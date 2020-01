Premier League: Kean ne suffit pas pour Ancelotti, moqué de la reprise. VOIR LES BUTS | Estero

Le premier but de Moise Kean n’est pas suffisant pour Carlo Ancelotti. En milieu de semaine de la ligue anglaise Premier League, Everton débloque le résultat avec l’attaquant italien et double avec l’habituel Calvert-Lewin. Mais Newcastle tire un joker du banc: le défenseur français Florian Lejeune, qui marque un doublé en temps de blessure et établit le résultat sur la 2-2 finale. Everton et Newcastle restent ainsi appariés à la dixième place du classement avec 30 points avec Arsenal et Crystal Palace.