Pourquoi le Bayern Munich a désespérément besoin de nouvelles signatures en janvier

Alors que le Bayern Munich boitait dans la seconde moitié de la saison avec une multitude de blessures, il y a eu des appels de tous les coins – fans, joueurs, entraîneur et médias – pour recruter de nouveaux joueurs. Hansi Flick a déclaré que des renforts sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la saison, tandis que Thomas Müller et Joshua Kimmich ont déclaré que l’équipe était trop mince.

Malgré tout cela, le directeur sportif Hasan Salihamidzic est resté muet sur les transferts potentiels, et il semble que le club se dirigera vers le Rückrunde avec une équipe inchangée. Bien que le Bayern ait de bonnes raisons de s’abstenir de transferts hivernaux, il semble que le club fasse un pari potentiellement coûteux qui pourrait avoir de profondes ramifications pour cette saison et au-delà.

Alors pourquoi, exactement, le Bayern Munich a-t-il besoin de nouvelles signatures cet hiver? Et bien les raisons sont nombreuses:

Une équipe sujette aux blessures

À l’heure actuelle, le Bayern a d’énormes problèmes de blessures dans deux domaines clés – les ailes et la défense. Serge Gnabry et Kingsley Coman ont toujours été des joueurs sujets aux blessures, et encore une fois au moins l’un d’entre eux devrait rater le redémarrage de la Bundesliga contre le Hertha Berlin. Avec Alphonso Davies préoccupé par l’arrière gauche, le club n’a plus qu’Ivan Perisic, Philippe Coutinho et Thomas Müller pour occuper les flancs, dont aucun n’est un candidat idéal pour le poste.

Le Bayern pourrait bien battre Berlin sans vrais ailiers – mais qu’en est-il de Chelsea, Leipzig et Liverpool? Le Bayern a besoin de ses meilleurs joueurs pour jouer dans les matchs de crunch et, comme nous l’avons vu au cours des saisons passées, Coman et Gnabry ne peuvent pas compter sur pour rester en bonne santé. L’absence d’une sauvegarde appropriée pour le Français, par exemple, a fait dérailler les campagnes du Bayern juste avant les matchs clés en 2018 et 2019. Combien de fois devons-nous dire – «si seulement [X] était en forme alors nous aurions pu gagner “?

Pendant ce temps, le Bayern a un trou de la taille de Niklas Süle à l’arrière, et il n’y a personne autour pour le remplir. Jerome Boateng semble avoir complètement vérifié, Javi Martinez est trop lent pour être utile au centre-arrière et Lucas Hernandez est fragile et ne risque pas de coexister aux côtés de son compatriote de gauche David Alaba en défense centrale.

La réponse évidente est de déplacer Benjamin Pavard au milieu, mais le Français est actuellement préoccupé par l’arrière droit parce que Joshua Kimmich veut faire le clair de lune en tant que milieu de terrain (ce qui est une toute autre discussion). Dépenser de l’argent pour un arrière droit de qualité cet hiver résoudrait immédiatement la situation en défense, si Kimmich ne pouvait pas être persuadé de quitter le centre.

Le Rückrunde le plus résistant depuis des années

Une crise des blessures au Bayern Munich n’est pas nouvelle – ce qui est nouveau, cependant, c’est la pure compétitivité des matches que l’équipe devrait jouer. Le niveau de jeu en Bundesliga cette saison a grimpé en flèche, avec Julian Nagelsmann et Marco Rose en tête dans leurs clubs respectifs. Contrairement à la saison dernière, où le seul adversaire du Bayern était un Borussia Dortmund sur-performant, les champions du titre cette saison sont des prétendants légitimes.

La différence entre les deux saisons se reflète dans le tableau des points attendus (sous-estimer). L’an dernier à mi-parcours, le Bayern avait six points de retard sur BVB. Cependant, BVB avait surperformé son xPTS (points attendus) de 9,50 – une énorme marge. Les chiffres prédisaient pratiquement leur effondrement au second semestre.

Julian Nagelsmann a transformé Leipzig en une machine effrayante.





Photo de Quality Sport Images / .

Cette saison, en revanche, RB Leipzig a effectué exactement à égalité avec leur xPTS – 36 points à 36,22 xPTS. Ils n’ont pas de chance. leurs points correspondent à une pure qualité.

Gladbach surperforme légèrement, mais seulement de 3,98 points. Même si leur total de points régresse en seconde période, ce ne sera pas un effondrement du BVB. Bien que l’écart de points soit plus petit cette saison, le Bayern Munich aura beaucoup plus de mal à rattraper son retard, car les équipes en tête sont moins susceptibles de perdre des points lors des prochains matchs.

En Ligue des champions, ce n’est pas plus facile. C’était la première année qu’aucune équipe en dehors des cinq premières ligues ne se qualifiait pour les huitièmes de finale, il n’y a donc pas de ménés à battre. Au cours des années passées, le Bayern a eu le luxe d’affronter des adversaires faciles lors des premiers tours à élimination directe – Porto, Arsenal, Benfica, Shakhtar, etc. Cette année, cependant, les Bavarois affrontent un adversaire redoutable à Chelsea dès le premier match, et les montages ne feront que se durcir. Et les matchs difficiles de l’UCL rendront encore plus difficile un calendrier de Bundesliga déjà difficile.

Compte tenu du contexte, cette prochaine Rückrunde promet d’être la plus difficile à laquelle l’équipe ait été confrontée depuis très longtemps. Dans cet esprit, et compte tenu du fait que la sortie anticipée de l’année dernière à Liverpool reste un point sensible pour l’équipe, cette fois, il peut être prudent pour le conseil d’administration d’ouvrir son sac à main et de dépenser pour des renforts. Les calculs coûts-avantages qui étaient valables il y a une saison ne sont tout simplement plus applicables.

C’est une chose d’attendre l’été lorsque vous défilez dans la ligue et que votre premier adversaire décent est en demi-finale – c’est une autre chose lorsque vous vous battez pour chaque point à domicile et en Europe. Cette fois, choisir de ne pas acheter de joueurs peut avoir des conséquences désastreuses pour la saison.

Le temps de Hansi Flick de briller

Hansi Flick est la dernière grande raison de faire des dédicaces hivernales. L’ancien assistant Bundestrainer a été une révélation cette saison – depuis qu’il a succédé à Niko Kovac, son équipe a souvent ébloui sur le terrain et les performances ont été saluées de tous les coins. Des comparaisons avec Jupp Heynckes ont été faites – prématurées peut-être, mais l’entraîneur intérimaire a l’ambition et le tactique de répondre aux attentes.

Le Bayern Munich pourrait avoir un nouveau phénomène d’entraîneur légitime entre ses mains. Cependant, l’avenir de Flick dépend de la seconde moitié de la saison. S’il ne répond pas aux attentes exorbitantes du club, il sera contraint de démissionner pour un autre.

Le problème est que les tactiques de Flick reposent sur le fait que son équipe exécute un jeu de pressage de très haute intensité, alors que les joueurs suivent leur homme et reviennent religieusement. Comparé au mandat de Kovac, son équipe met plus de travail par match, et il a besoin d’une plus grande équipe pour compenser.

Lorsque la décision a été prise l’été dernier de réduire l’effectif pour garder les joueurs heureux, elle a été prise en consultation avec un entraîneur qui n’est plus en charge. Les circonstances ont changé et les exigences de l’entraîneur envers l’équipe ont également changé depuis l’été.

Hansi Flick pourrait légitimement être à quelques signatures de délivrer un titre de Ligue des Champions ou même un triple. Cependant, nous ne saurons jamais si nous ne le soutenons pas. Si le pauvre homme est contraint de jouer Perisic et Müller sur les ailes contre des gens comme Manchester City, comment pouvons-nous le juger s’il perd?

Mais la culture du Bayern signifie qu’il n’obtiendra pas le bénéfice du doute – s’il ne remporte pas au moins le titre de Bundesliga et atteint les demi-finales de l’UCL, les patrons opteront sûrement pour Thomas Tuchel ou Erik ten Hag en été . Comment savons-nous que ces entraîneurs sont réellement meilleurs? Si Liverpool avait conservé Klopp sur la base de ses résultats au cours de ses trois premières années, ils n’auraient jamais vu leur niveau de succès actuel. Cependant, le Bayern n’est pas le genre d’équipe à abaisser son niveau. Donc, si Flick doit recevoir un coup franc, l’homme a besoin de signatures.

La solution: qui est sur le marché?

Bien sûr, il est très facile de parler de signatures sans donner de nom. Voici donc quelques objectifs réalisables pour le Bayern Munich cet hiver. Comme Brazzo l’a dit dans de nombreuses interviews, le joueur doit avoir la qualité pour jouer pour le Bayern; le club ne prend pas de mesures provisoires. Compte tenu des besoins actuels de l’équipe, qui pourraient signer les Bavarois?

Niklas Stark: Le fidèle défenseur du Hertha Berlin, Niklas Stark, est un arrière central calme, polyvalent et joueur de balle qui peut également jouer au milieu défensif. Il a représenté l’Allemagne au stade de la jeunesse à de nombreuses reprises, donc s’intégrer au Bayern ne devrait pas être un problème. Il est peu probable que Berlin demande une somme incroyable pour son transfert – 25 à 30 millions d’euros pourraient sceller l’accord, ainsi que des incitations si nécessaire.

João Cancelo: Si un arrière central n’est pas signé, un arrière droit est la prochaine meilleure chose. Cancelo se retrouve à manquer de minutes à Manchester City et pourrait être à la recherche d’un changement. Si le Bayern a vraiment besoin d’un RB, alors la star portugaise de 25 ans pourrait être la réponse. City a payé une somme considérable pour ses services, mais ils peuvent le laisser partir si le Bayern leur permet de rentabiliser le transfert. Dépenser 65 millions d’euros sur un RB semble raide, mais Cancelo peut également jouer sur les ailes, et si le Bayern est déterminé à obtenir un nouveau fullback, il ne sera pas moins cher en été.

Federico Chiesa: Si Joshua Kimmich peut être persuadé de revenir à l’arrière droit, alors le principal sujet de préoccupation est les ailes. Chiesa est lié à un éloignement de la Fiorentina depuis un certain temps maintenant, et même leur propriétaire admet qu’il pourrait partir bientôt. Après avoir vu le jeune italien jouer avec Franck Ribéry, je pense qu’il s’entendrait bien au Bayern. Chiesa est un travailleur acharné, revient en arrière et a un nez fort pour le but. Il ne serait pas bon marché – 65 millions d’euros sont un prix supposé – mais si nous pouvions faire en sorte que Ribéry lui chuchote quelques mots à l’oreille, la Fiorentina pourrait baisser leur prix juste pour l’empêcher d’aller à la Juventus.

Leroy Sané: Il vient au Bayern de toute façon, pourquoi ne pas le faire maintenant? L’ACL de Sane est un souci, mais s’il est sur la voie de la récupération comme le prétend Guardiola, il pourrait quand même aider beaucoup le Bayern cette saison. Il ne serait pas bon marché, mais avoir un ailier de qualité supplémentaire dans les dernières étapes de l’UCL pourrait faire la différence pour le Bayern.

Unai Nunez: Un autre défenseur central, qui a été de temps en temps lié au Bayern. Nunez a une clause de libération de 30 millions d’euros à bas prix dans son contrat, ce qui en fait une option extrêmement accessible pour les Bavarois à court préavis.

Il existe des options, si Brazzo et le conseil d’administration sont prêts à regarder. La moitié du mois de janvier nous a déjà dépassé, donc si quelqu’un doit être signé, il n’y a pas de temps à perdre.