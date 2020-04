Pourquoi Manchester United devrait signer Jude Bellingham à tout prix

Manchester United est étroitement lié à Jude Bellingham, milieu de terrain de Birmingham City, âgé de 16 ans, depuis que Mike Phelan l’a repéré en décembre. Mais qui est Jude Bellingham et pourquoi United – et le Borussia Dortmund entre autres – se battent-ils et sont-ils prêts à payer 30 millions de livres sterling pour un si jeune joueur?

La starlette a fait ses débuts avec les Blues en septembre à l’âge de 16 ans et 38 jours, faisant de lui leur plus jeune joueur. Après une demi-douzaine de remplaçants, il s’est rapidement imposé dans la ligne de départ et a déjà joué 32 matchs pour le club des Midlands, marquant quatre buts et fournissant trois passes décisives. Cela a été un début phénoménal pour la carrière de quelqu’un qui est encore trop jeune pour signer des formulaires professionnels et qui est payé 145 £ par semaine jusqu’à ses 17 ans en juin.

Comme le montre cette vidéo, même à son jeune âge, Bellingham semble tout avoir. Incroyable plage de dépassement, grande technique, vision, grain et un sens de la position incroyable pour un joueur de son âge. Il est également grand et fort physiquement, il peut donc résister aux rigueurs du championnat – et il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas faire face à la physique de la Premier League.

Source: MiroP10.

Bellingham est également un gagnant. Après avoir été remplaçant lors de leur premier match, il a été capitaine des moins de 17 ans de l’Angleterre à la victoire en Coupe Syrenka 2019 et a été nommé joueur du tournoi.

Mais le jeune correspond-il au profil de la reconstruction d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United? Il est jeune et anglais, bien sûr. Fidèle au club qu’il a soutenu en grandissant, le joueur né à Stourbridge possède les qualités que Solskjaer a récemment demandé à ses éclaireurs de rechercher: il est humble mais arrogant et a le facteur X.

Bellingham vient également d’une solide famille de footballeurs. Son père, Mark Bellingham est une légende du football hors ligue et prétend avoir joué pour 15 clubs, dont Leamington, Sutton Coldfield et Stourbridge, marquant environ 700 buts en environ 850 apparitions.

Son jeune frère, Jobe, est également un talent prometteur. Il joue déjà pour l’équipe des moins de 18 ans de Birmingham à 15 ans et a représenté l’Angleterre aux moins de 15 ans.

Bref, Bellingham a tout pour plaire. Il a les attributs et le talent mental, physique et personnel pour réussir et c’est pourquoi les Red Devils ont raison de tout faire pour le signer. Bien sûr, être aussi bon à 16 ans ne signifie pas que vous serez meilleur à 17 ou 18 ans, encore moins à 25 ou 26 ans. du tout.

