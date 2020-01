Pourquoi Rambal de Millonarios est-il parti?

Le départ d’Alex Rambal de Millonarios a été le plus surprenant, étant donné que sa performance a été exceptionnelle tout au long de la saison, cependant, le club a décidé de ne pas renouer le lien avec lui.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris que le club d’albiazul n’ait pas décidé de faire usage de l’option pour acheter son pass, Rambal a répondu: «Oui, la vérité est que je pensais qu’ils allaient l’utiliser, mais quand le changement de Le professeur et le professeur Gamero sont arrivés, la vérité est qu’ils ne m’ont jamais rien dit et je m’attendais plus ou moins à ce que, parce qu’ils ne m’ont jamais parlé, ils ne m’ont rien dit ».

Rambal a déjà signé un contrat avec La Equidad pour un an avec une option d’achat. Il a décidé de rejoindre ce club pour rester à Bogotá: “Je suis déjà adapté à la hauteur et je pense que maintenant ça me coûtera moins la pré-saison.”

