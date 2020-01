Premier League: Liverpool gagne également à Wolverhampton, REGARDER LES OBJECTIFS | Estero

Merci aux buts en début de course Henderson et Firmino dans la finale, Liverpool gagne 2-1 sur le terrain de Wolverhampton dans le report de la manche en milieu de semaine du championnat d’Angleterre à Premier League. Les Reds entraînés par Klopp consolident la première place du classement avec 16 points d’avance sur les champions en titre de Manchester City, qui disputent également un match de plus. Wolverhampton, à qui la cravate momentanée a marqué par Raul Jimenez reste à la cinquième place aux côtés de Manchester United et Tottenham à -33 des champions d’Europe.