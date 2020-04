Précision de Boca sur les salaires de l’équipe: “Il n’y avait pas de différence avec les joueurs”

Il y avait de nombreuses versions autour des mesures que le comité exécutif de La bouche s’appliquerait au salaire des joueurs. Jorge Amor Ameal Il était chargé de confirmer que le salaire de mars sera payé en totalité.

“Les discussions avec les joueurs se font de porte à porte et non vers l’extérieur. De toute évidence, il y a des divergences d’opinion et d’intérêt. Nous faisons de gros efforts et l’équipe est à jour. C’est une situation compliquée”, a-t-il déclaré en dialogue avec AM630.

À cet égard, il a confirmé qu’il avait eu un dialogue avec Carlos Izquierdoz y Lisandro López. “J’ai parlé avec Gauche y Lopez mais en termes amicaux. Il ne s’est absolument rien passé ici “, a-t-il précisé.

Pendant ce temps, il a expliqué comment sera la méthode de paiement. “Il n’y avait aucune différence avec les joueurs. D’ici à décembre, nous paierons tout en prime, salaire et prix. Ce mois-ci, ils recevront 100%. En avril, nous dépendons des collections que nous avons”, a-t-il assuré.

En outre, il a été consulté par les déclarations de Cristian Malaspina, président de Argentins. “Je sais que Malaspina C’est une bonne personne et un bon leader. Vous ne pouvez pas entrer tout le temps de controverse. Je sais que ce n’est pas du mauvais lait et c’est pourquoi je ne lui réponds pas. J’ai parlé pour La bouche et ce que nous allons faire “, a-t-il déclaré.

Entre-temps, il a nié qu’il existe déjà une offre de Stephen Andrada. “Je ne sais rien d’une offre de Andrada. Nous devons également voir quand les ligues commencent à l’étranger. L’idée n’est pas de vendre ou de renforcer. Il est également vrai que nous ne pouvons couper la carrière de personne “, a-t-il ajouté.

Enfin, cela a ajouté à l’incertitude quant aux contrats se terminant le 30 juin. “Les renouvellements de contrats doivent se faire par le dialogue, pas avec la partie juridique. Nous ne savons pas ce qu’il adviendra des contrats qui se terminent en juin”, a-t-il conclu.