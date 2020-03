Premier footballeur infecté en Super League chinoise: Marouane Fellaini testée positive pour le coronavirus

Marouane Fellaini, un footballeur belge de 32 ans, testé positif pour un contrôle du coronavirus, est ainsi devenu le premier footballeur du Super League chinoise, le pays où l’épidémie a commencé, d’avoir le virus COVID-19.

Le milieu de terrain de Shandong Luneng Les Chinois, comme le rapporte le Daily Mail, auraient été infectés lors de la mise en quarantaine demandée par son club. Le test a été effectué le vendredi dernier à Jinan.

L’ancien joueur de Manchester United Il a posté un message sur son compte Instagram. “Chers amis, j’ai subi un test de coronavirus et le résultat est positif. Actuellement, je suis de retour La Chine et je reçois un traitement à l’hôpital “, a-t-il dit.

“Je peux vous assurer que tout va bien pour moi maintenant. Merci aux fans, au personnel médical et au club pour leur attention et leur attention. Je vais continuer le traitement et j’espère revenir jouer le plus tôt possible. S’il vous plaît, tout le monde est en sécurité,” a écrit Fellaini.

Pour sa part, Shandong Luneng fait écho à travers une déclaration. “Le club fera tout son possible pour coopérer et protéger et en même temps fournir une assistance pour le traitement et la réhabilitation du joueur, et souhaite aux joueurs un prompt rétablissement”, a-t-il déclaré.