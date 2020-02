Pourquoi Lionel Messi a eu tort de critiquer Eric Abidal

De nombreux fans du Barça seront en conflit à leur réveil ce matin.

Entendre Leo Messi laisser Eric Abidal sécher pour sécher est assez peu recommandable pour le moins. Ce qui est intéressant, c’est la façon dont les supporters ont rapidement pris le parti de Leo et blâment le conseil d’administration actuel pour la nomination d’Abidal.

Beaucoup auront oublié, ou tout simplement ne savent pas, qu’Abi était également le choix de Joan Laporta en tant que directeur sportif s’il avait remporté les élections de 2015.

Il est donc clair que le Français était considéré comme une paire de mains sûre dans ce rôle.

Oui, pour équilibrer cet argument particulier, il vaut la peine de dire qu’Abidal n’a pas été tout à fait le succès que je suis sûr que nous espérions tous qu’il obtiendrait.

Une ligne semble avoir été tracée dans le sable pour ceux qui aiment encore Abi le joueur et survivant du cancer, mais qui ont la tête entre les mains en pensant à Abi le directeur sportif.

Sans couvrir l’ancien terrain que nous connaissons déjà tous, il suffit de dire qu’il a fait des erreurs, et il admet la même chose.

Cependant, il est intrinsèquement mal pour un capitaine de club, et surtout pas le meilleur au monde sur les deux plans, de se présenter publiquement et jeter essentiellement le gant à un membre du service technique.

Bien que je ne dis pas que Leo n’a pas droit à son opinion, qui a naturellement plus de poids que la plupart dans ce vestiaire, combien de fois entendons-nous, de presque tous les clubs de football en cas de désaccord, que les choses vont et doivent être traité en interne.

Il a longtemps été soutenu, autant par les supporters que par tout le monde, que l’équipe n’était pas «au courant». Que leur netteté et leur avantage ont disparu.

Donc, tout le monde sur le Barça Twitter se plaint depuis des années que les joueurs ne travaillent pas aussi dur qu’ils le devraient, mais maintenant qu’Abidal l’a dit ouvertement et a été attaqué par Messi, tout le monde sur le Barça Twitter dit qu’Abi est “complet” et est une “marionnette”. du conseil …

– ᑳ arçalεv (@Barsalev) 4 février 2020

Ernesto Valverde a toujours été le bouc émissaire et celui qui a été blâmé.

Oui, il devrait absolument prendre une grande partie du blâme pour les effondrements contre la Roma et Liverpool, et pour avoir mis en œuvre un style de football qui allait à contre-courant, mais les joueurs doivent aussi faire face – et cela inclut Messi.

Il n’est pas irréprochable ni critique.

Quand Abidal a été interrogé, il a donné son opinion honnête qui, encore une fois, aurait dû être dite à huis clos et directement à ceux à qui il faisait référence.

Le pire, ce sont les dégâts causés à la relation d’Abidal avec ses anciens coéquipiers. Ce qui s’est passé au cours des dernières heures me rend triste. Je veux me souvenir de ces gars sous un autre jour pic.twitter.com/P2z5uRg0Dm

– adil (@ Barca19stats) 4 février 2020

Mais pour faire face aux retombées, la bonne chose à faire pour Messi aurait été de parler à Abi et / ou au président Bartomeu en privé, et d’y exprimer fortement ses griefs s’il le jugeait nécessaire.

En ouvrant une autre boîte de vers à un moment où le Barça peut difficilement se permettre une publicité aussi négative, Messi a en fait fait plus de mal que de bien.

Et ce n’est pas un super look pour lui non plus.