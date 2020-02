Pré-meeting: l’US Lecce reçoit SPAL

Ce samedi à 15h00 au Via Del Mare les visages seront vus sur US Lecce et le SPAL dans le match correspondant au jour 24 de la série A.

14/02/2020

Il US Lecce tentera d’ajouter une victoire de plus lors de la vingt-quatrième journée après avoir remporté les deux derniers matchs de la Naples hors de son terrain (2-3) et contre le Torino dans son stade (4-0). Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté cinq des 23 matches disputés à ce jour et ont concédé 44 points contre et marqué 30 en faveur.

De son côté, le SPAL ne pouvait pas faire face à la Sassuolo lors de son dernier match (1-2), il espère donc mettre fin à sa séquence et canaliser sa carrière en compétition.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, US Lecce Il a gagné une fois, il a perdu cinq fois et il a tiré cinq fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, ce qui donne plus de possibilités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de chances de gagner. Aux sorties, le SPAL Il a un équilibre de deux victoires, neuf défaites et un match nul en 12 matchs qu’il a joué jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade US Lecce pour obtenir plus de points loin de chez soi.

À son tour, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses déplacements dans cette compétition, car elle a remporté trois matchs dans le stade de la US Lecce. Le dernier match sur lequel ils ont joué US Lecce et le SPAL Dans ce tournoi, c’était en décembre 2019 et s’est terminé avec un score de 5-1 pour la SPAL.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la série A, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées de sept points en faveur de US Lecce. L’équipe de Fabio Liverani Il est à la dix-septième place avec 22 points dans le casier. Quant au rival, le SPAL, est en vingtième position avec 15 points.