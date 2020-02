Premier League, Sheffield United triomphe dans le retour: 2-1 à Bournemouth

SONDAGE

Une victoire de retour pour Sheffield United qui a battu Bournemouth 2-1. Les invités avaient pris les devants à la 13e minute avec Wilson mais quelques secondes avant l’intervalle, Sheffield a réussi à égaliser avec Sharp et en seconde période, il a pris les devants avec Lundstram à la 84e minute. Avec ce succès, United monte à 39 points et quitte Bournemouth à 26.

Le programme complet du 26e tour de Premier

sabbat

13:30 Everton – Crystal Palace 3-1

18:30 Brighton – Watford 1-1

dimanche

15:00 Sheffield Utd 2-1 Bournemouth

17:30 Manchester City – West Ham reporté

14 février

21 h 00 Wolverhampton-Leicester

15 février

13h30 Southampton-Burnley

18h30 Norwich City-Liverpool

16 février

15h Aston Villa-Tottenham

17h30 Arsenal-Newcastle

17 février

21h00 Chelsea-Manchester United

09.02 16:52 – Ligue 1, Montpellier détient un temps de 10 et bat Saint-Etienne 1-0

09.02 15:59 – Liga, la Real Sociedad revient à la victoire: Athletic bat 2-1

09.02 15:17 – Petit: “Mettre en Premier League? Championnat qui ne lui convient pas, ce n’est pas CR7”

09.02 14:20 – Bundes, le challenge entre M’Gladbach et Cologne pour la Sabine Storm a été reporté

09.02 14:10 – Premier League, Man City-West Ham reporté en raison du mauvais temps

09.02 13:56 – Liga, l’Espanyol revient à la victoire: Majorque bat 1-0

09.02 10:41 – Real Madrid, As ouvre avec Bale: “Vous devez aller à Pampelune”

09.02 10:22 – Barcelone, Mundo Deportivo vers Real Betis: “Se lever”

09.02 10:08 – L’ouverture de Marca sur le Real Madrid et Barcelone: ​​”A la limite”

09.02 00:47 – Leverkusen, Bosz: “Heureux de la victoire, c’était une course folle”

09.02 00:37 – Atl. Madrid, Simeone: “A fait un gros effort après une mauvaise période”

09.02 00:18 – OM, Villas-Boas: “Nous avons eu de la chance, gagnés uniquement par l’invention de Payet”

09.02 00:09 – Valence, Gabriel Paulista: “Ce fut un mauvais match, maintenant levons-nous”

09.02 00:04 – Ag. Bale: “Il avait une offre de la Chine qui ne pouvait pas être refusée, pas réelle”

08.02 23:59 – Arsenal, défi à Leicester pour Benrahma de Brentford

08.02 23:45 – B. Dortmund, Zorc: “Défaite décevante, on concède trop facilement des buts”

08.02 23:31 – Barcelone, l’équipe de Betis: Setien avec trois attaquants et plusieurs absents

08.02 23:21 – Emre Can bat Dortmund: “Nous ne pouvons pas concéder tous ces buts”

08.02 23:12 – Crystal Palace, Hodgson: “Cruelle défaite mais nous savons quoi faire”

08.02 23:08 – Cartes de rendement de Grenade – Aaron sauve tout, Soldado déçoit

08.02 23:03 – Cartes de performance de l’Atletico Madrid – Décide Correa, mal Hermoso

08.02 23:02 – Barcelone, Setien admet: “Nous avons besoin d’un attaquant”

08.02 22:53 – Liga, l’Atletico Madrid revient à la victoire: 1-0 à Grenade signé Correa

08.02 22:43 – Real Madrid, Bale retourne dans l’équipe. Sortez avec Osasuna

08.02 22:34 – Everton, Ancelotti: “Résultat important. Europa League l’objectif”

08.02 22:24 – Borussia Dortmund, d’abord en entrée et un but marquant pour Emre Can

08.02 22:15 – Boateng marque un talon: “Il n’y a pas de meilleur début”

08.02 22:05 – Ligue 1, Monaco gagne lors du comeback. Bordeaux ok, bien mal à la maison

08.02 21:59 – liveDIRETTA LIGUE 1 – Retour de Monaco, même Nantes, Nice s’effondre

08.02 21:42 – Rose: “Éloignez-vous de Tottenham car je n’aurais jamais joué avec Mou”

Un nouveau formateur pour SPAL. Leonardo Semplici vers l’exemption. Gianni De Biasi avait été identifié comme le substitut possible, mais pour le moment l’ex technicien albanais aurait mis du temps à attendre d’autres opportunités. SPAL a donc décidé de virer sur Di Biagio. Accord jusqu’au …