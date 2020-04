Pouvez-vous nommer les 20 plus jeunes buteurs de l’histoire de la Premier League?

Quiz









10 avril 2020

Douze joueurs ont marqué des buts en Premier League avant même d’avoir 18 ans, mais pouvez-vous nommer les 20 plus jeunes buteurs de l’histoire de la compétition?

Nous vous avons donné 10 minutes pour les nommer tous et avons répertorié le club pour lequel chaque joueur a marqué son premier but et l’année au cours de laquelle il l’a marqué comme indice.

Bonne chance et n’oubliez pas de nous tweeter vos scores @planetfutebol.

Remarque: Si vous rencontrez des problèmes pour tenter le test, jouez-le sur le site Web de Sporcle.

