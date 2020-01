Pourquoi le créateur en chef d’Aston Villa, Jack Grealish, est en demande

Crédit photo: .

Avant le début de cette saison de Premier League, il y avait un argument pour suggérer que le battage médiatique contre Jack Grealish d’Aston Villa était un peu exagéré. Bien qu’il ait montré un aperçu de son talent incontestable, la cohérence et un produit final menaçant du championnat faisaient défaut.

Les fans de Villa sont restés convaincus de la capacité de Grealish à faire bouger les choses en tant que joueur clé, mais le défi était de convaincre le grand public qu’il était la vraie affaire. S’il ne dominait pas le championnat avec ses affichages, comment se comporterait-il en Premier League contre certains des meilleurs du monde?

Cinq mois après le retour de Villa dans l’élite et les performances de Grealish ont montré qu’il non seulement fait ses preuves en tant que créateur de talent dans la meilleure ligue, mais qu’il s’améliore et devient plus cohérent. Le match aller de la demi-finale de la Coupe Carabao de mercredi soir contre Leicester en était le dernier exemple.

Après un début difficile, Grealish a grandi dans le match et il n’est pas surprenant que sa première descente en flèche à la défense de Leicester ait abouti au premier but de Villa. À partir de ce moment-là, le joueur de 24 ans a gagné en confiance, montrant un excellent sang-froid sur le ballon et une ruse habile dans son jeu de dribble avant de passer à un rôle plus profond pour aider la rétention du ballon de Villa dans la seconde moitié. Leicester a réussi à rattacher leurs adversaires, mais le timbre de Grealish sur le jeu était déjà terminé.

“Jack a montré son sang-froid sur le ballon”, a déclaré à plein temps le patron de Villa, Dean Smith. «Je pensais que c’était encore une grande performance mature. Il porte si bien le ballon. Il a un bon équilibre et j’ai probablement senti que c’était ce qui nous manquait pour les 25 premières minutes aujourd’hui. Jusqu’à ce qu’il monte sur le ballon, je pensais que nous étions un peu pressés et je leur ai donné le ballon, à l’exception de Jack. Après le but, d’autres joueurs ont commencé à avoir cette croyance. C’est ce que Jack nous apporte en ce moment. C’est un joueur de premier plan et il se porte bien. »

Comme on l’a vu cette saison, cette performance de Grealish n’était pas unique. Il a associé sa capacité à la cohérence et au produit final, en particulier en ce qui concerne le côté créatif. Seuls trois joueurs (Kevin De Bruyne, Emiliano Buendia et Trent Alexander-Arnold) ont créé plus de chances que les 52 de Grealish cette saison. Sa forme devant le but s’est également améliorée, avec huit buts toutes compétitions confondues, le meilleur retour de sa carrière jusqu’à présent.

En ce qui concerne l’Angleterre, quelque chose de particulièrement pertinent avec les championnats d’Europe qui se déroulent en été, Grealish se démarque également et prétend faire partie de l’équipe. Aucun joueur anglais n’a créé plus d’occasions de jeu ouvert que l’homme de Villa (46), avec le prochain meilleur étant Raheem Sterling de Manchester City sur 33.

L’importance de Grealish pour Villa ne peut pas non plus être sous-estimée. Sur les 166 chances du club créées cette saison, Grealish est responsable de 31,3%. Pour mettre cela en comparaison, c’est une influence plus grande que le créateur en chef de la Premier League, De Bruyne, qui a créé 30% des 246 chances de Manchester City en championnat. Grealish est l’homme de choix de Villa quand il s’agit d’attaquer l’inspiration.

L’influence de Grealish ne s’arrête pas au nombre de chances créées. Il est également habile sur le ballon, en moyenne 3,1 dribbles par match, et est connu pour être désireux d’utiliser le ballon comme une opportunité d’avancer fréquemment. Le joueur de 24 ans est également le joueur le plus encrassé de la Premier League cette saison, tombé à 88 reprises, soit 20 de plus que le prochain plus haut, Wilfried Zaha de Crystal Palace.

Après un début de saison difficile pour Villa, au cours duquel ils n’ont récolté qu’une seule victoire lors de leurs sept premiers matches de championnat, le rôle de Grealish en tant que milieu de terrain offensif central a changé. Avec 22,2 millions de livres sterling pour la signature estivale de Wesley, le manager Dean Smith a déplacé Grealish vers un rôle de gauche, malgré l’aversion du joueur pour ce poste, afin d’avoir une meilleure liaison avec l’attaquant.

Le changement tactique a permis à Villa de se resserrer en tant qu’unité de milieu de terrain et a donné à Grealish la licence pour concentrer son énergie sur l’attaque. Ce qui a suivi a été trois victoires en quatre matchs dans toutes les compétitions, y compris une raclée 5-1 de Norwich à Carrow Road, une victoire 2-1 contre Brighton à domicile et un triomphe 2-1 contre les Wolves lors de cette Coupe Carabao. Depuis lors, les résultats sont incohérents, mais le niveau de performance de Grealish n’a pas diminué.

Grealish ne manque pas d’admirateurs et les rumeurs concernant un éloignement de Villa Park ont ​​augmenté avec chaque performance impressionnante. Manchester City, Manchester United et Tottenham ont tous manifesté de l’intérêt, mais le milieu de terrain devrait coûter cher.

“C’est un joueur incroyable”, a déclaré le patron de la ville, Pep Guardiola, après la victoire 3-0 de son équipe sur Villa en octobre. «Je suis heureux qu’il soit un joueur d’Aston Villa. Le fait qu’il ait eu des offres pour passer mais il a décidé de rester dans le championnat. J’aime le fait qu’ils aient été promus en Premier League et qu’il ait défendu son club. Il est rapide dans le dernier tiers. Vision. Passe. Il crée toujours quelque chose. C’est un joueur exceptionnel mais trop cher pour Manchester City. »

Il y avait peut-être beaucoup de doutes avant cette saison, mais maintenant il y en a peu maintenant. Grealish est en train de devenir l’un des créateurs les plus influents de la Premier League et il ne faudra pas longtemps avant que le désir de Villa de le garder ne soit bel et bien mis à l’épreuve.

