pousse l’arbitre, 6 mois de suspension pour Gelson Martins

La commission disciplinaire contre l’extérieur du Monaco, Gelson Martins. Après exactement un mois, l’ancien Atletico Madrid a été suspendu pour six mois.

Une réaction furieuse payée cher

Le 1er février, Gelson Martins avait réagi, pour le moins, d’une manière très animée vers l’arbitre. En fait, l’arbitre a été poussé par les Portugais lors du match contre Nîmes après avoir expulsé le milieu de terrain de Monaco, Bakayoko. Cinq jours plus tard, la décision est venue condamné à une période de suspension indéfinie. Le 6 mars, donc, le jugement final: le joueur monagesco ne pourra pas jouer pour six prochains mois. La saison s’est terminée pour lui et la carrière à Monaco, peut-être, compromise.