Précédent Real Madrid vs Manchester City, huitième champions, sans James | Ligue des champions

Pep Guardiola, considéré par Zinedine Zidane comme le “meilleur entraîneur du monde”, examine la reconstitution du Real Madrid avec le retour de l’entraîneur français, avec un match à Manchester City sans terminer en l’absence d’une Ligue des champions, un objectif complexe contre le penalty deux ans sans jouer la compétition et avec le grand duel contre le dominateur du tournoi.

Le Real Madrid face à Manchester City ou le premier face à face de Zidane avec qui il considère un génie. Il est la noblesse de l’entraîneur français, le seul à avoir remporté trois ligues de champions consécutives et à mettre un éternel rival du Real Madrid à travers les nuages.

Sans regarder les couleurs. S’occuper uniquement de leurs connaissances. Son pouls magnifie déjà un duel de vols hauts, des plus beaux que l’on puisse voir dans le vieux continent. Le roi des «Champions» devant un éternel aspirant. Avec le 2-6 de Guardiola au Santiago Bernabéu en mémoire et une seule défaite de l’entraîneur catalan sur le territoire madrilène.

Mais aussi avec l’exposition des “athlètes” comme Pep a défini le football d’un Real Madrid qui l’a frappé quand il a conduit le Bayern à en approuver quatre à domicile. Avec Zidane de l’assistant de Carlo Ancelotti.

La bataille tactique promet de fortes émotions avec un Real Madrid affecté par la rechute d’Eden Hazard dans sa grave blessure. Vous devez retrouver la magie des grandes nuits du Real Madrid au stade Santiago Bernabéu. C’est là que l’autorité d’une compétition dominante a commencé à s’échapper.

Loin de la fermeté et du respect qu’il a insufflé. Seulement trois victoires lors des neuf derniers matchs à domicile en compétition européenne et le cauchemar de l’année dernière face à l’Ajax (1-4) quand soudain, en une semaine, il a perdu tout ce pour quoi il s’est battu. C’est la menace que le Bernabéu survole à nouveau dans le présent.

Après avoir cédé la tête de la ligue à Barcelone pour une séquence inattendue d’un point des six derniers, avec un match nul contre Celta et une défaite contre Levante en prélude au classique. En plus des quatre buts de la Royal Society au Coliseo de la Castellana pour consommer l’élimination, il installe le doute dans un Real Madrid qui ne fera que grandir dans les deux grands événements qui l’attendent dans une semaine décisive.

Sa phase de groupes irrégulière, conditionnée dès le départ par la défaite au Parc des Princes contre le PSG et le match nul contre le Bruges du Bernabéu, a fait passer le tirage au sort en deuxième et être jumelé à une équipe que personne ne veut comme rival.

Zidane doit retrouver la fermeté défensive perdue lors des derniers matchs et retrouver le but. Karim Benzema comme référence maximale. Pas un seul but en quatre matchs, seulement deux buts lors de ses douze derniers matchs. Recherchez les formules de l’entraîneur madrilène qui doit décider de revenir à la formule de cinq milieux de terrain avec laquelle il a remporté la Super Coupe d’Espagne ou d’attaquer la ville avec plus d’attaquants.

Votre équipe est définie sur la zone d’attaque. Avec la nouveauté de Ferland Mendy sur le côté gauche par Marcelo, le retour au centre du champ de Fede Valverde après sa paternité. L’objectif de la recherche est de donner la propriété à Gareth Bale. Méritée ou imméritée pour son comportement, mais Zidane a de nouveau tenté de réengager l’équipe en le commençant contre Osasuna et Celta. Le principal doute pour la compensation est de récompenser le moment d’Isco ou de garder Modric.

Le match nul contre le Real Madrid survient au moment le plus compliqué depuis que l’argent arabe est entré à Manchester il y a plus de dix ans. La sanction de l’UEFA, qui empêchera la ville, à moins d’un changement d’attrait, de disputer des compétitions européennes au cours des deux prochaines années a conditionné l’avenir à court terme de l’équipe.

La ville, en difficulté

Une ville qui a régné avec une poigne de fer ces deux dernières années en Angleterre, remportant sept des huit derniers tournois nationaux et remportant le Premier ministre avec plus de cent points, et qui a connu un ralentissement cette saison.

Avec la ligue impossible, 22 points derrière Liverpool, et toujours en vie en Coupe de la Ligue (ils disputeront la finale ce dimanche) et en FA Cup, il veut gifler l’UEFA et régner pour la première fois en Europe. Il tentera avec une équipe très puissante en attaque et pauvre en défense.

Tout ce qu’ils ont de bon, avec Sergio Agüero, Bernardo Silva, Riyad Mahrez et Kevin de Bruyne, ils ont des doutes en défense, où le retour d’Aymeric Laporte (la première partie de la saison a été perdue à cause d’une blessure) a donné quelque chose de la vie à la ligne arrière.

En l’absence d’un côté gauche des garanties, avec la reconversion de Zinchenko et le manque de continuité de Benjamin Mendy, rejoint que Guardiola n’a pas une confiance centrale pour accompagner Laporte. John Stones joue peu et le vétéran Nicolás Otamendi est le choix préféré de l’entraîneur espagnol, qui a parfois choisi de mettre Fernandinho dans cette position.

Toutes ces conditions, dans une équipe qui a dépensé des centaines de millions de dollars en défenses, ont fait qu’à ce stade de la saison le club de Manchester avait déjà concédé plus de buts que lors du dernier Premier ministre (29 par 23 buts), devenant ainsi Effectif beaucoup plus vulnérable et que cette campagne a chuté à deux reprises avec Manchester United et Wolverhampton Wanderers, en plus de Liverpool, Tottenham Hotspur et Norwich City.

Cela – l’apathie défensive – est l’une des plus grandes faiblesses d’une ville qui en Europe cette saison, loin de chez elle, reste invaincue et a remporté des triomphes à Donestk, contre le Shakhtar, et à Zagreb, contre le Dinamo, en plus d’un match nul contre Atalanta.

À Manchester, ils ont essayé de calmer l’esprit de la sanction, ce qui a eu un impact sur le séjour de Guardiola en tant qu’entraîneur, quoi qu’il arrive, mais avec des rumeurs récurrentes sur ce qui arrivera à tous ces joueurs qui voudront continuer à jouer au plus haut niveau en Europe. Pendant ce temps, le roi de la compétition les reçoit.

Alignements possibles

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Isco ou Modric; Bale et Benzema.

Manchester City: Ederson; Mendy, Laporte, Otamendi, Walker; Gündogan, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Agüero et Mahrez.

Arbitre: Daniele Orsato (Italie).

Stade: Santiago Bernabeu.

Heure: 15 h 00