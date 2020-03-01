Première Division, résultats 26ème jour et classement provisoire

PREMIÈRE DIVISION, 26ème JOUR
Vendredi 28.02.2020
21:00 REAL SOCIEDAD-REAL VALLADOLID 1-0
Samedi 29.02.2020
13h00 EIBAR-LEVANTE 3-0
16:00 VALENCIA-REAL BETIS 2-1
18:30 LEGANÉS-ALAVÉS 1-1
21:00 GRENADE-CELTA 0-0
Dimanche 01.03.2020
12:00 SEVILLA-OSASUNA
14:00 ATHLETIC-VILLARREAL
16h00 ESPANYOL-ATLÉTICO
18:30 MAJORQUE-GETAFE
21:00 REAL MADRID-BARCELONE
PREMIÈRE DIVISION, AFFICHÉE LE 24E JOUR
Mardi 10.03.2020
20h00 SOCIEDAD EIBAR-REAL
CLASSIFICATION
BARCELONE 55
REAL MADRID 53
ATHLETIC 43
SEVILLA 43
GETAFE 42
REAL COMPANY 43
VALENCE 41
VILLARREAL 38
Grenade 37
LIFT 32
ATHLETIC 31
OSASUNA 31
JUSQU’À 31
REAL BETIS 30
REAL VALLADOLID 29
EIBAR 27
CELTA 25
MAJORQUE 22
LEGANESE 20
FRANÇAIS 19