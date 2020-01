“Premier parcours de la Coupe pour D, événement historique pour Afragola”

AFRAGOLA (NA). Mercredi soirafragolese de monsieur Masecchia concourra pour la Côte amalfitaine le premier objectif saisonnier, le Coupe amateur régionale d’Italie. Au Squitieri de Sarno, les rossoblu sont appelés à une réaction de fierté après le dernier tirage au sort audacieux du championnat, ce qui a permis à l’équipe d’atteindre à nouveau le sommet mais pas à +2 sur les rivaux de Puteolana mais à égalité de mérite.

OBJECTIF DE LA SÉRIE D

En vue de la finale de la Coupe, le directeur sportif rossoblu, Gaetano Romano, qui a analysé le moment de l’équipe et le chemin parcouru ces derniers mois entre le championnat et la coupe: «L’Afragolais a déjà tenté de construire quelque chose d’important ces dernières années, puis au cours des deux dernières années avec l’avènement du président Aucune base n’a été posée pour une croissance future. – a expliqué le manager à Sportycom – Cette année, j’ai été appelé par la société pour construire une équipe précieuse, un groupe qui est enfin en mesure de ramener les Afragolais en Serie D, dont le rossoblu a disparu depuis de nombreuses années. Pour le moment, nous avons deux façons de réussir notre objectif, soit par la victoire du championnat ou celle de la Coupe d’Italie “.

FIERTÉ ROSSOBLU, DÉFI HISTORIQUE

Sur le challenge de la Coupe: «Une finale a toujours son charme, c’est un événement que Afragola attend depuis de nombreuses années. Nous avons commencé par un KO lourd contre Marcianise, un résultat qui a immédiatement généré un certain scepticisme envers nous, quelqu’un nous abandonnait déjà et il y a eu des commentaires négatifs à la fois sur l’entraîneur et sur moi. – Romano se souvient – Franchement, je pense que nous avons fait du bon travail jusqu’à présent, il y a toujours eu un maximum de confiance dans les joueurs, nous connaissions bien leurs qualités et je crois qu’entre le championnat et la coupe ils leur ont largement montré. Maintenant, nous allons disputer une finale, et nous espérons qu’il y aura beaucoup de gens d’Afragola pour soutenir l’équipe dans les tribunes, nous allons essayer d’entrer dans l’histoire de ce club. ”

Afragolese Puteolana ph Afragolese 1944

AU-DELÀ DES CRITIQUES

L’incroyable équipe mise en place par le rossoblu a immédiatement suscité de grandes attentes et donc, chaque fois que l’équipe a obtenu un résultat insatisfaisant, immédiatement sur le grill les architectes du projet: «Parfois, je considérais certaines critiques comme peu généreuses, dans la Coupe, nous avons fait un grand chemin malgré un départ difficile, nous avons éliminé trois équipes construites pour gagner comme nous, je parle clairement de Pomigliano, Frattese et Puteolana. – souligne le diesse – Nous avons été bons à ne jamais perdre notre boussole, les garçons ont donné du cœur et de l’âme sur le terrain, puis il y a aussi la double satisfaction de la primauté du championnat, quoique en cohabitation avec Puteolana, à ce dernier et au Mes compliments vont au visage car eux aussi respectent les prédictions. Les critiques, cependant, m’ont renforcé et la société, les Afragolais peuvent compter sur un personnel solide, en plus de Niutta il y a les réalisateurs Cassandro et Pannone qui ne manquent jamais de leur soutien et grâce à tous, il a été possible de préserver la sérénité de la équipe “.

Afragolais, Fans

ÉPAULES MONDRAGONE MAIS …

Le but atteint lors de la finale contre Mondragone a peut-être laissé des séquelles dans l’esprit des joueurs, mais le dieu dissipe rapidement tout doute: «Les garçons étaient bons pour mettre le match de championnat derrière eux, quelques jours se sont déjà écoulés, il y avait nervosité et beaucoup de déception pour la victoire floue mais maintenant nous savons que nous avons la bonne occasion de compenser. J’essaie toujours de voir le verre à moitié plein, pour l’instant nous n’avons encore rien fait mais nous nous battons pour les objectifs que nous nous étions fixés en début de saison. – Phrase romaine – Mondragone? Nous avons pris un but sur une situation que je considère antisportive, il y avait un de nos garçons sur le terrain pour des crampes et des adversaires imprudents ont continué l’action. En tant que directeur des Afragolais, je dois protéger mon entreprise et dire les choses telles qu’elles sont, nous sommes désolés d’avoir perdu des points de cette manière “.

Ph Abbagnara M., Côte amalfitaine

Méfiez-vous de la côte, mais sans crainte

Dernier commentaire sur les prochains adversaires, et un avertissement pour son équipe: “Nous pensons course par course, maintenant il y a cette finale que nous affrontons avec enthousiasme, l’équipe est concentrée et nous savons que nos adversaires ne viendront pas en voyage à Sarno. Au cours des dernières courses, la côte amalfitaine a beaucoup grandi, c’est une équipe solide et nous devrons offrir une performance importante pour mieux boucler le cercle en Coupe. – conclut le diesse – Les finales sont des courses spéciales et je l’ai vécu sur ma peau avec le maillot Gladiator, je me souviens que nous étions les favoris et nous avions remporté le championnat, mais Nola nous a surpris. J’entends par là que vous ne devez jamais sous-estimer vos adversaires, un respect maximum pour tout le monde mais la peur de personne, l’Afragolais a été construit pour atteindre deux buts, demain nous espérons atteindre le premier. “