiblanco

Godín, Giménez ou Diego Forlán. Les semis célestes se sont bien assortis au rouge et au blanc et dans le cas de Cavani, rien ne suggère que ce ne sera pas le cas. Leadership, camaraderie, race. Toutes les qualités recherchées par l'Atlético et les fans de Cholo Simeone se retrouvent dans un Cavani qui fait office de bague.