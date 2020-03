Premier cas de coronavirus en Liga MX

Source: Twitter @lopezdoriga

La pandémie par COVID-19, mieux connu sous le nom de coronavirus, a enregistré son premier cas dans le Liga MX après ça Alberto Marrero, président de Atlético San Luis, donnez positif dans le test qui a été effectué.

Dans une déclaration sur leurs réseaux sociaux, l’équipe Potosino a indiqué que “Alberto Marrero Díaz, présentait des symptômes liés à la COVID-19“

Et c’est que “le test correspondant au protocole émis par le secrétaire à la santé du gouvernement de l’État, résultats aujourd’hui, qui s’est avéré positif. “

Premier cas de #coronavirus dans le football mexicain: il s’agit d’Alberto Marrero, président de l’Atlético San Luis. pic.twitter.com/cNyGiq4fW1

– SportsCenter (@SC_ESPN) 18 mars 2020

VOIR PLUS: PHOTO de la mère de Yanet García divulguée et les réseaux deviennent fous

“Notre président il est bien, stable et attentif aux indications médicales, ceci dans le but de récupérer son santé dès que possible », a-t-il souligné.

Et il a terminé: “Atlético de San Luis, est aujourd’hui plus engagé dans la santé, c’est pourquoi il appelle tous les passe-temps et le grand public de rester à la maison si possible et de suivre les recommandations. »