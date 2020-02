Pourquoi l’effort de promotion pourrait de nouveau s’effondrer

BRENTFORD, ANGLETERRE – 11 FÉVRIER: Leeds United manager Marcelo Bielsa regarde pendant le match de championnat Sky Bet entre Brentford et Leeds United à Griffin Park le 11 février 2020 à Brentford, en Angleterre. (Photo de Richard Martin-Roberts – CameraSport via .)

Leeds United a encore perdu des points mardi, faisant match nul 1-1 avec Brentford. Le résultat fait suite à une décevante défaite de 2-0 contre Nottingham Forest le week-end dernier. L’équipe de Marcelo Bielsa a remporté une victoire lors de ses six derniers matchs et perdu quatre de ses cinq derniers matches de championnat.

Leur plongeon en forme a permis à Fulham, Nottingham Forest et Brentford de combler l’écart sur les places de promotion automatique. Fulham est à égalité de points avec Leeds après leur match nul 1-1 à Millwall mercredi.

Les craintes de capitulation de l’année dernière lors des quatre derniers matchs de la saison peuvent commencer à peser sur Bielsa. Certains problèmes devront être résolus si Leeds veut réussir son combat pour une promotion automatique en Premier League.

La campagne de promotion de Leeds United pourrait de nouveau s’effondrer

«Bielsa Burnout»

Le style de jeu de Bielsa signifie que son équipe doit travailler dur sans le ballon, appuyer l’adversaire en haut du terrain et déplacer rapidement le ballon en possession. Cette approche nécessite certaines exigences physiques de ses joueurs tout au long de la saison.

Une tendance se dessine avec les équipes de Bielsa. Ils commencent la saison à plein régime, occupant généralement le haut du tableau mais finissent par perdre de leur élan.

Cela s’est produit l’année dernière à Leeds et des comparaisons peuvent également être faites avec les clubs précédents de Bielsa. En 2011/12, Bielsa a presque guidé l’Athletic Bilbao vers les places de la Ligue des champions de la Liga, ainsi que les finales de la Copa del Rey et de la Ligue Europa. Finalement, ils ont terminé dixième de la ligue et ont perdu les deux finales avec l’équipe apparemment épuisée de la saison.

De même, à Marseille lors de la saison 2014/15, l’équipe de Bielsa était en tête à Noël mais une mauvaise seconde moitié de saison les a laissés en quatrième position à la fin de la campagne.

Manque de tranchant

Il n’y a aucun problème à créer des opportunités à Leeds. Ils tentent plus de croix que n’importe quelle autre équipe (837) et ont le plus de tirs dans la ligue (16 par match). Cependant, leur taux de conversion des tirs est le deuxième pire de la ligue (0,07 par match). Seul Wigan Athletic a converti moins de tirs en buts cette saison.

Patrick Bamford est le meilleur buteur de Leeds avec 12 cette saison. L’attaquant a raté de grandes occasions, mais les malheurs actuels de son équipe ne peuvent lui être attribués uniquement. Pablo Hernández est le seul autre joueur de Leeds à marquer au cours des six derniers matches, tandis que le deuxième meilleur buteur de l’équipe est Jack Harrison avec cinq.

Les autres joueurs doivent commencer à contribuer avec des buts pour équilibrer la force de Leeds en défense. La défaite de Nottingham Forest a récemment montré à quel point perdre des chances claires peut s’avérer coûteux. Liam Cooper a raté une tête libre en seconde période, ce qui aurait pu influer sur l’issue du match.

Blessures

Les problèmes de montage des blessures ont récemment causé des problèmes à Bielsa. Tyler Roberts s’est blessé au mollet contre Nottingham Forest samedi et manquera le match de Brentford.

Barry Douglas a joué récemment pour les U23, mais on ne sait toujours pas s’il est suffisamment en forme pour jouer pour la première équipe. Il est absent depuis un mois après avoir été frappé contre Sheffield mercredi en janvier.

Adam Forshaw, Ryan Edmondson et Leif Davis sont tous à long terme pour Leeds et seront absents pour la fonctionnalité prévisible.

Le retour du solide milieu de terrain Kalvin Phillips pour le match à Brentford a été un soulagement bienvenu. Phillips a participé à 30 des 34 rencontres de Leeds toutes compétitions confondues avant son expulsion dans les dernières minutes contre les Queens Park Rangers en janvier et il avait l’air assuré contre Brentford.

