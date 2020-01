Pourquoi Liverpool n’a pas besoin de coup sûr de Bundesliga Timo Werner

Crédit photo: .

Des rapports récents ont fait surface qui indiquent que l’attaquant du RB Leipzig, Timo Werner, devrait être un joueur de Liverpool. Pourtant, il existe des preuves suggérant que les Reds n’ont pas besoin d’un joueur comme lui et que sa signature serait un gaspillage de ressources.

Pas besoin de Werner à Anfield

Werner veut un mouvement d’Anfield. Selon les histoires, l’Allemand souhaite un changement d’été à Anfield et préfère les Reds à Chelsea. L’attaquant a prouvé sa qualité à maintes reprises – cette saison seulement, il a marqué 20 buts en tant que Leipzig en tête de la Bundesliga.

Les rouges n’ont pas besoin d’un joueur comme Werner. D’abord, où jouerait-il? Avec Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino occupant les trois premières positions, il n’y a plus de place pour Werner. De plus, il a tout simplement trop de qualité pour languir sur le banc des Reds.

De plus, les Reds ont plusieurs options d’attaque. Divock Origi a bien joué lorsqu’il est appelé et Xherdan Shaqiri est une option solide. Enfin, il y a Takumi Minamino qui a récemment été signé et joue un poste similaire. Il ne serait pas logique que le manager Jurgen Klopp adopte une telle ligne de conduite.

Plus inquiétant encore, Werner pourrait bloquer la voie aux jeunes talents de Liverpool. Rhian Brewster a déjà été obligée de partir en prêt en raison d’un manque d’opportunités. De plus, Harvey Elliot a brillé quand on lui en a donné la chance. L’Allemand peut retarder son développement de manière irréversible.

Il est important de se rappeler également que Werner ne sera pas bon marché. Les rapports affirment que Liverpool sera contraint de payer 60 millions d’euros pour l’attaquant. Même avec la récente augmentation des frais de transfert, il s’agit d’un montant exorbitant pour un joueur de banc.

Contrairement à Klopp

Historiquement, Klopp a eu tendance à éviter d’acheter des joueurs en janvier. Le manager de Liverpool aime garder ses gros achats pour l’été quand il a la chance de coucher avec ses joueurs.

Werner ne va pas changer cela. Malgré la qualité de l’Allemand, il menace de perturber la chimie qui a été si importante dans la saison quasi parfaite de Liverpool. Qui sait comment un joueur de sa qualité réagirait à un banc.

Bien que l’on puisse faire valoir qu’il marque plus que Roberto Firmino, le Brésilien est considéré comme plus talentueux. Il tricote les trois fronts ensemble d’une manière qui n’est pas celle d’un finisseur comme Werner. Et le monde du football fait attention à Firmino. La légende française Thierry Henry a dit ceci:

«Firmino est l’attaquant le plus complet de la ligue. Je ne parle pas du meilleur finisseur ou du meilleur rythme de travail, je parle de tout autour. Le plus complet (attaquant) de la ligue », a déclaré Henry lors d’une analyse pour Sky Sports.

Il n’y a tout simplement pas de place pour Werner à Liverpool.

Werner pas nécessaire

Alors que l’attaquant de Leipzig est sans aucun doute un joueur de première classe, il n’y aurait pas de place pour lui à Liverpool. Les Reds ont tout simplement déjà trop de talent pour justifier son achat.

