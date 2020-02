Précédent, formations possibles Napoli vs Barcelone, date, heure, détails | Ligue des champions

Barcelone sera de retour mardi en Ligue des champions pour jouer contre l’une des équipes les plus populaires d’Italie, Naples, juste dans un stade qui a été pendant des années le sanctuaire de l’un des joueurs de football les plus célèbres de l’histoire du football, l’Argentin Diego Armando Maradona, également ancien joueur du Barça.

Une autre star argentine, dans ce cas actif, comme Lionel Messi, est celle qui détient actuellement le statut de saint et de signe des Catalans, et dont les performances mènent son équipe à une résurgence après la fin de ses quatre buts la semaine dernière contre Eibar (5-0) aider le Barça, grâce à la carambole de la défaite du Real Madrid, à récupérer la tête de la Liga.

Barcelone a voyagé avec 21 joueurs à Naples, où elle jouera pour la première fois un match officiel, mais sans beaucoup de possibilités de former une équipe de départ avec de nombreuses variantes.

Le Barça affrontera à nouveau un match de saules très juste en raison de blessures, les dernières, des deux équipes de départ (Sergi Roberto et Jordi Alba). Dans leurs positions, Nelson Semedo et Junior Firpo, sont appelés à partir dans l’équipe de départ.

Le match sera de la plus haute demande, puisque le Naples de Gennaro Gattuso (engagé le 11 décembre dernier pour remplacer Carlo Ancelotti) n’a pas de cap, ayant remporté cinq matchs, mais perdu cinq autres, alternant des situations des plus variées, depuis ses meilleures performances ont été signées lors des trois derniers matchs en tant que visiteur (Brescia, 1-2; Cagliari, 0-1; Sampdoria, 2-4). Pendant ce temps, à San Paolo, il a battu lors des deux derniers matches à domicile (Lecce, 2-3; Fiorentina, 0-2), bien qu’il y ait quatre jours il ait pu vaincre la Juventus (2-1).

La trajectoire des Catalans est beaucoup plus ferme et plus cohérente dans la dernière étape de la saison, en particulier dans la Ligue, où après avoir perdu le leadership et vu comment Madrid semblait prendre une course et un avantage, en deux matchs, les joueurs du Real Madrid ont perdu cinq points, fait que ceux de Quique Setién n’ont pas manqué de revenir pour se montrer en tête du tournoi.

Cependant, le Barça doit endosser cette inertie dans un tournoi qui a produit de vrais tremblements de terre ces dernières années, où il est tombé avec un crash contre des rivaux qui dans les matchs d’élimination directe de la ronde ont fini par battre les Culés, comme le dernier cas , qui est toujours très présent, celui de Liverpool (4-0, au retour des demi-finales).

Pour le moment, le match à San Paolo est d’une importance capitale, car le choc est dans une période très convulsive en

Barcelone, où les tensions internes du conseil d’administration, en raison du scandale des médias sociaux, ont conduit samedi une partie importante du Camp Nou à demander la démission du président du club, Josep Maria Bartomeu.

L’imminence du classique dimanche à Madrid donne à ce match à Naples une importance vitale, car le pouls accéléré de Barcelone peut être considérablement modifié avant tout résultat qui n’est pas une victoire à Naples, accompagné de bons résultats.

Barcelone a aligné le week-end dernier un losange au centre du terrain, au mépris de l’un de ses attaquants (Ansu Fati), pour donner plus d’options sur l’axe pour la sortie du ballon de Ter Stegen, une option qui s’aventure identique pour San Paolo, mais surtout, au début, pour avoir plus d’options pour ne pas perdre le contrôle du ballon dans la zone de création.

Devant, l’équipe de Setién aura une Naples qui a donné sa meilleure version en Ligue des champions, dans laquelle elle a pu se plier à Liverpool à San Paolo et égaliser à Anfield, et qui cherche à donner une nuit épique dans son fief.

Les hommes actuellement entraînés par Gattuso ont réussi à augmenter le niveau de leurs performances dans les “grands” matchs et ont également battu la Juventus Turin en Serie A (2-1), éliminant la Lazio, qui a une séquence de 20 matchs de championnat sans défaites, de la Coupe d’Italie et a battu l’Inter Milan à San Siro.

Pour ce rendez-vous, Gattuso devrait être confié à un 4-3-3 avec un front léger, composé de Lorenzo Insigne, de l’espagnol José Callejón et du belge Dries Mertens, plus apte à profiter des espaces que Barcelone peut accorder.

La victime la plus importante, en attendant les dernières décisions de Gattuso, sera celle du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly. Devant le colombien David Ospina, ce sera le Grec Kostas Manolas en formant l’arrière avec le Serbe Nikola Maksimovic, le Portugais Mario Rui et l’Italien Giovanni Di Lorenzo dans les deux couloirs. Au centre du peloton, l’Espagnol Fabián Ruiz et le Polonais Piotr Zielinski seront les deux flyers, protégés par l’Allemand Diego Demme.

Compositions probables

Naples: Ospina: Di Lorenzo, Maksmimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Alley, Insigne, Mertens. .

Barcelone: Ter Stegen: Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, De Jong, Vidal, Arthur; Messi et Griezmann.

Arbitre: Felix Brych (ALE).

Stade: San Paolo (Naples).

Heure: 15 h 00