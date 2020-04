Première victoire de Del Potro contre Nadal

“Nadal, nous allons enlever la culotte de l’ortho”, avait-il promis, scandaleux, l’année précédente en pleine fête pour le classement à la fin de la Coupe Davis. En fin de compte, Rafa n’était pas dans la définition que les Espagnols ont remporté à Mar del Plata et Juan Martín del Potro a dû attendre 2009 pour le croiser sur un court de tennis. Était en Puits indiens, où le numéro un du classement à l’époque lui envoyait un puissant 6-2 et 6-4. Mais quelques jours plus tard, le 2 avril, ils se sont rencontrés à nouveau dans le Miami Master 1000 et là l’Argentin a pu le battre pour la première fois.

Il y a 11 ans, la Torre de Tandil a réalisé “la meilleure victoire de ma carrière”, telle que définie à l’époque. Il n’avait jamais réussi à battre le meilleur joueur de tennis du classement et, en outre, battre les poids lourds était l’une de ses faiblesses: jusque-là, c’était 0-4 contre Nadal et Roger Federer et 0-2 contre Novak Djokivic et Andy Murray. “J’étais un désastre, difficile à jouer pire. Il n’a pas joué incroyable, mais il a fait mieux que moi. Il n’y a pas d’excuse. Je n’ai pas été surpris par sa réaction à 3-0, j’ai été surpris par la mienne. J’ai perdu une partie de service à zéro, je n’en ai pas profité. J’étais le coupable », était l’autocritique du Majorquin, qui a choisi de lui confier toutes les responsabilités sans trop donner de mérite à l’Argentin.

Je devais être agressif

La vérité est que del Potro a joué un grand match pendant 2 heures et 59 minutes, pour les quarts de finale du Miami Master 1000, pour vaincre qui était devenu numéro un du classement en août de l’année précédente. Il a remporté le premier set 6-4 et est tombé 3-6 dans le second. Dans le troisième, il a commencé 0-3 et Rafa a pris deux fois pour aller 4-0 et se diriger vers la victoire, mais ce fut le moment de rupture – théiste et émotionnelle – du Tandilense. Il a réussi à casser le service et a commencé la récupération jusqu’à ce qu’il prenne la définition au bris d’égalité. Là, Delpo a commencé à perdre son service, mais il a ensuite cassé trois fois et a ainsi clôturé une victoire historique.

“Il devait être agressif, Rafa n’aime pas ça”, résume la prémisse principale avec laquelle il est entré dans le tribunal pour couper la paternité espagnole. Et c’est ce qu’il a fait. Il l’a attaqué, a échoué sous peu et a pu célébrer la passe en demi-finale, où il a chuté la nuit suivante face au Britannique Murray (6-1, 5-7 et 6-2). Bien sûr, ça faisait mal de perdre et de ne pas atteindre la finale, mais il avait déjà fait un grand pas en avant dans sa carrière au décollage complet. Cette performance à Miami l’a fait grimper en cinquième position du classement.

L’histoire montre qu’avec cette victoire sur Nadal, Juan Martín est devenu le huitième Argentin à battre le numéro un: Guillermo Vilas, José Luis Clerc, Mariano Zabaleta, Gastón Gaudio, Guillermo Cañas, Agustín Calleri et David Nalbandian l’avaient déjà atteint. Onze ans plus tard, les blessures ont éloigné Delpo des tribunaux (Aujourd’hui c’est le numéro 128 du classement), tandis que Nadal reste numéro 2, derrière Djokovic. Et le record entre les deux est dominé par les Espagnols avec onze victoires et six défaites.