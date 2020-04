Premier League XI: la légion norvégienne

Date de publication: dimanche 5 avril 2020 11:32

Nous avons eu le XI danois, donc restons en Scandinavie avec une Norvège Premier League XI

Gardien: Erik Thorstvedt

Seuls cinq gardiens norvégiens ont joué au football de Premier League. Profitez au maximum de votre journée à la maison et essayez de penser aux quatre autres. Thorstvedt a été le premier du quintette et l’un des rares joueurs étrangers de la ligue au cours de la saison 1992/93. Faisant partie de la dernière équipe de Tottenham à remporter la FA Cup, dans une équipe comprenant Gary Lineker et Paul Gascoigne (oui, ça fait si longtemps), il a disputé 60 matches de Premier League avec les Spurs avant de devoir prendre sa retraite en 1995 en raison d’une blessure.

Arrière droit: Henning Berg

Le premier de ses compatriotes pour remporter la Premier League après le triomphe des Blackburn Rovers en 1995, Henning Berg est également devenu le premier joueur à remporter la compétition dans deux clubs distincts. Il a remporté la deuxième médaille dans le cadre des Treble de Manchester United en 1999 avant de retourner chez Rovers pour les mener à la victoire en finale de la Coupe de la Ligue 2002. Pas un mauvais deuxième sort dans un club, surtout quand d’autres ont eu certains entièrement oubliables.

Demi-centre: Ronny Johnsen

Deuxième des trois Norvégiens de la célèbre équipe de Manchester United en 1999 (non, le troisième n’est pas Erik Nevland), Ronny Johnsen était une figure clé mais discrète du succès de United à l’époque. Signé pour un peu plus de 1 million de livres sterling, peu de gens se seraient attendus à ce que Johnsen s’adapte si facilement à la vie en Premier League, jouant avec assurance au centre de la défense et au milieu de terrain. Il a souffert de blessures constantes plus tard dans sa carrière United et est parti pour Aston Villa, où il les a aidés à terminer sixième en 2004.

Demi central: Brede Hangeland

Hangeland a été un homme de montagne pour Fulham en Premier League pendant sept saisons, aidant le London à se qualifier pour les finales de milieu de table. Malheureusement, cela ne s’est pas bien terminé après qu’il a été informé de son départ du club par e-mail à la fin d’une saison qui impliquait Felix Magath ayant des idées originales de quark pour guérir les problèmes de blessures croissantes de Hangeland. Malgré avoir remporté plus de 90 sélections pour son pays, il n’est jamais allé à un tournoi international majeur; ses débuts en 2002 ont coïncidé avec un ralentissement du sort de la Norvège.

Arrière gauche: Stig Inge Bjornebye

Bjornebye était le Stig original sur ces rives, un pilier de la défense de Liverpool dans les années 90. Signé à l’origine par Graeme Souness, il était l’un des membres les moins glamour de la célèbre équipe des «Spice Boys» qui comprenait les héros du Merseyside Steve McManaman et Robbie Fowler. Les performances de Bjornebye ont été récompensées par son inclusion dans l’équipe PFA de l’année 1996/97 et il a été un élément clé de l’équipe norvégienne qui a choqué le Brésil lors de la Coupe du monde 1998 l’année suivante.

Ailier droit: Morten Gamst Pedersen

Pedersen devra jouer sur l’aile droite pour la Premier League Norway XI, permettant à Jon Arne Riise de se déplacer vers la gauche. Il y aura sans aucun doute des arguments décisifs entre les deux, d’autant plus que Pedersen est considéré comme le Norvégien Beckham dans son pays d’origine. Bien qu’il ne soit pas un buteur constant, n’atteignant jamais de doubles chiffres lors d’une saison de Premier League, Pedersen était capable de trouver le filet de manière spectaculaire. Malgré les rumeurs d’intérêt des plus grands clubs, il est resté fidèle aux Blackburn Rovers pendant près de dix ans, cimentant son statut légendaire à Ewood Park.

Milieu central: Lars Bohinen

Mieux connu dans le cadre de la fantastique saison de Premier League de Nottingham Forest 1994/95, le séjour court mais réussi de Bohinen au City Ground est suffisant pour obtenir une place dans ce milieu de terrain. Aux côtés de grands noms de Forest comme Stan Collymore, Bryan Roy et Premier League oldie doré Stuart Pearce, il a marqué des buts mémorables alors que l’équipe nouvellement promue a battu Tottenham et Sheffield le mercredi de manière choquante au cours d’une séquence de 11 matchs sans défaite au début de la saison. Leur séquence invaincue a pris fin contre les éventuels champions Blackburn Rovers, le club Bohinen a rejoint la saison suivante.

Milieu central: Oyvind Leonhardsen

Fan de Liverpool quand il était enfant, Leonhardsen a obtenu son déménagement de rêve à Anfield en 1997 après avoir impressionné dans une équipe de Wimbledon qui a continué à confondre les critiques de l’époque. Malheureusement pour Leonhardsen, sa carrière à Liverpool n’a pas duré longtemps en raison de la nomination de Gerard Houllier comme seul manager de Liverpool à la fin de 1998. Après son retour à Londres, le milieu de terrain industrieux a redécouvert une certaine forme pour les Spurs de George Graham et est resté un favori des fans pour la Norvège jusqu’à son retraite internationale en 2003.

Gauche: John Arne Riise

Coéquipier de Hangeland à Fulham, John Arne Riise est mieux connu sur ces côtes en tant que membre de l’équipe victorieuse de Liverpool en 2005. Il n’y avait pas beaucoup de vues plus fines dans la Premier League de l’ère des années 2000 qu’une première fois prise par Riise ; la puissance pure, les gardiens de but foudroyés et les défenseurs timides qui ne voulaient pas risquer leur vie en se mettant sur le chemin. Riise a fait plus d’apparitions en Premier League que tout autre Norvégien, jouant 321 fois dans la compétition.

Attaquant: Ole Gunnar Solskjaer

Il ne l’a pas mentionné auparavant, mais Solskjaer a remporté les aigus à Manchester United en 1999. L’image durable de l’assassin au visage de bébé est lui poussant ce vainqueur contre un Bayern Munich sous le choc, se retournant les yeux écarquillés et imprudemment glissant sur ses genoux. Bien sûr, la carrière de Solskjaer a été bien plus que ce moment, avec 91 buts en Premier League, dont quatre en un match après être entré en jeu contre Nottingham Forest. S’il avait quitté le banc de United et était resté sans blessure, il aurait sûrement atteint bien plus de 100.

Attaquant: John Carew

La Norvège a fourni à la Premier League des attaquants mémorables au fil des ans. Josh King détient actuellement le relais une fois porté par Solskjaer, Tore Andre Flo, John Carew, Steffen Iversen, Egil Ostenstad et Jan Age Fjortoft. Carew obtient la deuxième place d’attaquant de cette équipe, ayant marqué 37 fois pour Aston Villa lors de son séjour en Angleterre. Plus célèbre pour son sort vainqueur de la Liga à Valence, il a failli y gagner la Ligue des champions et a été régulièrement le fléau d’Arsenal en Europe. Il a également presque gagné de l’argenterie à Aston Villa, le club terminant deuxième de Manchester United en finale de la Coupe de la Ligue 2010. Plus récemment, Carew a été vu encourager la Villa avec le prince William lors de la finale des éliminatoires du championnat la saison dernière, alors que Originaire des West Midlands Jack Grealish les a conduits à la promotion.

James Wiles – dont Instagram a un tas plus de XIs