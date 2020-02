Prédictions de Ligue 1: Marseille vise à prolonger sa course sans défaite

Crédits photo: .

Nous avons atteint le 26e tour de la Ligue 1. Ce week-end, Marseille en forme accueillera Nantes avec les jeunes Marley Ake et Dario Benedetto dans l’espoir d’aider Marseille à prolonger sa superbe course. Le Paris Saint Germain accueille Bordeaux, Rennes accueille Nîmes tandis que Toulouse affronte la dernière équipe qu’elle a battue en Ligue 1 lors de son déplacement à Lille. Last Word on Football donne un aperçu et prédit la dernière série de rencontres.

Prédictions de Ligue 1

Marseille veut prolonger sa course sans défaite

Marley Ake a joué pour Marseille contre Lille

Marseille a donné le coup d’envoi de l’action samedi avec un affrontement contre le milieu de table nantais. L’équipe d’André Villas-Boas connaît une formidable forme avec 14 matchs sans défaite, dont onze, dont les trois derniers.

Dario Benedetto est revenu à marquer des points contre Lille et il pourrait être l’homme clé ce week-end. L’Argentin a inscrit huit buts en championnat depuis son arrivée cet été, tandis que Marley Ake a également impressionné lorsque le jeune a joué en attaque et espère être impliqué ce week-end. Marseille fait face à une équipe nantaise qui est sans victoire en cinq matchs et se retrouve coincée au milieu de la table alors que Christian Gourcuff tente de trouver un moyen de remettre sa saison sur les rails.

La saison de Marseille a été excellente jusqu’à présent et la qualification pour la Ligue des champions est en vue. Leur parcours invaincu de 14 matches sera mis à rude épreuve contre une équipe nantaise qui doit réagir après un parcours décevant. L’équipe de Christian Gourcuff est sans victoire en cinq matchs et, globalement, son début en 2020 a été décevant en récoltant seulement cinq points en six matchs. Seuls Saint-Étienne, Amiens et Toulouse ont récolté moins de points en ce temps, ce qui signifie que leur forme doit s’accélérer et accélérer.

Cependant, ils ont un record récent décent contre Marseille sans défaite lors de leurs quatre dernières rencontres entre les deux parties. Ils ont également récolté quatre points lors de leurs deux dernières visites au Stade Vélodrome. Marseille sera confronté à un examen sévère de la mesure dans laquelle ils ont parcouru, et la victoire les verra réduire l’écart à sept points sur le leader du Paris Saint Germain. La victoire des visiteurs pourrait les voir grimper au huitième rang si les résultats allaient ailleurs.

Alors que Marseille vise 15 invaincus, Toulouse cherche une première victoire en 16 matchs

Alors que Marseille vole haut en deuxième place sur une séquence de 15 matchs sans défaite, le club du sous-sol de Toulouse connaît une saison misérable et est actuellement à 15 matchs de championnat sans victoire. Les Violets n’ont plus gagné de match de championnat depuis le 19 octobre et se retrouvent désormais à quatorze points de la 17e place de Nîmes.

Ce fut une campagne désastreuse pour Toulouse, la relégation ressemblant à un cas de quand et non de si. Ils en sont à leur troisième manager de la saison avec Denis Zanko qui quitte son poste de directeur sportif pour tenter de mettre le feu à leur saison. Mais il n’a pris qu’un point de ses six matches en charge, laissant les supporters extrêmement aliénés et mécontents de la direction du club.

Cependant, Toulouse fait face à la dernière équipe qu’elle a battue en Ligue 1 alors qu’elle se rend à Lille, qui cherche à rebondir après avoir perdu contre Marseille la dernière fois. Malgré cette défaite, l’équipe de Christophe Galtier est en bonne forme en remportant trois de ses quatre derniers matchs et a besoin de la victoire pour conserver sa place dans les quatre premiers. L’attaquant clé Victor Osimhen est en pleine forme après que sa blessure contre Angers n’ait pas été aussi grave qu’on le craignait au départ.

C’est un match clé pour les deux parties alors que Lille cherche à maintenir sa place en Ligue des champions tandis que Toulouse cherche désespérément à arrêter sa séquence sans victoire et à déclencher une charge de survie tardive.

LWOF Ligue 1 Predictions

Jeux du vendredi

Metz vs Lyon

La forme de Lyon a été extrêmement décevante en ne récoltant que huit points lors de ses six derniers matchs. Ils sont sans victoire sur quatre et se retrouvent dans la moitié inférieure du tableau. La pression augmente sur Rudi Garcia. En revanche, Metz a connu une reprise de forme en 2020 en perdant une seule fois en six matches. Un match difficile pour Lyon

Prédiction: Metz 0-1 Lyon

Nice vs Brest

Nice cherche à maintenir son solide début de saison 2020 après avoir récolté neuf points en six matchs en perdant une seule fois. Ils cherchent des victoires consécutives en championnat pour la première fois depuis août. Brest est trois invaincus et emportera cette confiance dans le sud de la France.

Nice 2-0 Brest

Jeux du samedi

Angers vs Montpellier

La forme d’Angers est affreuse en perdant ses quatre derniers matchs et en cumulant une seule victoire lors de ses onze derniers matchs. Montpellier cherche à répondre à sa défaite contre Monaco

Angers 1-0 Montpellier

Dijon vs Monaco

Dijon est sans victoire en trois, Monaco a remporté ses trois derniers matchs et profite de sa meilleure descente sous Roberto Moreno

Dijon 1-2 Monaco

Lille vs Toulouse

L’équipe locale a remporté trois de ses quatre derniers matchs, Toulouse a quinze matchs sans victoire et devient aliéné au fond.

Lille 2-0 Toulouse

Marseille vs Nantes

En forme, Marseille compte quinze invaincus et a remporté ses trois derniers matchs. Nantes est sans victoire sur cinq mais a un bon bilan récent face aux hôtes.

Marseille 1-0 Nantes

Strasbourg vs Amiens

Strasbourg profite d’une bonne forme pour récolter sept points lors de ses trois derniers matches tandis que les visiteurs sont sans victoire en treize matchs et commencent à se faire distancer dans la zone de relégation.

Strasbourg 3-1 Amiens

Jeux du dimanche

Paris Saint Germain vs Bordeaux

Les leaders de la ligue sont invaincus en treize matchs et cherchent une quatrième victoire en cinq matchs. Ils cherchent également à répondre à leur défaite décevante face au Borussia Dortmund en Ligue des champions. Bordeaux est invaincu sur cinq et se dirige vers la capitale pleine de confiance.

Paris Saint Germain 2-0 Bordeaux

Rennes vs Nimes

Deux faces de formes contrastées se rencontrent. Rennes est sans victoire en trois matchs et n’a récolté qu’une seule victoire en cinq matchs. En revanche, Nîmes a remporté ses quatre derniers matches de championnat.

Rennes 2-1 Nîmes

Saint Etienne vs Reims

Les Verts sont dans une forme terrible en perdant neuf de leurs onze derniers matchs et se retrouvent à seulement deux points de la zone de relégation. Reims se dirige vers Saint-Etienne de bonne humeur après avoir remporté son dernier match.

Saint Etienne 1-0 Reims

