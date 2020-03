Premier coronavirus positif Atalanta, rival des champions de Valence

Marco Sportiello, le gardien d’Atalanta, testé positif pour le coronavirus mardi, est le premier joueur de l’équipe de Bergame, l’une des villes les plus touchées par cette maladie en Italie, à être infecté.

“Les autorités sanitaires locales ont communiqué mardi au club le bilan positif du COVID-19 du footballeur Marco Sportiello. Marco est actuellement asymptomatique”, indique le communiqué officiel d’Atalanta.

“La quarantaine préventive, à laquelle tous les membres de l’Atalanta ont été soumis, prendra fin le 27 mars”, ajoute-t-il.

Sportiello, qui a affronté Valence à Mestalla le 10 mars lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, est le treizième joueur de Serie A à être testé positif pour le coronavirus jusqu’à présent.

Les autres cas confirmés sont ceux de l’Argentine Paulo Dybala, le Français Blaise Matuidi et l’Italien Daniele Rugani, de la Juventus, les Italiens Manolo Gabbiadini, Antonino La Gumina, le Norvégien Morten Thornsby, le Suédois Albin Ekdal et le Gambien Omar Colley, de Sampdoria, l’Argentin Germán Pezzella, le Croate Dusan Vlahovic et Patrick Cutrone, de la Fiorentina, et Mattia Zaccagni, de Brescia.