Premier vainqueur de la F365: John Fleck, le héros écossais de Sheff Utd

Sheffield UnitedLe héros écossais John Fleck continue d’être une lumière brillante dans l’attaque possible du club contre les positions européennes de la Premier League après avoir marqué leur but égalisateur Match nul 1-1 à Arsenal.

Même le plus ardent supporter des Blades ne se serait pas attendu à ce que le club en soit à 23 matchs de la saison. L’équipe de Chris Wilder compte 33 points, à sept de 40 points – un montant qui leur permettrait sûrement d’éviter la relégation cette saison – et maintenant United peut se permettre de regarder après avoir ramassé un autre point sur la route. Avec plus de la moitié de la saison terminée, les Blades, septièmes, ne sont qu’à un point de Manchester United et des Wolves, qui occupent les deux positions au-dessus d’eux.

Wilder a naturellement et à juste titre pris beaucoup de crédit pour la position dans laquelle les Blades se trouvent, prenant une tenue qui patauge en Ligue 1 à la septième en Premier League en trois saisons et demie. Cependant, peu a été fait des joueurs eux-mêmes, qui continuent de répondre aux normes élevées fixées par Wilder et le patron adjoint Alan Knill. L’ancien directeur de Halifax Town a réuni une équipe d’hommes qui croient entièrement en sa philosophie et sa tactique, tout en montrant qu’ils ont le talent pour gravir les échelons. Un certain nombre du XI de départ actuel était en Ligue 1 lorsque Wilder a commencé son voyage, avec des joueurs comme Fleck montrant qu’ils ne sont pas seulement professionnels et travailleurs – ils peuvent aussi jouer un peu.

À l’adolescence, on attendait beaucoup de Fleck, non seulement sur Football Manager mais aussi dans le football écossais réel. Il a gravi les échelons chez les jeunes aux Glasgow Rangers, faisant ses débuts à l’âge de 16 ans avant de devenir le plus jeune joueur à avoir disputé une finale de la Coupe britannique senior alors que les Rangers battaient la Reine du Sud dans la pièce maîtresse de la Coupe écossaise de 2008.

Fleck a été salué comme la prochaine grande chose dans le football écossais, certains le saluant comme «Ecossais Wayne Rooney ». Des problèmes signalés avec le personnel d’entraîneurs et une blessure grave ont gâché ses progrès chez les Rangers et il a été autorisé à rejoindre League One Coventry City en 2012. Pendant son séjour avec les Sky Blues, Tony Mowbray a décrit Fleck comme «l’huile dans notre machine» avant son départ. 2016 pour rejoindre Wilder à United.

En regardant sa performance contre Arsenal, Fleck est maintenant devenu l’huile d’une machine Sheffield United qui ne montre aucun signe de bégaiement. Après une ouverture prometteuse à 15 minutes des Blades, les Gunners sont entrés dans le match et ont trouvé le filet via une arrivée à bout portant de Gabriel Martinelli sur le coup de la mi-temps. Malgré quelques passes lâches des hommes de Wilder, Fleck a continué à essayer de pousser son côté vers l’avant, montrant sa belle capacité à laisser tomber son épaule et à battre un homme à plusieurs reprises.

Pour les Blades, seule Enda Stevens – qui était également brillante à l’Emirates Stadium – a égalé ou amélioré le joueur de 28 ans pour des plaqués et des dribbles réussis. Et c’est Fleck qui est apparu à la 83e minute avec l’égalisation. Sa frappe dans le pont a rebondi sur Bernd Leno et dans le filet pour donner à United une part méritée du butin, même si Wilder n’était pas satisfait de sa performance. Cela a permis à Fleck d’atteindre les cinq meilleurs buts de sa carrière en une saison alors qu’il a également fourni deux passes décisives pour ses coéquipiers.

De nombreux partisans de l’opposition ont décrit les performances de leur propre équipe contre les Blades cette saison comme une «journée de repos». Naturellement, certains fans d’autres clubs de Premier League s’attendaient à battre une tenue nouvellement promue. Bientôt cependant, avec des joueurs comme Fleck dans leurs rangs, ils devront peut-être accepter que Sheffield United est en fait un bon groupe de joueurs par le manager de la saison.

