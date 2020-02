Premier️Le Premier ministre est retiré de la pochette du Temple de la renommée

Ce sera à partir de mars et sera composé initialement de deux joueurs, qui devront être choisis par les fans. La liste des candidats est interminable.

Encore une fois, le Premier ministre s’avère être à l’avant-garde de nombreuses ligues majeures en Europe et le démontre encore. À cette occasion, il a annoncé qu’il allait sortir un Hall of Fame avec les joueurs qui ont brillé pour leur talent et leur compétence.

ICI OFFICIEL: La Premier League a annoncé qu’elle inaugurera un Hall of Fame, avec les deux premiers intronisés dévoilés le 19 mars 👑 pic.twitter.com/ZKvIDCoR3w

– B / R Football (@brfootball) 27 février 2020

Le 19 mars, les deux premiers membres de ce Temple de la renommée seront annoncés et ce seront les fans du Premier ministre qui décideront de ce sort. Ils doivent être des joueurs à la retraite et bien sûr les candidats n’ont cessé de réussir: Cantona, Henry, Bergkamp, ​​Shearer, Beckham … et ainsi de suite.