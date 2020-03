Premier ministre Conte: “Le blocus total et la fermeture des écoles seront prolongés”

“Le blocus total et la fermeture des écoles seront étendus”. Parole de Giuseppe Conte. Interrogé par le Corriere della Sera, le Premier ministre a fait le point sur les mesures prises par le gouvernement et sur ce qu’il prendra: “Nous avons évité l’effondrement et les mesures restrictives fonctionnent. Il est évident que lorsque la contagion commencera à diminuer, nous ne pourrons plus revenons directement à l’ancienne vie. Pour le moment, nous ne pouvons pas en dire plus, mais il est raisonnable de penser que les mesures prises seront étendues.

Le bon sens est nécessaire, je suis d’accord avec ceux qui ont fermé des villas et des parcs. Pour le moment, cependant, il n’y a pas d’autres mesures restrictives, mais si les interdictions sont violées, nous devrons déménager. L’avis des scientifiques, auxquels nous avons consciencieusement cédé, sera crucial. ”