Prédire l’équipe d’Angleterre 2021 et plus de Mails …

Donc, avec le travail nous conseillant officiellement de travailler à domicile dans un avenir prévisible, et les nouvelles qui Euro 2020 a été déplacé en 2021, Je pensais que je pourrais essayer de prédire l’effectif de 23 hommes.

Henderson – une autre saison en Premier League le verra probablement comme quatrième choix

Pickford – Difficile de le voir abandonner complètement l’équipe, étant donné qu’il a en lui d’être un très bon GK

Pape – fiable et stable. Tout comme Burnley est dans mon esprit, malgré leur strie dans le monde réel

Chilwell – probablement notre meilleur LB en ce moment, et je ne vois pas que cela change de si tôt

Shaw – personnellement, je préfère le style plus crunch de B. Williams, mais Shaw a bien joué ces derniers temps et si sa condition physique tient, il est l’un des meilleurs LB de la Premier League

Alexander-Arnold – un shoo dans la forme actuelle, et malgré quelques faiblesses défensivement, un FB moderne brillant

Wan Bissaka – avec une autre année pour ajouter à sa puissance offensive, plus un éclat défensif plus absurde, il obtient le feu vert devant Trippier, qui est essentiellement une marque propre TAA. De plus, ces deux RB se complètent vraiment

Maguire – front énorme et ressemble à un fermier, mais l’amélioration qu’il a apportée à la défense de United est indéniable. Un certain démarreur

Stones – cela dépend du fait qu’il aura plus de temps de jeu la saison prochaine, ce qui impliquera probablement qu’il doive déménager en été. Pas une idée folle cependant

Smalling – il y a de la place pour un défenseur qui fait juste les bases. Une autre bonne saison en Italie et il ne peut pas être ignoré

Gomez – une certaine marge d’amélioration mais ne pouvait pas avoir un meilleur mentor en VVD. Un démarreur probable aux côtés de Maguire si sa forme et sa forme physique tiennent le coup

Henderson – J’avoue être quelqu’un qui n’a pas vraiment évalué Henderson pendant longtemps, mais vous ne pouvez pas blâmer ce qu’il a aidé Liverpool à réaliser. J’ai vraiment changé mon opinion sur lui, dont je suis sûr qu’il est le plus fier

Clins d’œil – pas un fan en particulier, mais nous semblons vraiment un peu légers ici. Si les Spurs repoussent Jose et font entrer quelqu’un d’autre, il pourrait être un démarreur

Oxlade-Chamberlain – Je ne peux pas voir Liverpool s’effondrer la saison prochaine, donc tant qu’il aura suffisamment de minutes, il ira aux Euros. Klopp semble être un fan de son

Grealish – une autre année de football en Premier League, espérons-le à Manchester United, comme la saison en cours et il doit commencer, le jeu passant par lui. Se soucie probablement trop de ses cheveux au goût de Souness

Foden – j’espère une année au cours de laquelle il jouera assez régulièrement, bien que des chaussures massives pour combler David Silva. Semble avoir la capacité de livrer. Assez dur sur Maddison, mais je ne suis pas aussi convaincu que certains semblent l’être pour lui

Barkley – pas du tout convaincu par lui, mais pense qu’il est un joueur plus rond que Maddison

… Il me manque probablement quelqu’un de vraiment évident mais cela ne me remplit pas de confiance. TAA peut-il jouer en CM et nous pouvons faire venir James à RB?

Kane – sera probablement à moitié en forme. Peu importe vraiment car il est vraiment de classe mondiale

Rashford – probablement très content que les euros aient été déplacés. Commencer à vraiment intensifier avant sa blessure, et s’il peut reprendre là où il s’était arrêté, un vainqueur de match de la plus haute qualité

Sterling – doit retrouver sa forme, mais a été l’un des meilleurs attaquants du football mondial pour les périodes de l’année dernière

Sancho – a un énorme potentiel et fournit déjà des chiffres ridicules. S’il obtient un grand coup au cours de l’été, les doigts croisés, cela fonctionne pour lui. Probablement que seule une blessure le maintiendra hors de l’équipe

Hudson-Odoi – doit augmenter un peu son produit final, mais il y a un acteur de qualité là-dedans. Une saison régulière avec Chelsea le verra au-delà de la ligne

Ings – dur sur Abraham, mais je pense que si Chelsea signe un attaquant, Ings obtenant des matchs réguliers pour une amélioration de Southampton lui donnera l’avantage

Le milieu de terrain est un peu préoccupant, mais j’ai l’impression qu’il me manque quelqu’un de vraiment évident. Les attaquants et le FB sont les forces évidentes de cette équipe – pouvons-nous essayer de jouer comme Liverpool!? Certainement pas.

Jack (assez confiant d’avoir raté des noms vraiment évidents… seule explication pour considérer Longstaff) Manchester

Décisions d’arbitre impardonnables

C’est un peu une décision sur l’effet papillon ici. L’année est 2004. Man United joue Porto pour une place dans le quart de finale de la Ligue des Champions. Roy Keane est porté disparu en raison d’un carton rouge ridiculement Roy Keane-y. Eric Djemba-Djemba a en fait été passable au milieu de terrain. Paul Scholes a marqué pour les mettre sur la voie du prochain tour, mais un autre but calmerait les nerfs de tout le monde (notamment Tim Howard).

Et en un clin d’œil, le Ginger Ninja lui-même, poussant à la maison une croix de la gauche pour sceller l’accord. Objectif simple, les favoris progressent. Mais c’est quoi ça! Le drapeau du hors-jeu? Certes, l’arbitre annulera cela. Il ne le fait pas! Mais il y avait 4 joueurs qui le jouaient hors-jeu! Jésus, je souhaite vraiment qu’il y ait des arbitres vidéo.

Le reste appartient à l’histoire. Costinha, Howard oubliant comment parer un coup-franc à la sécurité, le manager de Porto se mouillant presque d’excitation. Porto obtient la dernière étape la plus facile de l’histoire du CL en battant Lyon, le Deportivo et Monaco pour remporter la Big Cup. Roy Keane prend sa retraite sans jamais mettre la main dessus. La carrière de Tim Howard au sommet est en lambeaux. Mais, plus important encore, il a lancé la carrière de José Mourinho dans la stratosphère. Le résultat – des années et des années de ce qui aurait dû être passionnant, des affrontements de haut niveau devenant des affaires turgescentes et sans intérêt, l’homme lui-même devenant finalement le chef de cuisine à Old Trafford, servant le même prix avec des ingrédients de qualité inférieure et avec l’état d’esprit d’un homme qui estimait qu’il méritait mieux que cela. Tout cela parce qu’un lino s’est éteint pendant 5 secondes.

Merci,

Jamie

Il y a deux décisions que je ne peux pas pardonner, n’impliquant ni mon club, ni les deux pour mon pays. Les deux sont susceptibles de figurer en bonne place sur de nombreux fans anglais de plus de 40 ans, je suppose.

Le premier est l’objectif de la main de Dieu. Je veux dire WTactualF? J’avais 9 ans, je regardais un flux en direct du Mexique sur un téléviseur du milieu des années 80 et c’était aussi clair que le jour pour moi malgré la qualité d’image granuleuse, alors qu’est-ce que l’arbitre et le juge de lignes fumaient? Je suis rarement d’accord avec les opinions de Peter Shilton sur la vie, mais je suis fermement avec lui pour lui en vouloir.

Deuxièmement, la bête noire de Graham Taylor Karl Josef Assenmacher a pris des décisions remarquables de ne réserver que Ronald Koeman pour avoir tiré David Platt quand il a été nettoyé au but et a aggravé le sentiment d’injustice en accordant à l’Angleterre un coup franc plutôt qu’une pénalité. Bien sûr, vous savez tous que cela s’est produit peu de temps avant que Koeman n’intervienne pour marquer un coup franc et sortir de l’impasse sur le chemin d’une victoire 2-0 pour la Hollande qui a fait sortir l’Angleterre de la Coupe du Monde 94.

Comme l’exemple d’Howard Jones, l’aspect irritant des deux n’était pas seulement le sentiment d’être trompé et de perdre (comment très anglais, je vous entends pleurer!), Mais le fait qu’aucun des officiels impliqués, arbitres ou juges de ligne (comme ils l’étaient) encore rappelé à l’époque) a reconnu plus tard sa culpabilité.

Jonny (je suis sûr qu’Assenmacher a été l’inspiration pour l’émission télévisée sous-évaluée criminellement mettant en vedette Todd Margaret)

Howard Jones a évoqué “Quelle a été la pire décision d’arbitrage?” Eh bien, le pire contre Chelsea serait entre le but fantôme de Luis Garcia en 2005, ou et le vainqueur le plus probable pour la pire décision d’arbitrage, probablement contre nous était la demi-finale de la Ligue des champions 2008/2009, Tom Henning Øvrebø ne fait certainement pas ” t beaucoup d’amis qui soutiennent Chelsea c’est sûr, comme l’a dit Didier Drogba, c’était une honte.

Mikey, CFC

J’en ai deux pour MUFC.

1) But refusé par Scholes contre Porto en 2004. Cela nous aurait mis 2-0. Au lieu de cela, nous avons laissé entrer un égaliseur tardif et sommes sortis. Porto a continué à gagner, Jose est allé à Chelea et ainsi de suite, etc. etc.

2) On nous a refusé une pénalité de Stonewall contre Pompey en 2008 en FA Cup. Étant donné que la finale de cette année était Pompey v Cardiff, je ne peux pas m’empêcher de penser que nous avons été privés des aigus à cause de cela.

Andy (nous sommes de la merde depuis des lustres, suis-je vraiment encore un «chasseur de gloire») Barnes

Lecteur de longue date yada yada…

Arsenal contre Portsmouth 2003/4

La saison des invincibles. Pompey monte 1-0. Highbury est silencieux, et l’avait été jusqu’à ce point. En tant que fan de Pompey, je l’ai trouvé étrange, je n’avais jamais vu des gens assis si tranquillement à regarder un match de football. Nous allions bien sûr assaillir tout le match. Quoi qu’il en soit, Pires plonge alors célèbre pour une pénalité. Alan Wiley le donne par erreur. Arsenal reste invaincu toute la saison. Les «fans» d’Arsenal s’animent soudain comme si un interrupteur avait été actionné. Des années plus tard, Wenger admet que Pires avait plongé. Qu’est-ce qui aurait pu être!

Mike Edwards, actuellement Cornwall (la mer est l’endroit le plus sûr)

Pour continuer le merveilleux sujet des «Pires décisions de renvoi», je voudrais en nommer deux, celui qui a profité à mon club et celui qui ne l’a pas fait.

1. Carton rouge à Nani – United gagnait facilement à Madrid, avec une équipe beaucoup plus faible, uniquement grâce à la puissance tactique de Sir Alex, puis il y avait une balle haute, Nani a baissé la balle avec son pied juste au-dessus de la taille, et les yeux UNIQUEMENT pour le ballon. Un acteur stupide du Real Madrid s’est ensuite effondré sur le sol pendant un peu, ce qui a conduit à un carton rouge, un but Modric et un match terminé pour Manchester United.

2. Le double carton rouge pour Chelsea contre United en FA Cup (si je ne me trompe pas). Il n’y a aucun moyen que nous aurions survécu à l’attaque de Chelsea si l’arbitre n’avait pas envoyé Torres pour une plongée. C’était hilarant à regarder. Je roulais littéralement.

Aman Sheth

La décision de l’arbitre la plus déchirante a été une qualification pour la Coupe du monde: la France contre l’Irlande.

On s’en souvient, Thierry.

Happy Paddy’s Day aux lecteurs irlandais et espérons que tous les lecteurs du monde entier resteront en sécurité.

James, Galway

La décision que je n’oublierai jamais a été prise en 1996 lorsque City s’est fait tirer à Old Trafford lors du 5e tour de la FA Cup. Nous étions des ordures cette saison-là et avons été relégués, tout en étant étonnamment amusants à regarder parfois. J’ai eu un billet avec mon père, mais nous n’attendions pas grand-chose du voyage. Cependant, les gars sont sortis comme une équipe possédée et ont joué à United hors du parc pendant la première demi-heure, avec Uwe Rosler nous mettant en tête à la 11e minute avec une puce bien prise. Uwe avait eu ses accrochages avec le manager Alan Ball cette saison et vous pouvez voir combien cela signifiait pour lui.

Malheureusement, Alan Wilkie, l’arbitre, a eu d’autres idées. Peu de temps avant la mi-temps avec United soufflant et gonflant et ne produisant pas beaucoup, un corner est entré. Le ballon a survolé la tête de tout le monde et l’arbitre a sifflé. Roy Keane a commencé à se plaindre à l’arbitre, puis s’est rendu compte qu’il avait effectivement infligé une pénalité et a commencé à applaudir. M. Wilkie reste probablement la seule personne qui pensait que cela aurait dû être une pénalité, car Michael Frontzek et Eric Cantona ont ce qui ressemble à un câlin à des kilomètres sous le ballon. Même Cantona n’a pas protesté contre sa faute et personne ne pouvait comprendre ce qui s’était passé. Le regarder à nouveau ne le rend pas meilleur…

Ce qui aggrave encore le clip, c’est le commentateur qui essaie de le justifier. Bien sûr, cela a complètement soufflé le vent de nos voiles, United a remporté un vainqueur vers la fin et nous avons été relégués alors qu’ils battaient Liverpool à Wembley en finale. Ho hum.

Andy, Cheshire

Une autre solution

C’est la bonne solution. Au lieu de vous soucier de qui est promu / relégué… fusionnez la Premier League et le Championship pour une saison (et la League One et Two)!

Première moitié de saison: des ligues régionales où tout le monde affronte tout le monde une fois…

Nord: Liverpool, Man City, Man Utd, Sheff Utd, Burnley, Everton, Newcastle, Leeds, Preston, Blackburn, Sheff Wed, Huddersfield, Middlesbrough, Wigan, Hull, Barnsley, Leicester, Forest, Derby, Wolves, Aston Villa, Stoke

Sud: Chelsea, Spurs, Arsenal, Palace, Southampton, Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, West Brom, Norwich, Fulham, Brentford, Charlton, Luton, Bristol C, Millwall, Cardiff, Swansea, QPR, Reading, Birmingham

Tout le monde se joue une fois (réparti le plus équitablement possible à domicile / à l’extérieur), la moitié supérieure de chaque ligue est promue pour la deuxième moitié de la saison

Deuxième moitié de la saison: Retour à la normale relative, deux ligues. Tout le monde se joue une fois, l’Europe / les lieux de relégation sont considérés comme normaux

Il y a un équilibre équilibré entre les clubs de Premier League dans chacun, il y aurait une réduction des déplacements à mesure que le virus s’éteint et que le seul problème géographique était de diviser les clubs des West Midlands. Pensez à tous les derbies locaux et aux opportunités d’affronter des équipes que vous ne feriez pas normalement!

Ou nous pourrions trouver un système différent plus simple, mais Dieu je m’ennuie de travailler à domicile.

Mike

Liverpool fan ici. Je déclare juste mon parti pris dès le début, alors que faire de la saison? Il est actuellement suspendu mais, soyons honnêtes, il est probable que les matchs 2019/2020 ne reprendront pas avant longtemps. . . le cas échéant. Qui gagne? Liverpool.

Pourquoi? À cause de leur avance. Ce serait une parodie de supposer allègrement qu’ils gagneraient avec, disons, une avance de 7 points. Ils pourraient s’effondrer, City pourrait prendre feu, un tel plomb pourrait s’évaporer rapidement.

Mais 25 points? Aucune équipe de l’histoire de la Premier League n’a jamais eu ce genre d’avance. Heck, les 82 points de Liverpool auraient remporté la ligue cinq fois et égalisé le vainqueur une fois. Et c’est avec neuf matchs restants et 27 points toujours sur la table.

Leur total actuel n’est pas non plus un coup de chance. Ils ont terminé deuxième l’an dernier avec 97 points. Cela aurait remporté la Premier League en 26 des 28 saisons.

Que faire de la relégation, de la promotion, de la qualification européenne et de toutes les autres questions litigieuses? Je ne suis pas sûr car, à vrai dire, je n’y ai pas réfléchi. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la parodie que ce serait de prétendre que le LFC n’est pas champion de 2019/2020.

(Cela dit, j’aime l’idée de commencer la saison prochaine avec les 9 derniers matchs de cette saison, si nécessaire, et de compter les résultats pour les deux saisons. De toutes les propositions, celle-ci semble la plus raisonnable …)

Chris (éloignement social au Canada) R.

La fin de la saison

Donc, en tant que fan de Liverpool faisant la paix avec le annulation de la saison, Je suis arrivé à une conclusion. Peu importe. Je me souviendrai toujours de ce que cette équipe a fait, tout comme eux. Que le PL daigne nous remettre une médaille ou pas, nous avons quand même gagné cette année de toutes les manières qui comptent.

Je suis en fait très content que nous ayons été éliminés des tasses, juste parce que je me demandais si nous avions vu la plus grande équipe jamais volée par un coronavirus aurait été difficile à regarder en arrière.

En l’état, je suis d’accord avec tout ce qui se passe, et j’espère que nous survivrons tous à la couronne

Dan, Plastic LFC

Souvenirs de football de merde

La lecture des histoires de John Barnes dans la boîte aux lettres a joggé ma mémoire pour ce qui est sûrement l’un des souvenirs les plus fous de football que j’ai eu la chance de collectionner.

En septembre 1996, à Filbert Street, Leicester était l’hôte du Liverpool de Roy Evans qui avait pris un bon départ pour la saison et Chris, 11 ans, a eu la chance d’être au match. Après avoir vu les rouges remporter une victoire 3-0 grâce à deux grands buts de Patrik Berger, j’ai ensuite eu l’occasion de descendre au Players Bar (existe-t-il toujours ??!) Pour rencontrer mes héros et obtenir des autographes.

Cue beaucoup d’enthousiasme alors que Steve McManaman, Stan Collymore et le buteur Berger, entre autres, ont tous daigné griffonner leur autographe dans mon cahier. Mais l’homme que je cherchais ne devait pas être vu dans le bar et ce n’est qu’une fois que nous sommes partis pour rentrer à la maison que le personnage est venu voir au bout du couloir – John Barnes.

En harcelant mon père pour obtenir un dernier autographe, je me suis précipité vers lui avec enthousiasme et j’ai regardé avec admiration pendant qu’il finissait sa boîte de Sprite avant de signer mon livre.

‘Est-ce que je peux l’avoir?’

‘Avoir ce que?’

“Votre Sprite peut!”

(la confusion se répand sur son visage) «Pourquoi? C’est vide.’

“Ça ne me dérange pas.”

‘………D’accord’

Et avec ça, j’ai couru vers mon père en lui montrant fièrement la boîte vide que je venais de recevoir du John Barnes.

Il a passé 5 bonnes années sur l’étagère de ma chambre aux côtés de mes livres d’autocollants Premier League et de mes têtes corinthiennes.

Alors, quel est le meilleur / le pire des souvenirs de football que vous avez collectés?

Chris (Bristol, Robbie Fowler était en fait assez désagréable quand j’ai demandé son autographe – quelque chose comme «Fuck off, permettez-moi de prendre un verre d’abord»)