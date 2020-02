Prédictions de Ligue 1: Stevan Jovetic remporte la première victoire de Roberto Moreno en tant que manager de Monaco

L’attaquant yougoslave de Monaco Stevan Jovetic (C) célèbre avec l’attaquant français de Monaco Wissam Ben Yedder (R) et le milieu de terrain portugais de Monaco Adrien Silva (L) après avoir marqué un but lors du match de football français L1 Monaco contre Angers le 4 février 2020, au ” Stade Louis II “à Monaco. (Photo de VALERY HACHE / .) (Photo de VALERY HACHE / . via .)

Un autre tour palpitant de matches de Ligue 1 a pris fin, avec de nombreux points de discussion et des actions passionnantes. Le Paris Saint-Germain a devancé Nantes pour conserver son avance de 12 points au sommet, Marseille a prolongé son invincibilité à 13 matchs après avoir battu Saint-Étienne alors qu’il y avait des victoires cruciales pour Monaco, Nîmes et Strasbourg.

Prédictions de Ligue 1

Stevan Jovetic remporte la victoire de Roberto Moreno en première division en tant que manager de Monaco

Roberto Moreno a remporté sa première victoire en championnat à la tête de Monaco à la cinquième fois, alors qu’ils devançaient Angers par un seul but. Stevan Jovetic était le héros puisque son but en première mi-temps a permis de remporter une première victoire en 2020 pour le club de la Principauté.

C’est une victoire importante pour Monaco, dont la saison a été extrêmement décevante en raison d’incohérences de forme et de changements de pirogue. Jovetic a été donné un nouveau souffle à Moreno et son deuxième but en autant de matchs n’était que le ton pour le nouveau manager.

Angers sera déçu après avoir bataillé dur, mais il ne pouvait pas se sauver un résultat positif en prolongeant sa séquence sans victoire à quatre matchs. Les efforts de Stéphane Moulin n’ont pas été récompensés et leur forme continue de baisser.

Moreno espère que son équipe pourra désormais s’appuyer sur cette victoire et pousser vers les places européennes et les richesses qui en découlent. Ils se classent dixièmes au classement et se retrouvent à seulement cinq points de Lille, qui occupent la dernière place en Ligue des champions. Angers chute au 13e rang alors que son effondrement se poursuit.

Nîmes au large de Dijon en Crucial Six-Pointer

Nîmes a remporté des victoires consécutives pour la première fois cette saison en éliminant Dijon dans le crucial six points au bas du tableau. Yassine Benrahou et Nolan Roux ont marqué les buts alors que Nîmes est passé à moins de trois points de sécurité.

C’est une victoire énorme pour l’équipe de Bernard Blaquart qui continue de monter une charge de survie en Ligue 1. Benrahou a été excellent depuis son arrivée de Bordeaux et il les a fait entrer dans les quatre premières minutes du concours. Son compatriote recruté en janvier, Nolan Roux, a scellé la victoire à la mi-temps en tirant dans le coin pour doubler son avantage.

Pendant ce temps, c’était une nuit frustrante pour Dijon, dont la domination de la possession n’a apporté aucune récompense car ils restent précaires au-dessus des trois derniers. Ils ont créé plusieurs occasions mais n’ont pas réussi à trouver le filet ou à tester le gardien de but Paul Bernardoni et, finalement, leurs occasions manquées leur ont coûté.

Nîmes grimpe dans les éliminatoires de la relégation à la suite de sa victoire, qui lui permet également de faire du terrain sur Dijon en 17e position. Les victoires consécutives sont arrivées au moment idéal pour Nîmes et elles sont certainement en train de prendre de l’élan. Cependant, la deuxième défaite de Dijon en trois matchs les a laissés planer nerveusement au-dessus des trois derniers et avec des matches très difficiles à affronter contre Nantes, Bordeaux, Monaco et le PSG.

Prédictions de Ligue 1: Comment avons-nous fait?

Lille 1-0 Rennes – Lille 1-0 Rennes

Monaco 2-0 Angers – Monaco 1-0 Angers

Nantes 1-3 Paris Saint-Germain – Nantes 1-2 Paris Saint-Germain

Brest 1-2 Bordeaux – Brest 1-1 Bordeaux

Lyon 3-0 Amiens – Lyon 0-0 Amiens

Montpellier 1-0 Metz – Montpellier 1-1 Metz

Nîmes 2-1 Dijon – Nîmes 2-0 Dijon

Reims 0-1 Nice – Reims 1-1 Nice

Saint Etienne 1-1 Marseille – Saint Etienne 0-2 Marseille

Toulouse 1-3 Strasbourg – Toulouse 0-1 Strasbourg

Suivant

Le tour 24 débutera le vendredi 7 février 2020. Tous les matchs débuteront le samedi 8 février à 19h00 sauf indication contraire.

Angers v Lille – Vendredi 7 février, 19h45

Amiens v Monaco

Dijon v Nantes

Marseille v Toulouse – samedi 8 février, 16h30

Metz v Bordeaux

Nice v Nimes

Rennes v Brest

Montpellier v Saint Etienne – dimanche 9 février, 14h00

Paris Saint Germain v Lyon – dimanche 9 février, 20h00

Strasbourg v Reims – dimanche 9 février, 16h00

