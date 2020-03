Pourquoi Liverpool a évité le retour de Coutinho; l’agent ouvre la porte à Tottenham

Date de publication: dimanche 29 mars 2020 1h57

Liverpool se serait retiré de la course pour reconduire Philippe Coutinho l’été dernier, tandis que l’agent du Brésilien a ouvert la porte à un transfert à Tottenham.

Selon le Daily Mirror, Jurgen Klopp et le directeur sportif Michael Edwards se sont rencontrés pour discuter de la possibilité de ramener Coutinho à Anfield dans un mouvement d’été sensationnel en 2019.

Klopp n’a jamais remplacé le joueur de 27 ans après l’avoir vendu à Barcelone pour 142 millions de livres sterling en janvier 2018 et un certain nombre de rapports ont continuellement lié le milieu de terrain à un retour à Anfield.

Cependant, l’accord a été annulé après que le tabloïd ait prétendu que Barcelone voulait des frais de 8 millions de livres sterling pour que les Reds le prêtent, alors qu’ils voulaient également que les Reds paient l’intégralité de son salaire de 250.000 £ par semaine.

En ce qui concerne l’avenir du milieu de terrain offensif cet été, il est dit que ses agents ont dit à Barcelone de le laisser partir à nouveau, après qu’il est devenu clair que le Bayern Munich ne serait pas intéressé par un transfert permanent – malgré ses neuf buts et huit passes décisives en 32 apparitions cette saison.

Chelsea, Manchester United et Arsenal sont tous soupçonnés d’être à la recherche du joueur de 27 ans alors qu’il envisage sa prochaine étape, avec un retour en Premier League potentiellement la meilleure option pour lui de reconstruire sa carrière.

Le sport affirme que Coutinho préférerait rejoindre ses rivaux de Londres, Chelsea ou Arsenal, plutôt que United – alors que Manchester City n’est pas intéressé.

Tottenham était intéressé l’été dernier et Daniel Levy tenait à ce que le transfert se réalise, mais l’accord a échoué et Coutinho serait en colère contre Levy et l’accord échoué et n’accepterait pas de bouger cette fois-ci.

Cependant, l’agent de Coutinho, Kia Joorabchian, a déclaré au Mirror: «Philippe Coutinho n’a aucun problème personnel avec Daniel Levy et les allégations autrement sont totalement fausses. L’accord n’a pas échoué pour des raisons financières. »