Prédictions de Ligue 1: Nîmes et Dijon se battent dans un affrontement clé dans la lutte de relégation

Bienvenue dans le dernier mot sur les aperçus et les pronostics de la Ligue 1 de football. Nous avons atteint le 23e tour de jeux. Le Paris Saint-Germain se dirige vers Nantes, Lille face à Rennes et Marseille se dirige vers Saint-Etienne. Il y a aussi un affrontement clé en bas alors que Nîmes accueille Dijon.

Prédictions de Ligue 1

Nîmes et Dijon s’affrontent dans un affrontement de relégation clé

Deux parties en difficulté s’affrontent alors que Nîmes accueille Dijon. Les deux sont coincés dans la bataille de relégation. Cependant, les deux sont de belles victoires ce week-end.

Nîmes de Bernard Blaquart a remporté une victoire inestimable contre Monaco tandis que Dijon battait Brest. La pression est sur le côté de Nîmes pour assurer une victoire. Ils sont à six points de Dijon et ont besoin de les récupérer dans la ferraille du bas.

L’histoire récente est du côté de Nîmes ayant trois des quatre dernières rencontres avec Dijon. Cependant, les visiteurs sont de bonne humeur après avoir battu Brest. L’équipe de Stephan Jobard vise une troisième victoire en quatre matchs. Une victoire verrait Dijon retirer neuf points d’avance sur Nîmes.

Deux jeux clés dans la bataille pour le football européen

La manche 23 nous donne également deux matchs cruciaux dans la bataille pour le football européen. Troisième place, Rennes arrive à la quatrième place de Lille tandis que Reims et Nice s’affrontent avec les deux côtés à deux points des quatre premiers.

Lille a stoppé sa pourriture perdante ce week-end mais doit combler l’écart sur la troisième place rennaise. Six points séparent les troisième et quatrième de Ligue 1. Christophe Galtier et Julian Stephan savent tous les deux que leurs équipes doivent collecter trois points. Victor Osimhen est de retour parmi les buts tandis que Raphinha se tourne vers l’homme clé de Rennes. Les deux figureront dans cette rencontre clé.

En plus de Lille contre Rennes, il y a un autre grand match au moment où Reims et Nice se rencontrent. Les deux équipes sont à l’aube des places de la Ligue des champions et doivent collecter un maximum de points. Reims a remporté une victoire exceptionnelle à Angers, marquant quatre buts. Nice retrouve lentement une constance invaincue lors de ses six derniers matches. Les objectifs, en général, ont été rares pour les deux parties.

LWOF Ligue 1 Predictions

Jeux du mardi

Lille v Rennes

Un affrontement crucial entre deux des quatre premiers de la Ligue 1. Lille a remporté cinq des neuf derniers matchs, tandis que Rennes a remporté sept de ses neuf derniers.

Lille 1-0 Rennes

Monaco v Angers

Roberto Moreno reste à la recherche de sa première victoire en championnat en tant que manager de Monaco. Quatre matchs sans victoire dont trois défaites consécutives. Leur saison continue de diminuer. La forme d’Angers ne vaut pas mieux de récolter seulement sept points lors de ses huit derniers matchs. Un match incontournable pour Monaco avec une pression croissante.

Monaco 2-0 Angers

Nantes v Paris Saint-Germain

La forme de Nantes est inégale, perdant trois de ses quatre derniers matchs. Les leaders du PSG sont en pleine forme en remportant leurs neuf derniers de leurs dix derniers en récoltant 28 points sur 30.

Nantes 1-3 Paris Saint Germain

Jeux du mercredi

Brest v Bordeaux

Deux côtés incompatibles s’affrontent. Brest n’a remporté que trois de ses onze derniers matches de championnat. C’est une victoire en six pour Bordeaux.

Brest 1-2 Bordeaux

Lyon v Amiens

Avec beaucoup d’équipes autour d’eux qui jouent les uns contre les autres, Lyon doit obtenir une troisième victoire en quatre matchs. Ils font face à Amiens dont la forme est pourrie. Les visiteurs n’ont plus gagné depuis début novembre. Dix matchs sans victoire pour Amiens.

Lyon 3-0 Amiens

Montpellier v Metz

Montpellier cherche à répondre suite à sa lourde défaite face au PSG. Avant cela, ils avaient remporté leurs trois derniers matchs de championnat. En revanche, Metz a fait volte-face en 2020. Ils ont remporté les trois matches de championnat et restent la seule équipe à ne pas perdre de points au cours de la nouvelle année. Montpellier est excellent à domicile et celui-ci sera serré.

Montpellier 1-0 Metz

Nîmes contre Dijon

Jeu clé dans la bataille de relégation. Les deux sont des victoires cruciales. Nîmes à la recherche de victoires consécutives gagne pour la première fois cette saison. Les visiteurs recherchent une troisième victoire en quatre matchs.

Nîmes 2-1 Dijon

Reims contre Nice

Deux équipes fraîchement débarquées s’affrontent et se verrouillent ensemble dans la table. Reims poursuit ses victoires consécutives. Nice cherche à étendre son invincibilité à sept matches.

Reims 0-1 Nice

Saint Etienne v Marseille

La forme de Saint Etienne est pourrie. Ils ont perdu cinq de leurs six derniers matchs. Au total, ils ont amassé sept points lors de leurs neuf derniers matchs. En revanche, Marseille vole haut. L’équipe d’Andre Villas-Boas est invaincue en 11 matchs avec huit victoires.

Saint Etienne 1-1 Marseille

Toulouse v Strasbourg

Toulouse a stoppé sa séquence de 11 défaites avec un point à Amiens. Cependant, ce sont douze matchs de championnat sans victoire. Strasbourg a perdu deux de ses trois derniers matchs mais a remporté quatre de ses six derniers matchs. Strasbourg n’a plus dessiné de match de championnat depuis août.

Toulouse 1-3 Strasbourg

