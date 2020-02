Premier League: la Fédération de football d’Angleterre interdit la tête aux enfants de moins de 12 ans Angleterre

Mis à jour le 24/02/2020 à 11:17

Le joueur dispose de différentes armes pour atteindre l’objectif, dont l’en-tête. La ressource est utilisée pour enregistrer une montgolfière dans les deux zones. Il peut s’agir de défendre comme d’attaquer. Cependant, pour beaucoup, il est également considéré comme un danger.

Le Fédérations de football d’Angleterre, Ecosse et Irlande ils interdiront le jeu de tête lors des entraînements des enfants, jusqu’à 12 ans, et établiront une série de règles jusqu’à 16 ans, ont-ils annoncé lundi.

“Pas de jeu de tête dans la phase d’apprentissage de base (école primaire)”, a annoncé la Fédération anglaise (FA) dans un communiqué détaillant les nouvelles directives envoyées aux clubs.

Pour les catégories entre 12 et 16 ans, le jeu de tête sera introduit à l’entraînement progressivement et avec des ballons de taille adaptée et sans être trop gonflé, a ajouté la FA.

Pour les parties, au contraire, aucune mesure n’a été prise.

La décision des trois fédérations intervient après la publication en octobre d’une étude de l’Université de Glasgow, avec d’anciens footballeurs écossais, qui a montré que les joueurs avaient 3,5 options de plus pour mourir d’une maladie neurodégénérative que la moyenne.

«Naturellement, il y a eu des appels pour interdire le jeu de tête après la publication de l’étude. C’est parfaitement compréhensible », a déclaré Les Howie, responsable du football FA, dans un autre communiqué.

“Mais nous devons garder à l’esprit que l’étude ne montre pas que les en-têtes (au ballon) avaient un lien avec les maladies neurodégénératives et qu’il n’y avait aucun élément suggérant que le jeu de tête devait être interdit à tous les niveaux de la compétition”, a-t-il ajouté. .

La taille des ballons sera également modifiée la saison prochaine, qui devrait être gonflée au minimum autorisé par le règlement, a ajouté la FA.

.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

VIDÉO RECOMMANDÉE