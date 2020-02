Pourquoi Ole Gunnar Solskjaer joue-t-il autant de joueurs hors de position?

La victoire 2-0 de Manchester United contre Chelsea à Stamford Bridge la nuit dernière et la performance héroïque de l’équipe rendent difficile la critique du manager Ole Gunnar Solskjaer.

En fait, les Red Devils ont doublé la Premiership face à leurs rivaux londoniens avec un score cumulé de 6-0.

Pourtant, malgré les blessures de Scott McTominay, Paul Pogba et Marcus Rashford, vous pensez toujours que le manager aurait pu aligner un côté plus fort contre les hommes de Frank Lampard et qu’une vieille habitude rendue célèbre par l’ancien manager Louis Van Gaal est revenue – jouer des joueurs hors position.

D’abord et avant tout, nous avons 5 pieds 11 pouces Luke Shaw jouant en tant que défenseur central dans un arrière trois. C’était la deuxième fois que Solskjaer choisissait de le faire lors des derniers matchs, ce qu’il avait également fait lors du match retour en demi-finale de la Coupe Carabao contre Man City. Deux matchs et deux feuilles blanches semblent justifier la décision du Norvégien, mais en réalité, ces deux excellentes performances défensives?

Contre City, David de Gea a dû sauver sa défense à de nombreuses reprises dans une performance d’homme du match vintage. De plus, City avait deux buts refusés pour hors-jeu et un appel de pénalité controversé a été refusé en première mi-temps.

Autrement dit, un autre jour, City aurait pu marquer trois ou quatre.

Et à Stamford Bridge la nuit dernière, une performance héroïque d’Eric Bailly, une finition lamentable de Michy Batshuayi et deux buts refusés à Chelsea ont été des contributeurs beaucoup plus importants à la feuille blanche des Reds que ne l’était la formation douteuse.

Ce n’est pas que Shaw ait mal joué dans les deux matchs – il s’est en fait assez bien acquitté, en particulier contre Chelsea – mais il n’est tout simplement pas un défenseur central. La situation doit être résolue avant que la chance défensive de United ne s’épuise.

La tactique des trois à l’arrière a également pour effet de pousser Brandon Williams dans un rôle d’ailier arrière. Le joueur de 19 ans avait excellé à l’arrière gauche cette saison – en effet, il était sans doute la lumière la plus brillante d’une campagne lugubre jusqu’à Noël – mais il regarde de ses profondeurs comme un aileron arrière. Souvent intimidé par le milieu de terrain maraudeur de Chelsea et avec seulement un tir au but et une passe clé sur un total de 69 touches, Williams semblait se retrouver trop souvent dans le no man’s land.

Changer de position est beaucoup demander à un joueur senior expérimenté et il est peut-être injuste que Solskjaer ait interrompu les progrès de Williams de cette manière. Le manager a ainsi placé un énorme fardeau sur les épaules du jeune homme.

Deux joueurs qui auraient dû étreindre la ligne de touche, d’autre part, étaient Anthony Martial et Dan James. Malgré son objectif, Martial a toujours lutté au centre vers l’avant et doit être replacé sur l’aile gauche. Et même si vous pouvez affirmer que c’est une affaire de besoins pour le Français, dans le cas de James, cela n’a aucun sens. Franchement, cela fait croire qu’un ailier volant luttant pour la forme et avec peu de compétences techniques a été choisi pour jouer le rôle d’un attaquant. Si le manager était si désespéré de jouer cette formation, Mason Greenwood était un choix beaucoup plus évident, ou bien Solskjaer aurait simplement pu opter pour une première.

Les statistiques de James – seulement 22 touches, une passe clé et pas un seul tir au but – en disent long sur sa performance mais pour sa défense, vous devez dire que jouer un jeune joueur hors de position alors qu’il est déjà faible en confiance n’est pas la meilleure façon de tirer le meilleur parti de lui.

Il est bien sûr compréhensible que Solskjaer soit revenu à une formation arrière plus défensive pour assurer une défense qui fuit. Mais le sacrifice en termes d’adaptations de position n’est pas susceptible de tirer le meilleur parti de ses joueurs à long terme. Et le problème clé de cette saison – défendre les coups de pied arrêtés – n’est pas résolu en déployant un gars supplémentaire (court) au centre du dos. Il s’agit de joueurs connaissant leurs responsabilités, respectant leurs tâches et effaçant leurs lignes, quelle que soit la formation.

Certes, à la fin de la journée, quatre feuilles blanches consécutives et trois victoires constituent une preuve convaincante que le patron sait ce qu’il fait. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si ce n’est qu’une question de temps avant que les roues ne retombent de ce bus.

