Pourquoi les fans de Tottenham ne sont-ils pas plus en colère après avoir perdu contre Liverpool?

Où est la colère des fans des Spurs?

J’ai lu dans les deux sens au cours des derniers jours comment Tottenham devrait avoir quelque chose hors du jeu samedi. Assez juste, admettons que Le Celso aurait dû marquer et cela aurait permis au jeu de se terminer 1-1.

Ce que nous ne devons pas ignorer, c’est la troisième meilleure équipe du pays l’année dernière (oui, ils ont terminé 4e, mais avec une finale CL à venir, je suis distrait), à la maison, a joué un bloc bas parce que… .Gerrard a glissé?

Quel était l’objectif? Absorber des rames de pression en espérant avoir cette chance parce que cela a de nouveau fonctionné en 2014?

Liverpool se sont montrés étonnamment résistants à l’effondrement des défenses cette année et auraient sans doute dû marquer avant le but de Firmino. Avant que Jose n’effectue les changements définitifs et ne décide d’y aller, je n’avais à aucun moment l’impression que les Spurs allaient marquer.

Cela m’amène au point central de mon e-mail: pourquoi les fans des Spurs ne sont-ils pas plus en colère? Pourquoi les Spurs, un grand club même sans Harry Kane, jouent à domicile comme un candidat à la relégation contre n’importe quelle équipe?

Jose Mourinho est sorti pour espérer causer cette erreur ou voler ce but malgré la preuve que cela ne se produit pas cette saison. Quand il n’est pas venu, il a attendu la fin du match pour apporter les changements qui pourraient amener le match à Liverpool pour… forcer un match nul?

Les Spurs, finalistes du CL, sont à 9 points de la 4e place, aussi près des places du CL qu’en relégation. Avec Chelsea et United, gagner un match nul n’était pas un résultat utile, mais Mourinho s’est mis en place pour garer le bus pour peut-être couper les points (une stratégie idiote contre cette équipe de Liverpool) et n’a apporté aucun changement jusqu’aux 15 dernières minutes lorsque cette stratégie a échoué.

Qu’est-ce qu’un tirage au sort aurait accompli si ce n’était les droits de vantardise pour Jose? Liverpool aurait 12 points d’avance avec un match en main et les Spurs auraient toujours 8 points de retard sur le 4e. Un match nul pour les Spurs ne leur a rien donné… et il semble que les supporters des Spurs soient d’accord avec ça.

J’ai tout le temps du monde pour les Spurs et la «haine» que je ressens pour eux en tant que supporter de Liverpool est due au fait qu’ils ont été durs comme l’enfer et une grande équipe. C’était donc une honte sanglante de les voir 10 hommes derrière le ballon, leurs prouesses offensives émoussées par un homme vain d’hier qui aurait chanté son éclat en prenant un point sur Liverpool. Et les partisans des Spurs semblent d’accord avec ça.

Une honte sanglante.

Mark, Waterdown, LFC

Dix conclusions

1. Malheureusement, je commence (encore un autre) le comportement des foules déplorant les e-mails. Il n’y a littéralement aucune situation dans laquelle il soit drôle ou acceptable de scander de vouloir que quelqu’un d’autre meure à cause du football. Chacun de ces individus dégoûtants, scandant «Ed Woodward va mourir» doit être traqué et frappé de graves accusations criminelles et d’interdiction totale de tous les événements publics pour toujours. Encore une fois, le football met en lumière douloureusement ce que peut être un monde dégoûtant et dégoûtant. Je n’étais pas personnellement au match mais leur comportement me fait honte d’être un fan de United par association.

2. Je suppose que je peux parler du football maintenant. Le jeu et la performance se sont bien déroulés et, bien que cela puisse paraître intitulé, United – ou l’équipe en 5e, si vous le souhaitez – devrait certainement battre une équipe assise au bas de la ligue avec le pire record défensif de la division. Ce n’est pas un coin tourné, un signe que les choses sont en hausse, ou toute autre rotation optimiste que l’on pourrait lui lancer. C’est le strict minimum qui est satisfait et rien de plus.

3. Rashford a de nouveau été excellent et s’est avéré être l’excellent buteur qu’il semblait être. Alors que Lukaku gagne des critiques élogieuses pour ses performances dans la maison des anciens du football européen, Rashford montre vraiment pourquoi Solskjaer avait absolument raison de le favoriser à la place. Son jeu tous azimuts commence vraiment à s’améliorer et, avec 19 buts et quatre passes décisives en 27 départs (et trois sous-apparitions), il commence vraiment à tenir sa promesse.

4. Brandon Williams a également été exceptionnel. Mais pour cette miss vraiment impressionnante à moins d’un mètre de distance, sa performance était presque sans faille. Trois plaqués, cinq interceptions, une passe clé, deux tirs et le deuxième plus grand nombre de dribbles, ainsi qu’une belle course pour remporter la pénalité, montrent à quel point il a eu un jeu complet. Si ce jeune homme continue de jouer de cette façon, je ne vois vraiment pas comment Luke Shaw va reprendre sa place – et que cela continue longtemps.

5. Lovely Juan a également été brillant à nouveau, avec deux passes décisives (mes yeux m’ont-ils trompé? Nous avons marqué une tête?!) Montrant de quoi il est encore capable. Norwich ne s’est pas fait de service, avec la quantité d’espace qu’ils lui ont accordée, mais il faut toujours de la compétence et de la vision pour exécuter ces passes – quelque chose que ni Lingard ni Pereira ne possèdent assez. Malheureusement, le principal problème de Mata est le rythme – si vous pouviez lui donner l’énergie et le rythme de Lingard, alors vous auriez un joueur exceptionnel. Je prendrais quand même Mata avant l’un de ces deux jours.

6. Martial a réussi à atteindre son objectif, mais il semble souffrir un peu du même problème que Lukaku, car il a tendance à marquer les buts «de luxe» – comme celui qui vous met deux ou trois en avant, plutôt que cela. l’objectif qui sort d’une impasse. C’était un objectif bien pris et il a également travaillé très dur sur la défensive, ce qui est bien, mais pour moi, il n’est tout simplement pas un attaquant. Peut-être qu’avec le temps, il pourra apprendre à être un leader, mais il n’est pas encore tout à fait là.

7. Mason Greenwood a également montré pourquoi il est si bien noté, marquant dans les quelques minutes qui ont suivi. Aussi déçu que j’étais que nous n’ayons pas eu Haaland, ce n’était pas une signature qui devait se produire autant que certains le pensent. Obtenir plus de buts dans le camp est toujours un plus, mais Greenwood montre qu’il est capable de marquer toutes sortes de buts, donc si nous pouvons obtenir un peu plus de créativité autour de lui, manquer Haaland peut s’avérer être une bénédiction.

8. En dehors de cela, tout le monde a bien fonctionné. Nous avons réussi à éviter d’autres blessures, ce qui est un bonus, et nous avons gardé une feuille blanche qui, espérons-le, renforcera la confiance de la défense et de De Gea (qui a fait quelques arrêts décents pour empêcher Norwich de rester). C’est ce genre de défense «ennuyeuse» qui nous manque. Je ne manque pas les jours où De Gea faisait des sauvegardes après les sauvegardes, ressemblant à une superstar – je préférerais de beaucoup que Maguire et ses collègues aient le moins de choses à faire et les entendent à peine mentionnés, donc plus de contrôle sur les matchs comme celui-ci est définitivement quelque chose à viser.

9. Comme je l’ai dit, cette victoire n’a rien d’exceptionnel et ni les performances de Mata ni de Matic ne devraient détourner ou détourner l’attention de la poursuite supposée de Bruno Fernandes. Nous avons absolument besoin de plus de qualité et de force en profondeur au milieu, quelle que soit la performance du milieu de terrain de samedi. Je m’attends toujours à 100% à ce que Bruno soit un hareng rouge, mais j’espère que je me trompe à ce sujet. Pour le moment, il ressemble toujours au fiasco de Nico Gaitan, donc je ne serais pas surpris de le voir ailleurs qu’Old Trafford au bout de la fenêtre.

10. Et aussi bonne victoire qu’elle l’était le week-end, deux des quatre prochains matchs sont essentiels. Si nous perdons contre les Wolves et ne parvenons pas à combler le déficit contre City, ce sera deux compétitions de plus, avec seulement les quatre premiers à poursuivre en championnat et un tir de loin en Europa League à jouer. La victoire à Norwich ne comptera que très peu si elle n’est pas suivie de la même chose, mais notre effroyable manque de cohérence cette saison suggère qu’il est peu probable que cela se produise. Encore une fois, j’espère que je me trompe, mais nous le saurons bien assez tôt.

Ted, Manchester

Profiter de la chance de Liverpool…

Juste pour dire que je soutiens pleinement les conclusions auxquelles vous êtes parvenu Gagnants et perdants. Liverpool a eu de la chance, car ils n’ont pas converti leur domination en buts et auraient facilement pu être frappés par le ventouse si les Spurs n’avaient pas réussi. Les gémissements des fans de Liverpool ce matin étaient insupportables.

Cela dit, la chance et les gémissements de chaque côté ne gâchent en rien une saison incroyable, et je profite de chaque instant!

Dan, Plastic LFC

Hasenhuttl et le pouvoir de rester avec le manager

Salut boîte aux lettres,

Je pense que vous devriez mettre Hasenhuttl et Southampton board en tant que gagnants dans la section des gagnants et des perdants.

Après avoir été battu 0-9 par Leicester City il y a environ trois mois, Hasenhuttl a fait preuve d’une gestion incroyable pour faire sortir Southampton de la zone de relégation. Il a peaufiné le système, a joué un bien meilleur football et a eu une grande chance (ou une grande motivation?) Sous la forme brillante de Danny Ings.

Un énorme crédit doit être accordé au conseil d’administration de Southampton qui décide de continuer à soutenir Hasenhuttl. Il serait compréhensible pour eux de donner le sac à Hasenhuttl après une défaite humiliante contre Leicester et d’avoir nommé d’autres managers pour combattre la situation. Heureusement, ils ne le sont pas et la récompense se fait lentement sentir. La récompense est encore plus douce lorsqu’ils ont réussi à battre Leicester 2-1 ce week-end.

Certes, Southampton n’est pas encore à l’abri de la relégation (mais là encore, Arsenal n’est pas non plus à l’abri). Mais j’aime cette histoire où le manager a la possibilité de faire demi-tour. Je suppose que c’est la responsabilité du manager dans n’importe quel travail: traiter le problème et le corriger.

Vincentius, Cambridge

Monsieur le rédacteur,

Ce qui se passe à Southampton est stupéfiant, c’est aussi déroutant. Si Hasenhutl avait été licencié il y a onze semaines après avoir subi l’ignominieuse défaite 9-0 contre les Foxes, et que son successeur avait présidé la série de résultats qu’ils avaient réellement obtenus depuis, nous dirions tous: «Quel excellent rendez-vous, heureux qu’ils changé quand ils l’ont fait, où étaient ces joueurs, etc. “

Mais ce sont les mêmes joueurs et le même manager. Cela ne peut certainement pas être uniquement dû aux objectifs d’Ings?

Un fan de Saints, des boîtes aux lettres ou un F365 peuvent-ils trouver une explication?

Paul à Bruxelles (Ings pour l’Angleterre)

Meulage ou cabotage?

Pour l’éditeur

Quelques mails intéressants sur le Spurs Pool 16 Conclusions.

Mes pensées rapides sont que Pool est en roue libre. En faire juste assez à tout moment pour faire le travail. Donc les Spurs marquent avec leurs différentes opportunités, je pense que les Reds montent / se réveillent et marquent à nouveau. Ne pas dire que c’est une bonne chose….

Pour la petite histoire, je préfère la stratégie de Man City des deux dernières années consistant à piler chaque équipe dans une pulpe sanglante….

Regardez Pool avec un ennemi «digne». Jouant à Leicester et à Man City, ils jouaient pour le sang, le jeu de Leicester en particulier après avoir voyagé dans les fuseaux horaires et sur un court repos, ils sont venus au jeu prêts à partir et ont fait sauter les portes.

Je ne vois pas cela comme une stratégie positive ou durable, juste ce qui se passe réellement, pour le meilleur ou pour le pire.

Le pire n’est pas de jouer pour le sang contre Man Utd, le cabotage n’est pas une option, Pool doit jouer pour le sang et jouer comme si la boîte aux lettres ne les avait pas mis en sac depuis 18 mois, il devait y avoir un compte avec le vieil ennemi sur quoi * pourrait * être une année de poste de premier ministre.

Meilleur à tous les boîtes aux lettres pour 2019 et 2020

Jim, LFC, Canberra (Mon pays brûle, ma ville s’étouffe de fumée, c’est génial d’avoir de quoi parler de la merde)

Oh grand Nige…

Ok, prenez une profonde respiration Adam Miller. Nigel Pearson est un gestionnaire décent, mais la seconde venue, il ne l’est certainement pas.

Ce n’est jamais une bonne idée de juger un joueur ou un manager sur un petit échantillon de jeux. Oui, plus de 15 matches de Premier League, ce record de 11 victoires et 2 matchs nuls a l’air génial, mais n’oublions pas qu’il a récemment été limogé de notre club soeur, le FC Leuven pour les avoir guidés au deuxième bas du deuxième niveau (2 victoires en 10 matchs au cas où vous vous poseriez la question).

Vous vous souvenez peut-être aussi que son renvoi de Leicester est survenu à la suite de trois jeunes joueurs, dont Pearson Jr, limogés par le club pour avoir participé à une orgie avec des prostituées thaïlandaises lors d’une tournée de club. Sa relation avec le conseil d’administration s’est détériorée à ce stade, probablement parce qu’il n’a pas géré cette situation de manière appropriée. Ce n’était pas sa seule erreur à Leicester; étrangler les joueurs de l’opposition et déclamer les autruches n’est pas une bonne idée pour un manager «d’élite». Et «imaginez ce qui aurait pu être» ?? Nous avons gagné la ligue sous Ranieri la saison prochaine pour l’amour du Christ! (maintenant il était le deuxième venu!). Nigel sera toujours bien aimé des fans de Leicester, et il a jeté les bases de ce qui allait suivre, mais le créditer de notre victoire au titre est erroné et injuste pour tous les autres composants.

Il convient également de rappeler que Solksjaer avait un excellent dossier sur une période d’une dizaine de matchs à son arrivée à Man U. Ensuite, il y avait Tim Sherwood avant cela et le charme d’or de Craig Shakespeare. Voyons juste comment Nigel fait face pendant un an, ou avec une baisse de forme, ou avec des blessures à des joueurs clés avant de lui confier le travail Angleterre / Barcelone.

Tout cela étant dit, c’est formidable de voir le grand Nige revenir et faire si bien avec Watford, il mérite un énorme crédit pour le START qu’il a fait.

Jaymo, LCFC (pas de regrets)

Fan de Leicester ici. Je viens en paix, non pas pour discuter de notre défaite “ choc ” à Southampton (qui, soit dit en passant, était la plus grosse facturation de MOTD ce week-end simplement parce que c’était un bouleversement majeur, ce qui me fait exploser à bien des égards), mais pour discuter Les réflexions d’Adam Miller sur l’amant d’autruche préféré de tout le monde, Nigel Pearson.

Je suis aussi heureux que quiconque que «Big Nige» relance Watford et connaisse une renaissance de carrière. Cependant, ce n’est pas parce que sa forme récente en tant que manager PL est si forte qu’il fait de lui un top (top) manager maintenant. L’image, comme toujours, est beaucoup plus compliquée que cela.

Tout d’abord, il n’était pas un manager «moyen» avant que le triplé fatidique de l’ancien Leicester rejette Harry Kane. C’était une saison bizarre pour nous. À aucun moment, il ne semblait que nous jouions horriblement que les points suggéraient. Mal, oui, mais pas cloué sur les certificats de relégation. Je suis sûr que si Peter G faisait de la magie xG, cela montrerait que notre position dans le tableau se situait vraiment fin mars. Donc, notre forme nous a depuis permis de régresser presque jusqu’à la moyenne, nous avons tout fait en un seul morceau à la fin de la saison.

Deuxièmement, ce n’est pas nécessairement la «magie» de Nigel qui a déclenché le changement. Il y a diverses histoires émanant du vestiaire que l’équipe a pris un peu plus de contrôle elle-même et a proposé des plans et des solutions pour leur forme après le match contre les Spurs, ce qui a finalement apporté un réveil et une sécurité éventuelle.

Inversement, une telle situation (forte initiative de vestiaire) n’était pas le fruit du hasard, mais quelque chose que Pearson et son équipe recherchaient activement en créant une forte culture à Leicester dans les années qui ont suivi notre ignominie en League One et en achetant des joueurs avec le bon “ profil ”. . Parallèlement, le backroom mis en place, conçu et dirigé par Pearson, était clairement en avance sur son temps et, à ce jour, contribue encore massivement à notre succès durable. Cela leur a permis de prendre l’initiative et de mener à notre évasion miracle cette saison-là.

Cette culture était clairement évidente l’année où nous avons remporté la ligue (avons-nous vraiment?! Oh joie des joies!) Après le limogeage de Pearson (un jour, le club érigera une statue de James Pearson en remerciement d’avoir été le catalyseur de notre plus belle saison de tous les temps) ). Je peux voir pourquoi Adam suggère que Ranieri “a obtenu toute la gloire” à cheval sur les queues de manteau de Pearson, mais c’est pour rejeter la chimie unique que Ranieri a achetée dans une configuration bien huilée. Qui sait, avec Pearson toujours en poste, nous aurions pu viser les places CL, mais il n’aurait aucun moyen d’organiser une victoire pour le titre ou de faire face à la pression que la course au titre a exercée à la manière de Don Claudio.

Donc, comme je l’ai dit au début de toutes ces lignes, l’image est beaucoup plus compliquée que celle d’Adam. Dans le cas de Watford, ce pourrait bien être “le bon manager, au bon moment”, tout comme à Leicester en 15/16 – une équipe clairement talentueuse de Watford avait juste besoin de cette approche disciplinée et non-sens de la part de son manager pour complimenter son talent incontestable.

Toutes mes excuses à Adam pour avoir disséqué son courrier différent et véritablement intéressant et non volumineux. S’il vous plaît, continuez à faire entrer ces théories du champ gauche afin d’avoir l’opportunité de réagir à nouveau.

Rob (notre forme est un peu incertaine au mo), Leicester

Défendre le lancer

Le lancer dans lequel Liverpool a été attribué n’aurait pas dû être donné.

Il y a également eu un incident dans le jeu où les Spurs ont obtenu un corner qui aurait dû être un coup de pied de Liverpool.

L’une de ces situations devrait être plus dangereuse pour l’équipe en défense que l’autre (ce n’est pas le lancer).

Cependant, Liverpool a défendu le corner. Les Spurs n’ont pas réussi à défendre la remise en jeu.

Vous voulez vous plaindre de quelque chose? Se plaindre de l’incapacité de vos équipes à défendre l’attaque qui a suivi la remise en jeu.

N’oubliez pas, la chance, c’est quand la préparation rencontre l’opportunité.

Dom Littleford

La balayeuse

Je pensais à la façon dont les formations vont et viennent. Les positions trouvent la faveur avant d’être reléguées au passé (pensez aux ailiers pour tous les arrières latéraux) mais aucune position n’a été rejetée avec un tel abandon que le balayeur.

Je sais que des gardiens comme Lloris, Neuer et Ederson ont évolué pour jouer ce rôle, mais dans les années 90 et au-delà, le balayeur semblait être le rôle d’un joueur clairement meilleur que tous ceux qui l’entouraient. Pensez à Gullit qui, je pense, a d’abord assumé le rôle à la Sampdoria. Hoddle à Swindon et, par coïncidence, qui a amené Gullit pour le remplacer dans la même position à Chelsea. Pensez à Sammer – peut-être le meilleur de ma vie dans ce rôle. Lothar Matthias barbota. Et, bien sûr, le parrain du poste, Beckenbauer.

Il y’en a d’autres, bien-sûr. Je me demande à quel point le rôle pourrait être efficace maintenant. Les Spurs avaient la balayeuse inversée (sonne comme une position sexuelle) il y a quelques années avec Dier reculant du milieu de terrain pour créer un dos trois (et par le fait, pardonnez-moi de mentionner les anciens joueurs dans le même souffle que Dier, et pour mentionner Dier et position sexuelle dans la même phrase). J’aurais adoré voir quelqu’un comme Alonso ou Touré – des lecteurs incroyables du jeu, physiques et avec une belle distribution, qui jouent ce rôle. Philip Lahm aurait également été excellent dans ce rôle.

Je n’ai pas de point à cela, j’ai juste adoré la balayeuse et ça me manque.

Dan Mallerman

Réflexions rapides (ish) sur le handball, le VAR et les pieds hors-jeu

Voir le but de Snodgrass exclu vendredi soir pour un handball dans la préparation m’a fait penser qu’à partir de maintenant, chaque fois qu’un joueur sait que le ballon a frappé a la main, accidentellement ou non, il pourrait tout aussi bien lancer le ballon pour un lancer. -en ou délibérément perdre la possession car aucun objectif ne peut jamais en découler. Handballez-le au début d’un mouvement de 30 passes qui mène à un but… «Désolé, nous annulons ce but car un handball que nous n’avions pas repéré au départ et qui était purement accidentel parce qu’il a conduit à un but de la même phase de jeu une minute plus tard ». Absolument ridicule. Même s’il vaut peut-être la peine de mentionner ici que Liverpool s’est débrouillé avec ça dans le match de la ville plus tôt dans la saison avec van Dijk, alors y a-t-il une limite de temps, une limite de dépassement où cela n’est plus pris en considération?

Et rapidement, à l’extérieur du VAR. Une pensée que j’ai récemment formulée en termes de changement qui pourrait voir moins de ces appels hors-jeu très serrés avec des épaules et des aisselles contre les attaquants – que diriez-vous de le changer de sorte que si vos pieds sont “ à l’intérieur ” cela ne fasse aucune différence si votre épaule ou vos aisselles se penche plus en avant, vous êtes considéré comme «à l’intérieur». Cela pourrait ne pas résoudre ceux où les pieds d’un attaquant sont hors-jeu mais le joueur penche dans l’autre sens, mais cela réduirait, je pense, le nombre de décisions de hors-jeu discutables qui dépendent d’un arbitre de Stockley Park déchiffrant où sur l’écran l’épaule de quelqu’un commence sous sa chemise. Juste une idée!

Simon, Guernesey

Il suffit de jeter ça là-bas…

Monsieur le rédacteur,

Juste un très rapide pour alimenter le débat VAR inutile aujourd’hui. Oubliez une remise en jeu – Sadio Mane n’était-il pas encrassé?

De tous les rediffusions / images fixes que j’ai vues, ce n’est pas un joli tacle. Par conséquent, ont-ils peut-être décidé de ne pas le rappeler de la même manière que vous n’accorderiez pas de pénalité lorsque l’avantage est joué et que l’équipe attaquante marque?

Mais j’apprécie vraiment l’outrage. Certains sont vraiment hilarants.

Marc (Londres)

Garth…

En toute équité à Garth Crooks et ses buteurs de la semaine.

Il devrait reposer James, Van Dijk et Fernandinho, les remplacer par Almiron, Mahrez et Deeney, adopter ma formation de champion de la Juventus 2003/04 (le 0-4-6) et avec le roi Martin dans le but, ils auraient toujours le ligue terminée avant Noël.

Le seul problème que Garth aura, c’est quand ils sont en direct à la télévision, et il laisse tomber une connerie (je crois qu’il le fait exprès, car il veut rester au Toon).

Ratt Mitchie NUFC – OHHHH MARTIN DUBRAVKA!

Cordialement, Johnny Nic

Comme toujours, j’ai apprécié le dernier-né de John Nicholson Article du lundi, mais je voulais aussi lui exprimer mes sympathies et sa condition vocale. Cela doit être une chose effrayante à traverser. Il semble également que le moment ne soit pas opportun car, si je me souviens bien, Johnny commençait tout juste à être invité sur un nombre croissant de podcasts et d’émissions de télévision, qui ont dû être affectés par son développement sanitaire.

C’est vraiment génial de lire qu’il se rétablit (et que cela n’a pas été causé par le cancer)! J’ai hâte de l’entendre et de le lire à l’avenir.

Au sujet de la voix, de l’accent et d’être perçu comme de la «vieille école», JN est très pertinent parce que cela a toujours été l’un de ses principaux appels, à l’époque de Podball365 et dernièrement sur les principaux podcasts – un homme avec un accent nordique, s’identifiant en tant que classe ouvrière, etc., qui rejette toutes les absurdités de Proper Football Man (n’est-ce pas lui qui a inventé ce terme, à l’origine?!) Et nous régale à la place avec ses histoires de hippie à travers l’Amérique dans les années 70. Quel homme.

Bonne chance,

Oliver Dziggel, Genève Suisse