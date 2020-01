Pourquoi les peñas du Real Madrid sont plus que des fan clubs

Le Real Madrid est l’un des plus grands clubs du football mondial. Son stade d’accueil compte parmi les plus grandes foules de capacité en Europe, il arrive en tête des palmarès des réseaux sociaux pour les followers et compte des centaines de millions de fans dans le monde. Dans une expression unique de ce fandom, de nombreux fans à travers le monde ont créé des fan clubs appelés peñas. Ces peñas sont passées d’un fan club ordinaire à quelque chose de plus.

À son niveau le plus élémentaire, une peña est un groupe d’amis ayant un intérêt commun, qu’il s’agisse de livres ou de vin. Une «culture peña» existe dans le football espagnol depuis plus d’un siècle, mais elle est devenue un élément central du jeu en Espagne au cours des années 1950 et 1970, surgissant à travers la péninsule ibérique et, plus tard, dans le monde entier.

Aucun club en Espagne ne résume mieux la popularité des peñas de football que le Real Madrid. Le club de football le plus performant d’Espagne compte 2136 rien qu’en Espagne, le plus grand nombre de toutes les équipes. La toute première a été fondée en septembre 1920 dans le bar El Nido de Madrid. Cela a commencé simplement comme un groupe de clients locaux du bar se réunissant pour parler de leur équipe préférée: «Les joueurs de Madrid, le marquis de Bolarque et de nombreux journalistes et fans, dont mon beau-père Mariano, se réunissaient dans ce bar . Un soir, en discutant avec ses amis là-bas, ils ont décidé de créer un fan club pour soutenir le Real Madrid », a déclaré le président du Real Madrid, Jesús de Lucas, en 2015.

La rencontre de Mariano peña dans un bar des années 40





Real Madrid

La Mariano peña a été fondée par 100 membres, ses statuts signifient qu’elle n’a jamais dépassé ce nombre. En 1960, il a déménagé son siège social sur la place Tirso de Molina où il reste une plaque tournante pour les fans locaux du Real Madrid «Lorsque les matchs n’étaient toujours pas diffusés à la radio, nous écrivions les résultats sur le seuil du bar et des tas de les gens venaient pour vérifier les scores et voir comment ils s’étaient comportés dans les piscines ».

Pendant un siècle de soutien au club, le Mariano peña a été témoin de chaque campagne de LaLiga que le Real Madrid a disputé et a célébré les 13 victoires du club en Ligue des champions: «Notre premier voyage à l’étranger a été à Paris en 1956 pour voir la finale de la première Coupe d’Europe . C’était inoubliable », a déclaré De Lucas au Real Madrid.« Chaque fois que nous remportions une Coupe d’Europe, nous fournissions d’énormes tambours de limonade à tout le monde ».

Dans le monde, le Real Madrid compte 2 267 peñas, dont 151 sont approuvés et officiellement associés au club de football. Pas différents des premiers, ces peñas soutiennent le Real Madrid depuis leurs bars locaux ou depuis le stade lui-même.

Christian Paredes est membre fondateur de La Peña Madridista Sur de California. La peña est basée à Los Angeles et représente les madrilènes du sud de la Californie et compte 100 membres. Paredes a été inspiré pour fonder la peña quand il a vu 20 000 fans du Real soutenir le club lors d’un match d’exhibition en 2012: «À ce moment, j’ai décidé qu’il était temps de créer une peña authentique et traditionnelle pour rapprocher les Madridistas de cette région du Club et aider à élargir les valeurs du Madridismo pour le Club. »

Christian et sa peña

«La traduction littérale de peña est rock. Une traduction plus lâche qui est appliquée dans ce cas est «fondation» ou «club de supporters», m’a expliqué Paredes lorsque j’ai demandé sa définition du mot: «Cette tradition a commencé il y a près de 100 ans à Madrid lorsque des peñas ont été créées pour aider le Club pour amener les Madridistas à chaque match à domicile où la pleine capacité a dépassé 120 000. Le peñismo est une sous-culture où les Madridistas d’un quartier, d’une ville, d’une région ou d’un pays spécifiques se réunissent pour partager la passion du Real Madrid, soutenir les équipes en compétition, promouvoir les valeurs et servir la communauté. »

Les valeurs communautaires sont un élément clé d’une peña traditionnelle du Real Madrid. Le club, en particulier sous la direction de son président actuel, Florentino Perez, se targue d’être détenu par des fans et orienté vers la communauté et croit fermement que c’est la clé de leur succès.

Pour diffuser et, d’une certaine manière, faire respecter les valeurs communautaires du Real Madrid parmi ses fans, le club approuve les peñas qui répondent à certaines exigences.

Ruben Skjerping est président de Peña Madridista Noruega (Norvège), cette forte peña de 750 membres gère un site Web sur les transactions du club et Ruben m’a expliqué comment les exigences uniques d’être une peña officielle du Real Madrid peuvent avoir un impact sur le fonctionnement de leur site Web. aux fan clubs normaux, nous devons suivre certaines directives. Alors que les fan clubs normaux peuvent gérer leurs sites en toute liberté, nous sommes censés suivre les valeurs du Real Madrid, créer des liens entre nos membres, être respectueux envers les clubs et supporters rivaux et autres. De toute évidence, nous ne pensons pas trop à ces choses dans notre travail quotidien, car la plupart d’entre elles nous viennent naturellement. En suivant ces directives, le Real Madrid nous offre des avantages en nous facilitant l’obtention de billets, les rencontres avec les joueurs, les séances d’entraînement, etc. Nous pouvons faire beaucoup de choses auxquelles les fan clubs normaux ne seraient pas autorisés. “

La Peña Madridista Noruega au Real Madrid Castilla vs Real Oviedo B en novembre 2019

J’ai profité de ces avantages de première main, voyageant avec la peña de Ruben lors d’un de leurs voyages annuels à Madrid pour assister à la victoire 3-1 sur la Real Sociedad et la victoire 2-0 de la Castille sur le Real Oviedo, un jeu auquel je n’aurais pas pu assister. sans la peña.

Bien sûr, les peñas ne sont pas seulement des avantages sponsorisés par le club. Gonzalo Martinez est président de la peña du Real Madrid de Dublin, Peña Madridista “El 7 de Dublin”. Il a été fondé il y a environ sept ans et est basé dans le bar Woolshed sur Parnell Street.

Peña Madridista ”El 7 de Dublin” regardant la finale de la Supercopa

«Je suis arrivé à Dublin il y a environ 3 ans», m’a expliqué Martinez en expliquant comment il avait rejoint la peña. «Je ne connaissais personne dans la ville, j’ai donc décidé de commencer à rencontrer des gens qui avaient les mêmes passions que moi, alors je les ai contactés sur Facebook. Dublin est une ville très facile pour les étrangers, ce qui est vraiment positif car elle fait venir les gens pendant quelques mois, mais cela complique également la proposition de maintenir des groupes forts (et un fan club est aussi un groupe d’amis).

“Le principal avantage que la peña donne à ses supporters est la possibilité de rejoindre un groupe de personnes qui ont la même passion que vous, en particulier au début lorsque vous êtes sur le point de regarder les matchs seuls”, a expliqué Martinez. à la maison et se faire des amis qui peuvent vous aider si vous avez des difficultés dans la ville (certains membres sont à Dublin depuis très longtemps pour pouvoir aider). »

Ce sentiment se retrouve chez ceux à qui j’ai parlé: «L’un des avantages est de rencontrer des gens qui partagent le même niveau de passion pour le Club. De nouvelles amitiés se créent et se cultivent », m’a confié Christian Paredes.

Lorsqu’on lui a demandé son souvenir de peña préféré, Ruben Skjerping a rappelé la nuit où le Real Madrid a remporté son 10e titre de Ligue des Champions et le récent voyage de son peña à Madrid «Nous avions rempli l’un des plus grands cinémas de Norvège avec des fans du Real Madrid et de l’Atlético, et le changement d’ambiance (dans les deux fanbases) lorsque nous (le Real Madrid) avons marqué l’égalisation à la 93e minute était surréaliste. Un ami neutre l’a décrit comme étant à l’intérieur d’un avion qui était sur le point de s’écraser.

Je dois également mentionner notre récent voyage à Madrid, où une cinquantaine de personnes au total ont participé. Nous avons regardé les matchs contre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain et avons fait beaucoup de choses amusantes autour des matchs aussi. Connaître des personnes avec qui vous avez déjà interagi sur une base hebdomadaire dans les médias sociaux est une expérience tout à fait unique. Je ne pense pas qu’il soit possible pour les gens de l’extérieur de comprendre le lien spécial qui se produit lorsque tout le monde dans un groupe partage le même amour extrême pour un club. C’est hautement recommandable. “