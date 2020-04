Premier League XIs: Eric en tête des créateurs d’histoire 95/96

Date de publication: Mercredi 22 avril 2020 8:01

Rappelez-vous la saison avant l’Euro 96? Voici les têtes d’affiche de la saison 1995/96…

Gardien: Bruce Grobbelaar

Avec John Fashanu et Hans Segers, Bruce Grobbelaar a été accusé de trucage de matchs au début de la saison 1995/96 après que des allégations aient été faites dans les médias l’année précédente. Les accusations étaient liées aux marchés des paris asiatiques et les nouvelles jettent une ombre sur le football avant une nouvelle saison de Premier League. Grobbelaar a été autorisé à continuer à jouer et a passé la campagne en renfort Dave Beasant, né dans le Grand Londres à Southampton. Les Saints sont restés debout le dernier jour de la saison avec un point contre l’ancien club de Beasant, Wimbledon, qui a prouvé qu’il était suffisant pour rester en sécurité sur la différence de buts.

Arrière droit: Phil Neville

Le gars local Phil Neville a été transporté à la mi-temps le premier jour de la saison alors que Manchester United était derrière l’Aston Villa 3-0. Malgré une performance encourageante en deuxième mi-temps, United a tout de même perdu et le côté jeune Alex Ferguson a été critiqué par le spécialiste Alan Hansen. L’ancien défenseur de Liverpool a fait remarquer que les Red Devils auraient du mal à remporter des trophées avec des enfants et il semblait que l’échec du club à remplacer le trio disparu de Paul Ince, Titre d’actualité 94/95 Andrei Kanchelskis et Welsh Wonder Mark Hughes laisserait United hors course pour le titre de Premier League. Quatre jours plus tard, le frère de Phil, Gary, était à la fin de Salle de la Premier League de Shamer Marco Boogers » défi infâme et téméraire. Ce fut un début de saison difficile pour la classe de 1992.

Aujourd’hui, 1995: Alan Hansen dit que Manchester United ne peut rien gagner avec les enfants et remporte le doublé cette saison pic.twitter.com/oskrGsQJ5a – The Antique Football (@AntiqueFootball) 19 août 2016

Demi-centre: David Buust

En avril 1996, les enfants de Manchester United se battaient avec Newcastle en tête du classement, Liverpool étant également en lice. Les champions en titre Blackburn Rovers ont vaincu les Magpies le même jour que United a enregistré une victoire 1-0 contre Coventry City, menacé de relégation. Le match a été gravement éclipsé par le défenseur de Coventry, David Buust, qui s’est fracturé une jambe tôt après une collision avec Brian McClair et La légende irlandaise Denis Irwin. La blessure de Buust est largement considérée comme la pire de l’histoire de la Premier League; il n’a plus jamais joué professionnellement et a dû subir 23 opérations sur le chemin du rétablissement. L’équipe de Coventry s’est ressaisie après l’incident et est restée invaincue pour le reste de la saison après avoir perdu contre United, évitant miraculeusement la relégation sur la différence de buts.

Demi-centre: Kit Symons

Manchester City a dû attendre jusqu’en novembre pour une victoire en Premier League lors de la saison 1995/96, leur mauvais départ donnant au camp une montagne à gravir pour éviter la relégation. City est entré dans le dernier match de la saison contre Liverpool, ayant besoin d’au moins un point pour rester en place, tout en espérant que Southampton et Coventry City ont perdu leurs matchs. Les choses n’ont pas bien commencé, les Citizens tirent de l’arrière 2-0 à la mi-temps, la légende de Liverpool Ian Rush marquant son dernier but pour le club. Après que Uwe Rosler en ait retiré un, Kit Symons a égalisé à la 78e minute pour porter le score à 2-2. City a pensé que d’autres résultats allaient dans leur sens et a tenté de voir le match, ne réalisant pas qu’ils avaient besoin d’un gagnant. La situation était l’antithèse du moment décisif pour le titre Aguero alors que City était relégué sur la différence de buts.

5 mai 1996 Kit Symons de Maine Rd City, Uwe Rősler et Keith Curle quittent le terrain après un match nul contre Liverpool vu City relégué de Premier League. Il est important de se rappeler des jours comme celui-ci pour garder nos pieds fermement plantés sur le sol pendant cette période phénoménale à City. pic.twitter.com/IuDv5DS2uc – M.C.F.C. (@ CITYGEEK1965) 21 juillet 2018

Arrière gauche: Graeme Le Saux

Les Blackburn Rovers ont mal démarré leur défense du titre lors de la saison 1995/96, perdant trois de leurs quatre premiers matchs. Cependant, l’équipe s’est ralliée à la mi-saison alors que l’attaquant vedette Alan Shearer a réussi un triplé contre Nottingham Forest en novembre 1995. Le milieu de terrain norvégien Lars Bohinen et Graeme Le Saux ont également trouvé le filet dans la victoire 7-0. Le Saux a subi une blessure de fin de saison en décembre, le privant de l’Euro 1996 et assurant golden oldie Stuart Pearce serait l’arrière gauche de l’Angleterre au tournoi. En février, les Rovers ressentaient la perte du Saux, alors qu’ils languissaient en milieu de table, 20 points derrière le leader Newcastle United. Bien que Shearer ait terminé la saison en tant que meilleur buteur de Premier League, la régression de Blackburn a conduit à des spéculations sur l’avenir de l’attaquant de Geordie. UNE transfert d’enregistrement était en cours.

Aile droite: Keith Gillespie

Newcastle United a signé l’international nord-irlandais Gillespie de Manchester United dans le cadre de l’accord qui a pris L’attaquant de l’équipe C Andy Cole à Old Trafford. N’ayant pas été exécuté dans la première équipe à Old Trafford, Gillespie avait un point à prouver à Newcastle United alors qu’ils affrontaient les Red Devils en tête du classement. Fin avril, les Magpies devaient battre Leeds United pour rester dans la course au titre et empêcher l’équipe d’Alex Ferguson de remporter un troisième titre en Premier League. Gillespie est devenu l’homme du moment pour Newcastle en marquant le vainqueur à Elland Road. Cependant, le match a été éclipsé par le tristement célèbre infâme du directeur du club, Kevin Keegan, “Je serais ravi de les battre” contre Ferguson après le match. La phrase est devenue l’une des citations les plus célèbres de la Premier League et pour beaucoup, elle a marqué le moment où Newcastle a perdu le titre.

Milieu central: Ruud Gullit

Chelsea a réussi un coup d’état majeur en transférant l’ancien vainqueur du Ballon d’Or et l’immortel du Milan AC Ruud Gullit. L’arrivée de la superstar hollandaise a inauguré une ère de grands joueurs étrangers venus jouer en Angleterre, faisant de lui l’un des les joueurs les plus influents de l’histoire de la Premier League. Gullit a montré sa classe en 1995-96 et a été sélectionné dans l’équipe PFA de l’année malgré le fait que Chelsea ait terminé en milieu de tableau. À la fin de la saison, le manager du club, Glenn Hoddle, a quitté Stamford Bridge pour prendre le poste en Angleterre et Gullit a été installé en tant que joueur-manager. Les contacts du nouveau manager en Serie A se révéleront essentiels pour attirer plus de noms de stars à Chelsea en tant que vainqueur de la Ligue des champions Gianluca Vialli et Star de l’équipe D, Roberto Di Matteo arrivé à Londres.

Milieu de terrain: Tomas Brolin

L’une des stars de la Coupe du monde 1994, Tomas Brolin faisait partie d’une équipe suédoise talentueuse qui a terminé à la troisième place du tournoi. Roland Nilsson et Anders Limpar faisaient également partie de cette équipe suédoise et avaient été étrangers de première saison célèbres dans la première saison de Premier League. Avec ses compatriotes ayant une carrière réussie en Angleterre, le transfert de Brolin à Leeds United en novembre 1995 semblait être un excellent achat pour le club alors qu’ils tentaient d’améliorer leur cinquième place de la saison précédente. Brolin a eu du mal à gagner toute forme ou forme physique tout au long de la saison, tombant bien en dessous du niveau attendu de lui. Son attitude langoureuse sur le terrain entraîna le manager enragé Howard Wilkinson et il devint rapidement évident que Brolin n’était plus le joueur qu’il était. Le fiasco a eu un impact sur la saison de Leeds en glissant à la 13e place tandis que Brolin est descendu comme l’une des pires signatures de la Premier League.

Aujourd’hui marque 24 ans depuis ce magnifique but de Tomas Brolin pour Leeds à Hillsborough. Et les gens disent qu’il n’a pas réussi dans le football anglais. C’est putain de poésie.pic.twitter.com/r5fQ7shkm0 – Proper Football (@sid_lambert) 16 décembre 2019

Aile gauche: Steve McManaman

Après avoir impressionné la saison précédente, Liverpool a poursuivi sa bonne forme en Premier League en terminant troisième de la saison 1995/96. Les hommes du Merseyside, Steve McManaman et Robbie Fowler, se sont bien associés à la nouvelle signature de Stan Collymore en tant que champions du titre Blackburn Rovers et champions élus Manchester United pendant la campagne, mais la victoire la plus célèbre de l’équipe a été un triomphe de 4-3 contre Newcastle United. Fowler a de nouveau remporté le titre de Jeune Joueur de l’Année PFA tandis que McManaman est en tête du classement des assistances de Premier League, ce qui lui vaut une place dans la formation de départ de l’Angleterre pour les Championnats d’Europe cet été.

Attaquant: Les Ferdinand

Newcastle United a dépensé 6 millions de livres sterling sur l’attaquant QPR Les Ferdinand alors que le club tentait de grimper la table de la Premier League. Ferdinand était accompagné de David Ginola, Warren Barton et David Batty, né dans le Yorkshire. Les nouvelles signatures se sont révélées inspirées alors que Newcastle a dominé la table pendant la majeure partie de la saison, établissant une avance de 12 points en janvier 1996. Cependant, cinq défaites en huit matchs ont permis à Manchester United de rattraper son retard et deux matchs nuls lors de leur dernier match. deux matchs ont condamné les Magpies à la deuxième place. Malgré l’effondrement de son équipe, Ferdinand a marqué 25 buts pour sa nouvelle équipe et a remporté le titre de Joueur PFA de l’année. QPR a été relégué à la fin de la saison après avoir eu du mal à remplir les chaussures de Ferdinand.

Attaquant: Eric Cantona

Cantona est revenu au football en octobre 1995 à la suite de son interdiction de la saison précédente et a marqué des buts essentiels pour Manchester United dans sa quête du titre. Après 12 points de retard sur Newcastle, l’équipe de Cantona a effectué une course incroyable qui ne leur a fait perdre qu’un match du début janvier à la fin de la saison. Cette défaite solitaire a été le célèbre match de changement de kit contre Southampton. L’Angleterre sous-couverte Matt Le Tissier a mis les Saints 3-0 juste avant la mi-temps et United a changé sa tenue grise pendant l’intervalle, Alex Ferguson affirmant que ses joueurs avaient du mal à se voir. Malgré cette défaite, une victoire de routine contre Middlesbrough le dernier jour de la saison a permis aux Red Devils de remporter leur troisième titre en Premier League. Cantona a ensuite inscrit le seul but de la finale de la FA Cup contre Liverpool pour assurer à United un autre doublé en championnat et en coupe. Il a également remporté le prix du Joueur de l’année de la FWA et est devenu un mentor pour les jeunes joueurs de United radiés au début de la saison.

James Wiles – dont Instagram a un tas plus de XIs