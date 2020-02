Premier League: Adama Traoré et les gangs criminels qui ont tenté de le signer dans sa jeunesse | Wolverhapmton Angleterre

Adama Trore est l’un des acteurs de la mode dans le Premier League. L’étoile de Wolverhampton Il se caractérise par sa puissance physique et sa capacité à utiliser le ballon face à des adversaires. Sa bonne saison fait que plus d’une équipe en tiennent compte comme signature possible pour la saison prochaine. Bien que cela n’aurait jamais pu arriver s’il avait pris de mauvaises décisions dans sa jeunesse.

En conversation avec «Sport», le joueur espagnol, a révélé ses origines à Barcelone. «Je suis née en maternité, à côté du Camp Nou. J’ai passé la majeure partie de ma vie dans une partie de L’Hospitalet appelée les blocs [de la Florida], qui est comme une petite ville avec suffisamment de gens de l’étranger, des immigrants, des cultures différentes. Mon frère et moi nous avons commencé à jouer au football dans les rues, avec mes amis, dans les blocs, un endroit où vivaient de nombreux gitans », a-t-il déclaré.

Le football était différent: «C’était une piste comme le futsal, au milieu des Blocks, qui a maintenant disparu. Ils connaissaient mon frère et moi parce que J’ai déjà joué au Barça, et lui, à Espanyol. Tout le quartier voulait jouer contre nous. Il y avait des gens de Santa Eulalia, de Collblanc, de tous les côtés. Nous avons fait un petit tournoi, notre équipe contre tout le monde. Alors que nous gagnions, les gens ont dit: «Hé, il y a deux très bonnes brunes» et les équipes venaient pour essayer de gagner. »

Les courses n’avaient pas d’importance: «C’était un mélange. Mes vieux amis et moi avons joué avec les gitans, avec certains marocains, avec les dominicains, les espagnols, les autres africains ... Vous pensiez que c’était bien, vous l’avez mis dans votre équipe. L’ambiance était bonne, tout le monde a apporté ses boissons. Pour entrer dans le jeu, vous avez dû rencontrer quelqu’un, mais une fois admis, il n’y a eu aucun problème. Même parfois, il a mis sur un arbitre au cas où il y aurait une sorte de discussion. “

Des gangs criminels parcouraient la région et tentaient plus d’une fois de l’égarer. “Oui oui oui. Beaucoup de fois. Moi, mon frère, un ami dominicain, tout le monde. A cette époque, l’appartenance à un groupe était populaire. Mais nous avions une mentalité différente, nous voulions être footballeurs, nous ne voulions faire partie d’aucun groupe, d’aucune sorte de combats. Et des combats ont été vus presque tous les jours. »

Sur ces combats, il a expliqué: «J’y suis allé! Oui oui bien sûr. Dans l’école où j’étais, il y avait des groupes. Et ils se battaient constamment. Ils ont fait un excellent travail à L’Hospitalet, tout s’est beaucoup calmé. ” Il a même vu des fusils: «J’ai vu, et j’ai aussi vu des combats avec chauves-souris, couteaux, bouteilles, de tout”.

“Plusieurs fois, en dehors de L’Hospitalet, Si dans votre pièce d’identité j’ai dit que vous étiez de L’Hospitalet, il y avait certains clubs qui ne vous laissaient pas entrer. Et ce n’est pas bon non plus parce que je suis un exemple qui ne définit pas le lieu où vous êtes né, mais comment ils vous ont élevé, quelle est votre mentalité et quels sont vos objectifs. »

Plus d’un est tombé entre les mains des groupes. “Beaucoup. J’ai joué avec ou contre eux dans les Blocks, avec une qualité incroyable, mais le fait d’être emporté par la drogue, par les groupes, par les relations, au final ils ont été perdus. Les bandes sont passées par zones. Selon l’endroit où vous alliez, ils vous ont dit: «¿mais de quel groupe êtes-vous, d’où venez-vous, pourquoi êtes-vous ici?“Il a ajouté.

