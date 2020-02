Premier vainqueur de la F365: Matej Vydra – devrait-il rester ou partir?

Date de publication: samedi 15 février 2020 3:47

La première moitié de le derby de Danny Ings a été dominé, sans surprise, par Danny Ings.

L’attaquant de Southampton a initialement introduit le corner de Ashley Westwood directement dans le filet avant de racheter son erreur avec un niveleur pour rattraper Burnley qui a montré à la fois sa détermination tenace et sa qualité. Mais la seconde moitié a vu un visage un peu plus surprenant voler la vedette.

Matej Vydra regardé depuis les ailes pendant qu’Ings accaparait les projecteurs, mais après avoir été poussé sur scène pour remplacer Chris Wood, l’attaquant tchèque a finalement attiré l’attention en tant que claret.

Son premier but en 17 mois valait presque la peine d’attendre tel était son calibre. Avec la tête haute de Jeff Hendrick, Vydra s’est emparé de dériver de l’épaule de Jannick Vestergaard dans le gouffre qui s’était ouvert entre le défenseur des Saints rappelé et Jack Stephens. De là, il a pris un contrôle et a retourné le même toucher amorti de sa poitrine, un autre coup d’œil avec le pied gauche pour échapper à Kyle Walker-Peters avant un troisième, une frappe sourde au-delà d’Alex McCarthy qui pourrait encore augmenter si le filet n’avait pas été interrompu. son vol.

La balle d’Hendrick 😍

Le contrôle de la poitrine 👌

La finition battante 💥

C’est un objectif brillant de Matej Vydra et Burnley ont la tête! pic.twitter.com/tD5qPcUT05

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 15 février 2020

La libération dans la célébration de Vydra était compréhensible. Ce n’est pas depuis une victoire 4-0 contre Bournemouth en septembre 2018 que l’attaquant de 11 millions de £ a connu le plaisir de marquer un but dans n’importe quelle compétition. Non pas qu’il ait beaucoup d’opportunités. Sean Dyche ne lui a offert que cinq départs dans n’importe quelle compétition depuis sa dernière frappe, le seul cette saison à venir lors d’une défaite à domicile contre Sunderland en Coupe Carabao.

On ne pouvait donc pas reprocher à Vydra de vouloir quitter Burnley en janvier. Il y avait de l’intérêt, notamment d’Aston Villa et des Rangers. Mais Ashley Barnes n’ayant pas subi de chirurgie de la hernie, Dyche a décidé contre un accord qui aurait vu l’ancien attaquant de Derby partir.

Donc, avec Wood crocked aussi, ce fut vraiment une paire de grèves de second choix menant la charge de Burnley contre Saints pendant une heure. Ralph Hasenhuttl a surpris en déposant Jan Bednarek sur le banc en faveur de Vestergaard, qui n’a joué qu’une seule fois en Premier League au cours des trois derniers mois. L’hypothèse était que Vestergaard avait été rappelé pour faire face à la présence physique de Wood et que l’apparence de Vydra semblait déconcerter le défenseur néerlandais, du moins si la façon dont il avait perdu le remplaçant de Burnley avant le but décisif était une indication.

C’est peut-être la dernière fois que nous avons vu Vydra sur la photo de Burnley, car une deuxième chance de déménager en hiver semblait venir de Russie. Le Lokomotiv Moscou serait l’un des clubs désireux de donner à l’attaquant de la République tchèque l’occasion de se faire une idée avant l’Euro 2020, le mercato russe étant ouvert pour une autre semaine.

Mais l’étonnant vainqueur de Vydra ne devrait pas inciter Dyche à reconsidérer d’accorder à son quatrième choix un départ tardif plus que la santé des trois attaquants devant lui. Barnes se rapproche d’un retour mais les Clarets voudront évaluer la blessure de Wood avant de sanctionner tout transfert.

Pour Vydra, ce but rare était soit le moyen idéal de mettre fin à une carrière frustrante des Clarets, soit peut-être la chance de le sauver.

Ian Watson