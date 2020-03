Leicester bat Aston Villa 4-0 dans le report de la 29e journée de Premier League et confirme la troisième force du championnat à 4 points de Manchester City deuxième et Liverpool qui a déjà atteint 82 points. Les Renards ont gagné grâce à Barnes, sur le net au premier semestre à 40 ‘, ainsi qu’à 85’ et un Vardy, également auteur d’un doublé signé avec un penalty à 63 ‘et un autre but à 79’.