Prédictions de Ligue 1: quatre des six derniers s’affrontent

Le défenseur français de Reims Hassane Kamara (L) célèbre après avoir marqué un but lors du match de football français L1 Monaco vs Reims le 29 février 2020 au stade Louis II de Monaco. (Photo de VALERY HACHE / .) (Photo de VALERY HACHE / . via .)

Nous avons atteint le 28e tour de matches de Ligue 1. Ce week-end pourrait être décisif dans la bataille de relégation alors que quatre des six dernières équipes se rencontrent. Toulouse se dirige vers Dijon tandis que Metz accueille Nîmes. Les dirigeants du Paris Saint-Germain affrontent Strasbourg, l’hôte d’Amiens et il y a un derby sur la Côte d’Azur en tant qu’hôte de Nice, Monaco.

Prédictions de Ligue 1

Dijon face à Toulouse pendant que Nîmes se rend à Metz

Dijon occupe le 17e rang, uniquement en dehors de la zone de relégation sur la différence de buts. L’équipe de Stéphane Jobard est sans victoire en cinq matchs et a vraiment besoin d’une victoire pour s’éloigner de la zone de largage. Mama Balde sera leur joueur clé après avoir marqué six buts en championnat pour les lutteurs. Dijon va s’imaginer ses chances contre une équipe toulousaine qui est au plus bas avec seulement 13 points amassés en 27 matchs et sur une séquence de 17 matchs sans victoire s’étalant jusqu’en octobre. Une nouvelle défaite pour Les Violets met définitivement fin à tout espoir de survivre à la relégation.

Alors que Dijon affrontera Toulouse, Metz affrontera Nîmes. Metz vient de remporter une énorme victoire à Amiens, mais le manager Frédéric Antonetti sait que c’est un autre match sous pression qu’ils doivent gagner. Metz est 15e du classement, à quatre points de la zone de relégation et la victoire sur Nîmes les rapprochera de sept points et les rapprochera de la sécurité. C’est un match important pour Bernard Blaquart et son équipe de Nîmes. Ils se dirigent vers Metz dans la zone de relégation uniquement sur différence de buts mais ont perdu leurs deux derniers matchs. Une victoire à Metz pourrait vraiment enflammer leur charge de survie.

Le Derby de Ligue 1 Riviera voit Nice Face Monaco

Si ce week-end peut être décisif au bas de la Ligue 1, la bataille pour le football européen commence à s’intensifier. Nice et Monaco se retrouvent deux fois dans le mix et se rencontrent ce week-end dans un Riviera Derby crucial.

Nice est en bonne forme pour ce match après avoir perdu une seule fois lors de ses dix derniers matches et la victoire sur Monaco les emportera face à la Principauté dans le tableau. Kasper Dolberg s’adapte lentement au football français, l’attaquant danois marquant neuf buts en championnat.

Les visiteurs de Monaco sont sur leur meilleur parcours sous Roberto Moreno, ayant perdu cinq invaincus et récolté 11 points en ce temps. Moreno a les attaquants clés Wissam Ben Yedder et Islam Slimani en forme et impatients que Monaco cherche à se rapprocher de ces places de la Ligue des champions. Cependant, ils sont sans l’ailier Gelson Martins, qui a été banni pendant six mois après une altercation avec un officiel lors d’un match.

Prédictions de la LWOF en Ligue 1

Jeu du vendredi

Marseille v Amiens

L’équipe locale a bien réagi à sa défaite face à Nantes en battant Nîmes. C’est une défaite en 16 matches avec Marseille. En revanche, les adversaires d’Amiens sont sans victoire 14 matchs de championnat.

Marseille 2-0 Amiens

Jeux du samedi

Angers contre Nantes

Deux faces en bonne forme s’affrontent. Angers a remporté ses deux derniers matchs et se dirige vers la sécurité en Ligue 1. Les adversaires nantais n’ont perdu qu’une seule fois en quatre matches mais Christian Gourcuff voudra une réponse ayant perdu contre Lille la dernière fois.

Angers 0-1 Nantes

Dijon v Toulouse

Un affrontement vital dans la bataille de relégation. Dijon est sans victoire en cinq matchs, Toulouse sans victoire en 17 matchs.

Dijon 2-1 Toulouse

Metz v Nimes

Un autre affrontement vital dans la bataille de relégation. Metz vient de s’imposer face à Amiens, Nîmes a perdu ses deux derniers matchs et doit réagir.

Metz 1-1 Nîmes

Nice v Monaco

Un bon match attendu entre deux rivaux. Nice n’a perdu qu’une fois sur dix, Monaco est invaincu sur cinq.

Nice 2-2 Monaco

Reims contre Brest

Reims est invaincu sur trois et doit prendre l’initiative avec de nombreuses équipes autour d’eux se faisant face. Les visiteurs de Brest n’ont perdu qu’une seule fois sur cinq et poseront un test sévère.

Reims 1-0 Brest

Strasbourg v Paris Saint-Germain

Le PSG se dirige vers leur côté bogey Strasbourg. L’équipe locale est sans victoire en trois matchs et doit réagir après sa lourde défaite contre Montpellier. Le PSG vise une huitième victoire en neuf matchs.

Strasbourg 2-3 Paris Saint-Germain

Jeux du dimanche

Lille v Lyon

Un affrontement crucial dans la bataille pour le football de la Ligue des champions. Lille est en bonne forme après avoir remporté cinq de ses six derniers matchs, Lyon vise une troisième victoire de suite en championnat pour combler l’écart à trois points entre les deux équipes.

Lille 2-1 Lyon

Rennes v Montpellier

L’équipe locale de Rennes est en bonne forme après avoir remporté ses deux derniers matchs; Montpellier revient d’une excellente victoire contre Strasbourg. Un bon jeu pourrait être sur les cartes

Rennes 1-0 Montpellier

Saint Etienne v Bordeaux

Un match incontournable pour Saint Etienne s’étant enfoncé. Les Verts sont sans victoire en six matchs et ont perdu huit de leurs dix derniers matches de championnat. Cependant, ils sont frais d’une victoire en demi-finale de coupe face à Rennes. Bordeaux n’a remporté qu’une seule fois ses six derniers matchs.

Saint Etienne 2-1 Bordeaux

