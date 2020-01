Prédictions de Ligue 1: Nantes et Bordeaux se rencontrent dans le Second Atlantique Derby

Crédit photo: .

Bienvenue dans le dernier mot sur les aperçus et les prévisions du football pour la Ligue 1. Nous avons atteint le 21e tour de matches, le premier tour de matchs dans quelques semaines. Les dirigeants du Paris Saint-Germain se rendent à Lille, Marseille accueille Angers. Nantes tentera de se venger dans le deuxième derby Atlantique de la saison en accueillant Bordeaux.

Prédictions de Ligue 1

Nantes et Bordeaux s’affrontent dans le deuxième Derby Atlantique de la saison

Nantes de haut vol accueille ses rivaux de Bordeaux alors que les deux équipes poursuivent le football européen. L’équipe de Christian Gourcuff a retrouvé son rythme après une série de résultats décevants. Nantes a remporté trois de ses quatre derniers matchs de Ligue 1, les propulsant dans le top quatre.

En revanche, Bordeaux est en forme pourrie en perdant ses quatre derniers matches de championnat qui a vu tomber dans la moitié inférieure. L’équipe de Paulo Sousa a désespérément besoin d’une réponse pour relancer sa saison. Sousa visera une victoire du derby pour les repousser dans la course de football européenne.

Il aura envie que son équipe puisse obtenir un résultat après avoir remporté deux de leurs trois derniers déplacements à Nantes. L’équipe locale n’a remporté que deux fois en dix rencontres de championnat avec Bordeaux sur son propre patch. Un gros match pour les deux clubs.

Toulouse cherche à éviter une 11e défaite consécutive en Ligue

Le club du sous-sol toulousain se rend à Lyon pour arrêter sa lamentable forme. Les Violets ont chuté à 11 défaites consécutives en championnat et sont sous leur troisième entraîneur de la saison.

Lyon n’a pas allumé la Ligue 1 cette saison en raison de leurs incohérences et de leurs blessures. Rudi Garcia a besoin d’un bon résultat avec Lyon en dehors des places de Ligue des champions. Il pourrait remettre ses débuts à son grand nouveau signataire Karl Toko-Ekambi.

Les Gones sont irréguliers en remportant seulement deux matchs sur leurs cinq derniers. Rudi Garcia soulignera l’importance d’une victoire ce week-end.

Toulouse a besoin de quelque chose pour arrêter sa course et griffer les autres équipes. Ils entament ce week-end huit points à la dérive de la sécurité et la pression monte. Un grand match des deux clubs. Un cas où aucune des parties n’ose perdre.

LWOF Ligue 1 Predictions

Nice v Rennes

Un bon concours attendu entre deux bonnes équipes. Nice invaincu en trois, Rennes a remporté sept des neuf derniers. Un concours serré pour lancer les matchs de ce week-end.

Nice 1-1 Rennes

Jeux du samedi

Brest v Amiens

Grand jeu pour Amiens en difficulté. Les visiteurs sans victoire en huit. Au total, une victoire en onze matches de championnat. Montage sous pression sur Luka Elsner. Brest rafle une superbe victoire contre Toulouse.

Brest 2-0 Amiens

Marseille v Angers

La deuxième place de Marseille aura envie d’étendre son invaincu à dix matches lors de la visite d’Angers au Stade Vélodrome. Mais les visiteurs sont invaincus en deux.

Marseille 1-0 Angers

Monaco v Strasbourg

Les premiers adversaires de Roberto Moreno en championnat qui ne sont pas le Paris Saint Germain. Un match nul et une défaite lors de ses deux premiers matches de championnat contre les leaders. Ils seront confrontés à un test difficile contre une équipe strasbourgeoise qui a remporté trois de ses quatre derniers matchs

Monaco 2-1 Strasbourg

Montpellier v Dijon

L’équipe de Michel Der Zakarian trouve son rythme. La forme montpelliéraine s’est améliorée ces dernières semaines en remportant ses deux derniers matchs. Dijon s’améliore également en perdant une seule fois sur cinq.

Montpellier 1-0 Dijon

Reims contre Metz

L’équipe locale est sans victoire sur trois. Metz invaincu sur trois à la recherche de victoires consécutives pour la première fois cette saison. Une dure demande contre un Reims résolu

Reims 0-0 Metz

Saint Etienne v Nimes

Les Verts sont en chute libre perdant leurs quatre derniers matchs de championnat. Au total, c’est une victoire sur sept pour l’équipe de Claude Puel. Nîmes a également besoin d’un résultat ayant perdu cinq de ses six derniers matchs.

Saint Etienne 2-1 Nimes

Lille v Paris Saint-Germain

Un gros match pour les deux. Lille a perdu ses deux derniers matchs. Le Paris Saint Germain a récolté sept victoires lors de ses huit derniers matchs. Mais ils ont lutté dans cette partie de la France par le passé.

Lille 1-3 Paris Saint-Germain

Les affrontements de dimanche

Lyon v Toulouse

Un jeu incontournable pour les deux. Toulouse en a perdu dix d’affilée; Lyon n’a gagné que deux fois en cinq matchs.

Lyon 2-0 Toulouse

Nantes v Bordeaux

Un derby crucial pour les deux. Nantes va bien en remportant trois de ses quatre derniers matchs. Bordeaux en forme pourrie perd ses quatre derniers matchs mais remporte le match retour.

Nantes 1-0 Bordeaux

Photo principale

Crédit photo: .