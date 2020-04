Prandelli et la reprise des tournois: “Je ressens de la répulsion. Ce n’est pas le moment de penser au football”

Cesare Prandelli, ancien entraîneur d’Azzurri ainsi que la Fiorentina, Parme et Gênes, a fait des déclarations à l’hebdomadaire Piazza Levante sur la possibilité que le mouvement du football redémarre après l’urgence sanitaire due au Coronavirus: “Je suis sincère, pour l’instant j’ai un sentiment de répulsion. J’associe le football au plaisir, à la joie. Ce n’est pas le moment pour le football. Le deuil et la douleur doivent se calmer. Il faut du respect pour ceux qui ont souffert. Vous ne pouvez pas aller du cimetière au stade en une seule journée; d’un convoi de 150 cercueils pour célébrer un but. Si le football perd 3 ou 4 mois, rien ne change. Non seulement les footballeurs doivent être prêts à jouer, mais les gens aussi. Pour moi, le football est une joie, amener des familles et des enfants au stade. Agrégation, fête. Nous devons prendre du temps. Les conditions de sécurité ne suffisent pas ».