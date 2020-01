Première victime pour Barcelone de Quique Setién: Schalke a pris un prêt à Todibo

Quique Setién prêt à travailler dans Barcelone et le deuxième jour de sa formation, il a reçu la nouvelle du premier blessé de son équipe.

Jean-Clair Todibo les feuilles Barça prêté à Schalke 04 en échange de 1,5 million d’euros. De plus, il disposera d’une option d’achat de 25 millions d’euros, plus cinq millions selon les objectifs. Si cette option est spécifiée, l’ensemble culé aura une option de rachat de 50 millions, plus 10 millions selon les variables.

Le défenseur central de 20 ans n’a disputé que cinq matchs depuis son arrivée en janvier 2019. Ainsi, Todibo Il est le deuxième à sortir dans ce marché des passes depuis Carles Aleñá il a également été cédé à Betis.